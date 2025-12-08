【横浜/大宮】旬のいちごをふんだんに使用した心ときめくキュートなスイーツ『真っ赤ないちごづくしのアフタヌーンティー』

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

　株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する「リストランテマンジャーレ 伊勢山」（神奈川県横浜市西区）及び「大宮璃宮 カフェ＆レストラン 四季庭」（埼玉県さいたま市北区）では、『真っ赤ないちごづくしのアフタヌーンティー』（1名4,300円～）を、2025年12月26日（金）～2026年2月2日（月）の期間限定で販売いたします。


※店舗により価格・販売期間異なる


◆大宮璃宮 カフェ＆レストラン 四季庭公式ホームページ：


https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18347/?restaurant=shikitei　


◆「リストランテ マンジャーレ 伊勢山」公式ホームページ：


https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18344/?restaurant=iseyama_mangiare　



真っ赤ないちごづくしのアフタヌーンティー※スペシャリテ・ミニパフェ付　イメージ

　シーズン毎にテーマを設定し、専属パティシエが手掛ける繊細で華やかなスイーツをご堪能いただける人気のアフタヌーンティー。今回は、旬のいちごを贅沢に使用した華やかでキュートなアフタヌーンティーをお届けいたします。



　サクサクのクランブルとフレッシュないちご、さわやかなジュレが楽しめるいちごのパルフェをはじめ、フレッシュいちごをサンドした見た目が可愛らしいマカロン、まるで宝石のように丸く輝くショコラのムース、いちごづくしのタルト、艶やかな赤色が魅力のいちごのムース、ピンクと白の層が美しいなめらかな口どけのいちごとチーズのケーキなど、パティシエこだわりのスイーツ7種をご用意。



スタンド上段スイーツ　イメージ


スタンド中段スイーツ　イメージ

　また、風味豊かな茸とハーブを乗せたブルスケッタ、なめらかなモッツアレラチーズとうまみ溢れるマグロのマリネ、クリーミーで優しい味わいのカリフラワーのポタージュの3種のセイボリーもご堪能いただけます。


　オプションでお選びいただける『いちごのミルフィーユパイ』は、繊細な層を重ねたパイ生地と、なめらかな極上クリームが、口の中で優雅なハーモニーを奏でる逸品です。


　丁寧に焼き上げられたサクサクのパイ生地と濃厚なクリームが織りなすハーモニーに、フレッシュないちごの酸味が加わることで、甘さと酸味が絶妙に調和した、最後まで飽きのこない極上の味わいをご提供いたします。



いちごのミルフィーユパイ　イメージ

　大きな窓から明るい陽射しがふりそそぐ開放的な空間で、優雅なティータイムをお過ごしください。



■『真っ赤ないちごづくしのアフタヌーンティー』　MENU

【スイーツ】


・いちご尽くしのヴェリーヌ


・いちごのマカロン


・濃厚ショコラのとろけるムース


・いちごのムース


・たっぷりいちごのタルト


・いちごとチーズのケーキ


・いちごのブールドネージュ



【セイボリー】


・茸とハーブバターのタルティーヌ


・マグロとモッツァレラチーズのマリネ


・カリフラワーとビーツのポタージュ



【スコーンスタンド】


・プレーンスコーン


・コンディメント（いちごジャム）



【ティーセレクション】


紅茶（マリアージュフレール社）・コーヒーなど飲み放題


（90分ラストオーダー）



【オプション】


・いちごのミルフィーユパフェ　（カフェ付2,600円～）


・スペシャリテ「いちごのミルフィーユパイ」


・いちごのミルフィーユミニパフェ　　　


・フライドポテト


※パフェ以外はアフタヌーンティーとセットでご注文いただけます　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　



【プラン】


・ミニパフェ付アフタヌーンティー　　6,000円～


・パフェ付アフタヌーンティー　　7,300円～


・スペシャリテ付アフタヌーンティー　5,700円～



※食材の仕入れ状況により、一部内容が変更となる可能性があります


※店舗により価格異なる為、詳細は公式HPをご参照ください




スタンド上段スイーツ　

スコーン


スタンド中段スイーツ

スペシャリテ「いちごのミルフィーユパイ」


スタンド下段セイボリー

ティーセレクションイメージ


いちごのミルフィーユパフェ（左：通常/右：ミニ）

フライドポテト

※写真は全てイメージ


■販売概要

店舗により一部内容が異なります。詳細は各店にお問合せください。


◆リストランテ マンジャーレ 伊勢山


【販売期間】2026 年1月7日（水）～2月2日（月） 　※要予約


【販売価格】平日：4,900円～／土日祝：5,400円～　


　　　　　　※価格は全て消費税・サービス料15％込


【販売時間】平日　 12:00～17:00（最終入店15:00）


　　　　　　土日祝　15:00～17:00


【住所】〒220-0031　神奈川県横浜市西区宮崎町58-3　伊勢山ヒルズ1F


【アクセス】JR「桜木町駅」より徒歩7分


【定休日】火曜日　　　　　　　


【お問合せ】045-260-8845


【ご予約】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18344/?restaurant=iseyama_mangiare　　



レストラン内観　イメージ

レストラン外観　イメージ

◆大宮璃宮 カフェ＆レストラン 四季庭


【販売期間】2025年12月26日（金）～2026年2月2日（月） 　※要予約


【販売価格】平日：4,300円～／土日祝：4,700円～


　　　　　　※価格は全て消費税込・サービス料15％別


【販売時間】11:00～16:30（最終入店15:00）


【住所】〒331-0813埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7　大宮璃宮3F


【アクセス】JR「土呂」駅より徒歩9分


【定休日】火曜日　


【お問合せ】　048-662-5551


【ご予約】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18347/?restaurant=shikitei




レストラン内観　イメージ

レストラン外観　イメージ