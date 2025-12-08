塗ったことを忘れるUV、「by365」無香料にリニューアル

株式会社ナリス化粧品

株式会社ナリス化粧品（代表取締役社長：村岡弘義 本社：大阪市福島区）はドラッグストア・量販店流通で展開するナリスアップブランドから発売している日焼け止め「by365（バイサンロクゴ）パウダリーUVクリーム」の2品について、2026年2月10日からリニューアルし、全国のドラッグストア・量販店・バラエティショップ（一部店舗を除く）とAmazonなどのオンラインショップで発売しますので、その内容を以下にまとめます。

ユーザーニーズを受けて、無香料にリニューアル

「by365 パウダリーUVクリーム」は、2024年2月の発売以降、その独自のテクスチャーがユーザーに受け入れられて売上を伸ばし、2025年2月には、同様のテクスチャーで肌色をトーンアップさせる追加品「by365 パウダリーUVクリーム トーンアップ」を発売。2品の累計販売個数は14８万個を超えています。（2025年11月末現在）企画開発当初の設定よりも多くのユーザーに使用されるアイテムへと成長したため、ユーザーからのニーズも多数届くようになりました。最も多い声は、まるで塗ったことを忘れるかのようなサラサラのテクスチャーの快適さに対する賞賛でしたが、一部では「香りがない方が良い」という声もありました。当社では、日焼け止めは以前のように夏場や日射しの強い季節・シチュエーションにのみ使用するアイテムではなく、季節を問わずスキンケアをするように使用したいというニーズを捉えていたため、より多くの人が快適に使用できることを目的に、「リネンの香り」を廃番とし、無香料タイプにリニューアルすることにしました。無香料に変更するにあたり、「by365 パウダリー UVクリーム トーンアップ」についても併せてパッケージ変更と価格改定を行います。「by365 パウダリー UVクリーム トーンアップ」は、2025年2月の発売当初から無香料の処方で発売していたため、中身の変更はありません。

リニューアル前のパッケージ

独自のテクスチャーで2025年度 グッドデザイン賞受賞

「by365 パウダリーUVクリーム」は、独時のテクスチャーの快適性により公益社団法人日本デザイン振興会が選定するグッドデザイン賞を受賞しました。今回、無香料に改良することで紫外線カットをしたい多くの人にとってより快適で使い易いアイテムになることを期待しています。

テクスチャーイメージ

□グッドデザイン賞審査員による評価コメント

吸水ポリマーを化粧品に応用し、塗布時の水のような感触とサラリとした仕上がりを両立した点が高く評価された。日焼け止めはべたつきや塗り直しのしづらさが不満として挙げられ、日常使用を妨げる原因となってきた。育児経験から得た着想をもとに、吸水ポリマーを配合した独自のテクスチャーを開発することで、快適な使い心地とともに、一年を通じて使われる日焼け止めとして市場の可能性を広げることが期待される。新しい発想と処方技術が、日常的なスキンケア体験を刷新するデザインとなっている。

男性研究員の育休取得から７年。育児経験から生まれたテクスチャー

「by365 パウダリーUVクリーム」の開発者は、今から７年前に育休を取得した男性研究員。当社は2024年度の男性の育休取得率は6割で全員が3か月以上の取得ですが、当時は社内での男性社員の取得としては3例目で、研究開発部門では初めての取得でした。育休取得時の子どものおむつ替えの時に気づいた吸水ポリマーの力に着目し、化粧品に使用できる吸水ポリマーから開発を行ったのが今回の日焼け止めの独自のテクスチャーです。テクスチャー開発を行った研究開発部の河内佑介は、「多くの人が安心して使用できる化粧品を作りたい。今後もよりクリエイティブな発明で快適で豊かな暮らしを提供していきたいと思います。」と語ります。

河内佑介

サラサラなのに乾燥しない、毎日潤い続く日焼け止め

若年層を中心に生まれつつある、「紫外線対策は日差しの強い夏場だけでなく、年中行うスキンケアの一部であり、快適に紫外線カットをしたい」というニーズに注目し、今までにはない「素肌感」を目指してデビューした「by365 パウダリーUVクリーム」。潤いを抱えたクリームがパウダー状に変化してサラサラが続く、これまでの日焼け止めにはなかったテクスチャー変化の独自性に加えて、塗った方が乾燥を防ぐことができる保湿感も受け入られています。日中の皮脂や汗を吸収して、乾きに応じて水分を放出する技術がサラサラなのに潤う秘密。季節を問わず快適な肌を保てます。

