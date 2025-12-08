【吉野家公式通販ショップ】にて好評販売中の『福箱』から「午セット」2種類の追加発売を開始！

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区 代表取締役社長 成瀬哲也、以下吉野家）は、「吉野家公式通販ショップ」他ECモール店舗で、2025年11月7日（金）10時から2026年1月15日（木）10時まで『福箱』を販売しております。新たに12月5日（金）から「午セット」2種類を新商品として発売開始しました。福箱には今年新発売した商品やおなじみの人気商品などが入った、松・竹(冷凍・常温)・梅・SPEEDIA福箱セット2026の5種類、と今回発売した2種類を合わせて、計7種類を全品送料込みで販売します。

吉野家公式通販ショップ福箱特設ページ

詳細を見る :https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/ehukubako/

【吉野家公式通販ショップ】2026福箱 概要

期間：2025年11月7日(金)10時から2026年1月15日(木)10時

吉野家公式通販ショップ福箱特設ページ https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/ehukubako/

■「2026福箱」商品 ※価格には送料の値段も含まれております。

１.2026梅セット【冷凍】3,996円（税込） ※どんぶり箱入り

２.2026竹セット【冷凍】5,940円（税込）

３.2026松セット【冷凍】8,424円（税込） ※オリジナルカレンダー付き

４.2026竹セット【常温】5,940円（税込）

５.SPEEDIA福箱セット2026 6,600円（税込）

NEW ６.2026午セット(から揚げ)【冷凍】4,590円（税込） ※どんぶり箱入り

NEW ７.2026午セット(お茶碗)【冷凍】4,590円（税込） ※どんぶり箱入り

■新商品詳細

「2026午セット（から揚げ）【冷凍】」4,590円（税込）※どんぶり箱入り

【セット内容】

・牛丼の具 × 4袋

・豚丼の具 × 2袋

・豚しょうが焼の具 ×2袋

・親子丼の素 ×2袋

・から揚げ ×1袋

「2026午セット（お茶碗）【冷凍】」4,590円（税込） ※どんぶり箱入り

【セット内容】

・牛丼の具 × 4袋

・豚丼の具 × 2袋

・親子丼の素 ×2袋

・紅生姜 ×1袋

・吉野家茶碗× 1個

■吉野家公式通販ショップ https://e-shop.yoshinoya.com/

■その他モール公式通販サイト

吉野家オフィシャルショップ 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/yoshinoya-shop/

吉野家公式ショップ Yahoo！ショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/yoshinoya-shop/

吉野家公式ショップ dショッピング店 https://dshopping.docomo.ne.jp/partner/yoshinoya/