高千穂交易、「企業図鑑 関東版100選」 に選出

高千穂交易株式会社

高千穂交易株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井出尊信、証券コード：2676、以下「当社」）は「企業価値の見える化」をミッションとするスマートリサーチ社が運営するウェブサイト「企業図鑑」の関東版100選に選出されました。

【企業図鑑とは】

「日本には図鑑にしたい企業がある」をコンセプトに、まだまだ言語化できていない企業の魅力や地域活性、雇用創出、価値提供、などの様々な役割を「企業の魅力を図鑑のようにまとめたい」という想いから、地域活性の取り組み、ビジネスモデル、人材への取り組みなどユニークな取り組みをされている企業を紹介しているウェブサイト

【審査基準】

１.地域活性/地域貢献活動をしている

２.雇用創出に貢献している

３.独自のビジネスモデルである

４.勤務環境/人材成長への取り組みがある

５.成長市場である

６.地産地消、地域特性関連ビジネスである

【高千穂交易掲載ページ】

紹介ページ URL： https://c-filekanto.com/details-1/takachiho-kk

特設サイトURL：https://c-filekanto.com/

今回、当社の「コンサルティングから開発・設計、設置、アフターサービス」までをワンストップで提供するビジネスモデルや人材育成・働きやすい環境・社員エンゲージメントの向上を目的とした各種取り組みや実績（動画学習・資格奨励金などの自律学習機会の整備やテレワーク・フレックスなどの柔軟な働き方の推進、90％超の社員持ち株会参加率）などを含め、上記6項目で評価いただきました。

今後も、お客様にご満足いただけるサービスの提供はもとより、社員が働きがいを感じる環境整備や地域社会への貢献などを推進し、更なる企業価値向上に努めてまいります。

高千穂交易株式会社について（Webサイト：https://corp.takachiho-kk.co.jp/）

高千穂交易は、1952年創業の独立系技術商社です。クラウドサービス、商品監視や入退室管理などのシステム、サイバーセキュリティ、半導体・機構部品などのデバイスを取り扱い、コンサルティングから開発・設計、設置、保守サービスまでをワンストップで提供しています。