潤うのに汗・水・擦れに強い、ずっと寄り添う日焼け止め

一般的にサラサラの日焼け止めはなんとなく乾燥しやすいイメージがあったり、保湿感のある日焼け止めはなんとなく汗・水に弱い印象を持つ人が多いのですが、「by365 パウダリーUVクリーム」のUV耐水性は★★で、擦れにも強い処方。SPF50＋ PA＋＋＋＋でありながら、石けんで簡単に落とせます。どこでも、365日いつもそばに、快適を提供するための日焼け止めです。

毛穴を埋めて、肌を自然にソフトフォーカス

「by365パウダリーUVクリーム」は、パウダーのように軽いタッチのクリーム状で、肌に伸ばすとサラサラになるだけでなく、毛穴の凸凹も埋めるため、ソフトフォーカス効果でふわっとなめらかな肌を演出できます。今や日焼け止めに化粧下地効果を求めたり、肌の補正機能を求めることは一般的ですが、by365パウダリーUVクリームは自然な肌補正を実現。腕や首・デコルテなどに使用しても快適です。また、酷暑や寒暖差が激しく化粧崩れしやすい肌に化粧下地として使用することもできます。植物性保湿成分のCICA/ツボクサエキスや、ドクダミエキス配合。酸化亜鉛・グリセリン・アルコール・パラベン・鉱物オイルフリーの処方でスキンケア品のように使用できます。365日、ナチュラルで涼しげな透明感を大事にする人の肌と気分を守ります。

未塗布/塗布

テクスチャーの秘密は水分を抱えた「質感変化ポリマー※」、一年中潤う肌に

「by365 パウダリーUVクリーム」のいちばんの特徴はテクスチャー。肌の上にのせたときは、潤いを抱えたクリームが、伸ばすとスルスルと広がり、パウダー状に変化するのでサラサラな素肌感に。「クリームタイプの日焼け止めはべたつくのが当然」といった概念を覆す、塗ったことを忘れてしまうほどの軽いつけ心地の日焼け止めクリームです。クリームタイプなので、しっかりと肌を覆って密着し塗り直しも快適にできます。このテクスチャーは、水分を抱えた「質感変化ポリマー※」を肌にのせたときに感じる潤い感と、肌表面に残る「さらっ」とした質感が合わさることで生まれます。今まで両立することができなかった潤いとさらりとした心地よさの両方を実現した処方により、心地よく肌の上を覆いながら伸ばすことができます。 ※ アクリレーツクロスポリマー-2-Na（吸着剤）

【新製品概要】

商品名：by365（バイサンロクゴ）パウダリーUVクリーム 〈日焼け止めクリーム〉

内容量：60ｇ

価格：オープン価格 参考価格：990円（税抜）1,089円（税込）

クリームなのにパウダリー、さらさら素肌の日焼け止めクリーム

顔・身体用

SPF50+ PA++++ UV耐水性★★ 擦れに強い処方

●植物性保湿成分 CICA/ツボクサエキス・ドクダミエキス配合。

●水分を抱えた吸水ポリマー（質感変化ポリマー/アクリレーツクロスポリマー-2-Na（吸着剤））が弾けることでみずみずさとパウダリーなサラサラ感を両立します。

●パウダーが肌や毛穴の凸凹を埋めてふんわりカバー。ソフトフォーカス効果に優れます。

●撥水効果がありながら、石鹸で落とせます。

●顔にも身体にも、化粧下地としても使用できます。

●サラサラしたパウダリーな仕上がりで、塗り直しも快適。べたつく首元などもさらさらでさわやかな気分に。

◎無香料

商品名：by365（バイサンロクゴ）パウダリーUVクリーム トーンアップ 〈日焼け止めクリーム〉 内容量：60ｇ

価格：オープン価格 参考価格：990円（税抜）1,089円（税込）

クリームなのにパウダリー、自然にトーンアップするさらさら素肌の日焼け止めクリーム

顔・身体用

SPF50+ PA++++ UV耐水性★★ 擦れに強い処方

●植物性保湿成分 CICA/ツボクサエキス・ドクダミエキス配合。

●水分を抱えた吸水ポリマー（質感変化ポリマー/アクリレーツクロスポリマー-2-Na（吸着剤））が弾けることでみずみずさとパウダリーなサラサラ感を両立します。

●パウダーが肌や毛穴の凸凹を埋めてふんわりカバー。透明感のあるクリアホワイトのカラーがトーンアップしながら、ソフトフォーカスを実現します。

●撥水効果がありながら、石鹸で落とせます。

●顔にも身体にも、化粧下地としても使用できます。

●サラサラしたパウダリーな仕上がりで、塗り直しも快適。べたつく首元などもさらさらとスキンケアするように使えます。

◎無香料