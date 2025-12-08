¡Ú´ØÅì¥¨¥ê¥¢½éÊü±Ç¡ÛÇ®Êä½¤¥·¥ã¥ó¥×ー¡Ö¤Ä¤ë¤ê¤ó¤Á¤ç¡£¡×¿·TVCM¤ò12·î8Æü(·î)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
Ç®¥À¥áー¥¸¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¡Ö¤Ä¤ë¤ê¤ó¤Á¤ç¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÈ±¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢¿·TVCM¤ò2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê´ØÅì¤ª¤è¤Ó´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÊü±Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜCM¤Î´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÊü±Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜCM¤Ï¡¢¥µ¥í¥ó»ÅÍÍ¤Î¥Ûー¥à¥±¥¢¡Ö¤Ä¤ë¤ê¤ó¤Á¤ç¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¡×¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¤Ç¤Î2025Ç¯9·î¤ÎÂè°ìÃÆCMÊü±Ç¤ËÂ³¤¡¢¤ªµÒÍÍ¡¦¥µ¥í¥óÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÊü±ÇÃÏ°è³ÈÂç¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·TVCM¡ÖÅß¤Ç¤¹¤Í¡×ÊÓ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜCM¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊä½¤¤Ë¤è¤ë±ð¤È·Ú¤ä¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¡×¤ò¡¢¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤ÎÆü¾ï²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õ¤Î²¼¡¢É÷¤Ë¤Ê¤Ó¤¯È±¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¼þ°Ï¤ËÍ¿¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥É¥é¥Þ¡×¤ò¡¢¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CM¥¹¥Èー¥êー
Åß¤Î¥Ó¥ë¤Î²°¾å¡£¸åÇÚ¤¬ÀèÇÚ¤Ë¡ÖºÇ¶á¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¥·ー¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ±¤Î±ð¤ò¸«¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Èà»á¡Ä¡×¤È´ª¤°¤ë¸åÇÚ¤ËÂÐ¤·¡¢ÀèÇÚ¤¬ÀÅ¤«¤ËÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà»á¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Ä¤ë¤ê¤ó¤Á¤ç¡£¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£ ¡Ö¤¨¡© ¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦¸åÇÚ¤È¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ÇÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤ëÀèÇÚ¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡Öº£ÅÙ¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ë¸åÇÚ¤Î»Ñ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¡¢À½ÉÊ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò´µ¯¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CM³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÅß¤Ç¤¹¤Í¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡¿30ÉÃ¡Ë
Êü±Ç³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë
Êü±ÇÃÏ°è¡§´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡Ê½é¡Ë¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢
Æ°²èURL¡§
- Åß¤Ç¤¹¤ÍÊÓ15ÉÃ https://youtu.be/1X6CoygIQsA
- Åß¤Ç¤¹¤ÍÊÓ30ÉÃ https://youtu.be/pmpuCabsjPo
½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
先輩役:徳栖菜々

1998年6月10日生まれ
1998Ç¯6·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì
- ¡ÖWIND AND SEA¡×
- ¡ÖTENTIAL¡×
- ¡ÖAstonMartin DBX707¡×
- ¡ÖLUCIS Tokyo¡×
- ¡ÖGRe4N BOYZ¡×Å·»È¤È°Ëâ¡¡ MV
- ¡Öadidas original¡×
- ¡ÖBioActive¡×in Thailand
- ¡ÖIPSA¡×¥»¥é¥à¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö
- ¡ÖKANEBO¡×¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥£ ¥¦¥©¥Ã¥·¥åII
- ¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥°¥é¥Ã¥»¡×
- ¡ÖÅÄÃæµ®¶âÂ°¡×¥¸¥å¥¨¥êー¡¡
- ¡ÖSILQA¡×Web¥¹¥Áー¥ë/¥àー¥Óー
- ¡ÖiYON¡×Web¥¹¥Áー¥ë/¥àー¥Óー
- ¡ÖNetflix Japan¡×CM Yukihiro Shoda ´ÆÆÄ
- ¡ÖWELEDA¡×¥íー¥º¥Þ¥êー¥¹¥«¥ë¥×¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°
- ¡ÖYA-MAN¡× Èþ´é´ïHAKEI ¥â¥Ç¥ë
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://www.instagram.com/nana.tokuse/
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://www.tiktok.com/@nana.tokuse
¸åÇÚÌò¡§Æ£Ã«Íý»Ò
1995Ç¯8·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È
¥èー¥í¥Ã¥Ñ´ë²è½êÂ°
- ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ø¥Ï¥ë¤Ë·¯¡¢¥æ¥Ó¥µ¥Ã¥¯¡ÙMusic Video
- Ìë¥É¥é¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×¡ÊNHK¡Ë
- ¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤È¤·¤¿¥¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó/¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
- ·àÃÄ¥¢¥ó¥Ñ¥µ¥ó¥ÉºÇ¿·¸ø±é¡Ö¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¦¥É¥¢¡×
- Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡ÊNHK¡Ë- ÀÐ°æÌÀÆüºÚ Ìò
- ¡Ö¶Ë¸ÂÉ×ÉØ¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë- °É»Ò¤Î¿¦¾ìÃç´ÖÌò
- ±Ç²è¡Ö¥ê¥Ðー¡¢Î®¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¡Ê´ÆÆÄ¡§»³¸ý½ßÂÀ¡Ë
- ±Ç²è¡Ö¥ê¥é¥¤¥È¡×¡Ê´ÆÆÄ¡§¾¾µïÂç¸ç¡Ë
