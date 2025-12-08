【プロテインの新形態】水を入れるだけ、持ち運び型プロテイン登録者68万人「まめたまの筋トレ日記」が開発

Luwlus合同会社

まめたまの筋トレ日記

Luwlus合同会社（本社：東京都新宿区西新宿３丁目３番１３号西新宿水間ビル６階）は、YouTube登録者数68万人を誇り、日本一の筋トレコンビ「まめたまの筋トレ日記」自社開発のプロテイン「スイーツプロテイン」の一般販売を開始しました。過去発売したスイーツプロテインがAmazonで3日で完売となる反響を受け、「持ち運び型プロテイン」という新たなカテゴリーに着目し、日本市場への本格参入を図ります。

商品の特徴

- 水を入れるだけの簡単設計シェイカー不要。専用容器に水を注ぐだけで、いつでもどこでもプロテイン補給が可能に。ジム帰り、仕事の合間、旅行先など、あらゆるシーンで活躍します。- 韓国で主流、日本ではニッチな新市場韓国のフィットネス市場で既に定着している持ち運び型プロテイン。日本ではまだ認知度が低いこのカテゴリーを先駆けて開発。新たなプロテイン文化を創出します。- 「持ち運びづらさ」という課題を解決従来のプロテインは大容量パッケージが主流で、外出時の携帯に不便さがありました。本商品は1回分ずつ個包装された持ち運び型のため、バッグに忍ばせてもかさばらず、荷物を増やしたくない現代人のライフスタイルに最適です。- 単なるプロテインではない「栄養食」というポジション本商品は従来のコンビニプロテインとは一線を画す「栄養食＆プロテイン」。タンパク質に加え、バナナ1本分の炭水化物を配合し、忙しい朝に食事が取れない会社員や、カロリーを制限しているダイエット中の方の「置き換え食」として最適です。さらにサイリウム（食物繊維）を配合しており、満腹感が持続するため空腹を防止。短時間で必要な栄養素を手軽に摂取できる、まったく新しいカテゴリーの商品です。

商品名：スイーツプロテイン

価格：10袋セット 3,800円

販売チャネル：amazon（https://amzn.asia/d/aF4fwGL）

内容量：1袋（48gあたり）→エネルギー：186.7kcla、タンパク質：15.74g、脂質：2.2g、炭水化物：25.97g、食塩相当量：0.1g

まめたまの筋トレ日記からのメッセージ

忙しい社会人が手軽に飲めて、かつお腹いっぱいになる美味しいプロテインを作成しました。

これまで朝時間がなくご飯が食べれなかった方。ダイエット中お腹が空いてしんどい思いをした方。そんな方にはこのプロテインをうまく活用して楽しいダイエット生活を送ってほしい。

ダイエットで一番大事な「食事」に対する、皆さんのハードルが少しでも低くなって、自分史上最高の身体を作り、自信をつけるきっかけになれば嬉しいです。

まめたまの筋トレ日記について

YouTube登録者68万人を誇る日本一の筋トレコンビYouTuber。早稲田大学商学部卒業後、お互いに3年間上場企業にて勤務その後、共同代表として法人会社を設立。

「昨日よりかっこいい自分へ！」をテーマに、筋トレ、ダイエット、ライフスタイルなどの情報を発信。20kg以上のダイエット成功実績を持ち、食事指導「SIX-PACKプロジェクト」には270名が参加。Uber Eatsでの飲食店プロデュースや書籍発売、自社商品開発など、多方面で活躍中。

■宅トレ動画1本で1,740万再生突破＆累計再生数2.1億回突破

■ 2人ともたった6ヶ月で20kgダイエットに成功

■書籍『おはよう、新しい朝、新しい僕、新しい筋肉。』はAmazon新着ランキング1位を獲得

■Uber Eatsでまめたまブランド全国60店舗以上展開中

■食事指導SIX-PACKプロジェクト270名突破

■人気飲食店「大戸屋」とコラボメニュー実績あり

まめたま

YouTube：https://www.youtube.com/@mametama(https://www.youtube.com/@mametama)

Instagram：https://www.instagram.com/mametamacho/(https://www.instagram.com/mametamacho/)

X（旧Twitter）：https://x.com/mametamacho(https://x.com/mametamacho)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1ueaitx3xgA ]

