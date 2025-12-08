【吉野家公式通販ショップ】にて好評販売中の『福箱』から「午セット」2種類の追加発売を開始！
株式会社吉野家（本社：東京都中央区 代表取締役社長 成瀬哲也、以下吉野家）は、「吉野家公式通販ショップ」他ECモール店舗で、2025年11月7日（金）10時から2026年1月15日（木）10時まで『福箱』を販売しております。新たに12月5日（金）から「午セット」2種類を新商品として発売開始しました。福箱には今年新発売した商品やおなじみの人気商品などが入った、松・竹(冷凍・常温)・梅・SPEEDIA福箱セット2026の5種類、と今回発売した2種類を合わせて、計7種類を全品送料込みで販売します。
吉野家公式通販ショップ福箱特設ページ
詳細を見る :
https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/ehukubako/
【吉野家公式通販ショップ】2026福箱 概要
期間：2025年11月7日(金)10時から2026年1月15日(木)10時
■「2026福箱」商品 ※価格には送料の値段も含まれております。
１.2026梅セット【冷凍】3,996円（税込） ※どんぶり箱入り
２.2026竹セット【冷凍】5,940円（税込）
３.2026松セット【冷凍】8,424円（税込） ※オリジナルカレンダー付き
４.2026竹セット【常温】5,940円（税込）
５.SPEEDIA福箱セット2026 6,600円（税込）
NEW ６.2026午セット(から揚げ)【冷凍】4,590円（税込） ※どんぶり箱入り
NEW ７.2026午セット(お茶碗)【冷凍】4,590円（税込） ※どんぶり箱入り
■新商品詳細
「2026午セット（から揚げ）【冷凍】」4,590円（税込）※どんぶり箱入り
【セット内容】
・牛丼の具 × 4袋
・豚丼の具 × 2袋
・豚しょうが焼の具 ×2袋
・親子丼の素 ×2袋
・から揚げ ×1袋
「2026午セット（お茶碗）【冷凍】」4,590円（税込） ※どんぶり箱入り
【セット内容】
・牛丼の具 × 4袋
・豚丼の具 × 2袋
・親子丼の素 ×2袋
・紅生姜 ×1袋
・吉野家茶碗× 1個
■吉野家公式通販ショップ https://e-shop.yoshinoya.com/
■その他モール公式通販サイト
吉野家オフィシャルショップ 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/yoshinoya-shop/
吉野家公式ショップ Yahoo！ショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/yoshinoya-shop/
吉野家公式ショップ dショッピング店 https://dshopping.docomo.ne.jp/partner/yoshinoya/