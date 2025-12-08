【吉野家公式通販ショップ】にて好評販売中の『福箱』から「午セット」2種類の追加発売を開始！

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区　代表取締役社長　成瀬哲也、以下吉野家）は、「吉野家公式通販ショップ」他ECモール店舗で、2025年11月7日（金）10時から2026年1月15日（木）10時まで『福箱』を販売しております。新たに12月5日（金）から「午セット」2種類を新商品として発売開始しました。福箱には今年新発売した商品やおなじみの人気商品などが入った、松・竹(冷凍・常温)・梅・SPEEDIA福箱セット2026の5種類、と今回発売した2種類を合わせて、計7種類を全品送料込みで販売します。



　　　　　　　　　　　　　　吉野家公式通販ショップ福箱特設ページ 　


https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/ehukubako/





【吉野家公式通販ショップ】2026福箱　概要

期間：2025年11月7日(金)10時から2026年1月15日(木)10時


吉野家公式通販ショップ福箱特設ページ 　https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/ehukubako/




■「2026福箱」商品 ※価格には送料の値段も含まれております。


１.2026梅セット【冷凍】3,996円（税込）　※どんぶり箱入り


２.2026竹セット【冷凍】5,940円（税込）


３.2026松セット【冷凍】8,424円（税込）　※オリジナルカレンダー付き


４.2026竹セット【常温】5,940円（税込）


５.SPEEDIA福箱セット2026　6,600円（税込）


NEW ６.2026午セット(から揚げ)【冷凍】4,590円（税込）　※どんぶり箱入り


NEW ７.2026午セット(お茶碗)【冷凍】4,590円（税込）　※どんぶり箱入り



■新商品詳細


「2026午セット（から揚げ）【冷凍】」4,590円（税込）※どんぶり箱入り

【セット内容】


・牛丼の具 × 4袋


・豚丼の具 × 2袋


・豚しょうが焼の具 ×2袋


・親子丼の素 ×2袋


・から揚げ ×1袋








「2026午セット（お茶碗）【冷凍】」4,590円（税込）　※どんぶり箱入り

【セット内容】


・牛丼の具 × 4袋


・豚丼の具 × 2袋


・親子丼の素 ×2袋


・紅生姜 ×1袋


・吉野家茶碗× 1個







■吉野家公式通販ショップ　https://e-shop.yoshinoya.com/



■その他モール公式通販サイト


吉野家オフィシャルショップ　楽天市場店　　　https://www.rakuten.co.jp/yoshinoya-shop/


吉野家公式ショップ　Yahoo！ショッピング店　　https://store.shopping.yahoo.co.jp/yoshinoya-shop/


吉野家公式ショップ　dショッピング店　　　https://dshopping.docomo.ne.jp/partner/yoshinoya/