- ¥Ñ¥ë¥³¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ÖÀèÀ¸¤ÎÇØÃæ～¤¢¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¸±ÆÅª²óÁÛÏ¿～¡×
- ¥èー¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥ÍÅç¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¡×
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://www.instagram.com/fujirico86/
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/rico_f86
À©ºî
- ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ¡§ËÌ¸ý ½ÓÂÀ¡Êy4create¡Ë
- ´ÆÆÄ¡§ß·ÅÄÎµ°ì¡Êy4create¡Ë
- »£±Æ¡§ÏÂÅÄÂî
- ¾ÈÌÀ¡§ÅÄÃæ°ìÊå
- °áÁõ¡§ÂÀÅÄ»Ý¿Í
- ¥á¥¤¥¯¡§Âç¸¶ÌÀµª»Ò
- ½Ð±é ¡§ÆÁÀªºÚÆá¡¢Æ£Ã«Íý»Ò
Êü±Ç¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê
¡Ö¤Ä¤ë¤ê¤ó¤Á¤ç¡£¡×¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½ÌÌÓ¶ºÀµ¤ä¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¦»Ü½Ñ¸å¤ÎÈ±¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÎÈþÍÆ¼¼¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤òÄÌ¤¸¤¿´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÎÁý²Ã¡¢¤Þ¤¿¡¢ÅÔÆâÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î¼è°·Å¹ÊÞ¿ô¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÇ§ÃÎ³ÍÆÀ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤Î2ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ç¤ÎÆ±»þÊü±Ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡§¥µ¥í¥óÈ¯ÁÛ¤Î¡ÖÇ®Êä½¤¡×
¥×¥í¤¬¸½¾ì¤Ç¿®Íê¤¹¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢¥Ûー¥à¥±¥¢¤Ø¡£ ¡Ö¤Ä¤ë¤ê¤ó¤Á¤ç¡£¡×¤Ï¡¢Ç®¤äÌôºÞ¤Ç¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È±¤òÊä½¤¤·¡¢¥µ¥í¥óµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
POINT 1¡§Ç®¤òÌ£Êý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ö¥ê¥ó»À¡×ÇÛ¹ç*
¥É¥é¥¤¥äー¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÌÓÈ±¤òÊä½¤¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ö¥ê¥ó»À¡×¤òÇÛ¹ç¡£Ç®¥À¥áー¥¸¤òÇÛÎ¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç®¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Ä¥ä¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÖÇ®Êä½¤¡×¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ (*ÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬)
POINT 2¡§¥µ¥í¥ó»ÅÍÍ¤ÎÀö¾ôÀß·×
»Ü½Ñ¸å¤Î¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÈ±¤òÍ¥¤·¤¯Àö¤¦¤¿¤á¡¢Àö¾ôÀ®Ê¬¡Ê³¦ÌÌ³èÀºÞ¡Ë¤ò¸·Áª¡£È±¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ëËà»¤¤òÍÞ¤¨¡¢¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀ®Ê¬Åù¤¬È±¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀö¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
POINT 3¡§ÊªÍýÅªÊä½¤¤Ë¤è¤ë¼Á´¶¤Î¸þ¾å
ÌÓÈ±É½ÌÌ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸÷¤ò¤¤ì¤¤¤ËÈ¿¼Í¤¹¤ë¡ÖÌÌ¡×¤ÎÀ°¤Ã¤¿È±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£CM±ÇÁü¤Ç¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤ëÈ±¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Ä¤ë¤ê¤ó¤Á¤ç¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È
²Á³Ê¡§5,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦5,560±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍÆÎÌ¡§400ml¡¦380g
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§
- ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×(https://shop.kaminidoramawo.jp/shop)
- ³ÚÅ·»Ô¾ì(https://www.rakuten.ne.jp/gold/kaminidoramawo/)
- Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/B6DFDBC6-8B87-4CF7-97C0-18213BB22D94?ingress=2&lp_context_asin=B0BWXW6L2C&visitId=577bfa78-c125-4b52-9459-6d8d6539026a&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)
- Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/kaminidoramawo)
¤Ä¤ë¤ê¤ó¤Á¤ç¡£¥·¥ã¥ó¥×ー400mL
¤Ä¤ë¤ê¤ó¤Á¤ç¡£¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È380g
È±¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò¡£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÈ±¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò¤Ï¡¢½ÌÌÓ¶ºÀµ¤Ê¤É¤ÎÈþÈ±¥á¥Ë¥åー¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÌôºÞ¡¦¥Ûー¥à¥±¥¢¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢ÈþÈ±¥á¥Ë¥åー¤Îµ»½Ñ¤òÈþÍÆ»Õ¤ËÅÁ¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥³¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÈþÍÆ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆ»Õ¡¦ÈþÍÆ¶È³¦¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤âÈþÍÆ»Õ¤â¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ä¤ë¤ê¤ó¤Á¤ç¡£¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥í¥óÈ¯¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£¥µ¥í¥ó¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò³è¤«¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢È±¼Á¤äÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥±¥¢¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://kaminidoramawo.jp/