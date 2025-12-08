【横浜/大宮】旬のいちごをふんだんに使用した心ときめくキュートなスイーツ『真っ赤ないちごづくしのアフタヌーンティー』

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する「リストランテマンジャーレ 伊勢山」（神奈川県横浜市西区）及び「大宮璃宮 カフェ＆レストラン 四季庭」（埼玉県さいたま市北区）では、『真っ赤ないちごづくしのアフタヌーンティー』（1名4,300円～）を、2025年12月26日（金）～2026年2月2日（月）の期間限定で販売いたします。

※店舗により価格・販売期間異なる

◆大宮璃宮 カフェ＆レストラン 四季庭公式ホームページ：

https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18347/?restaurant=shikitei

◆「リストランテ マンジャーレ 伊勢山」公式ホームページ：

https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18344/?restaurant=iseyama_mangiare

シーズン毎にテーマを設定し、専属パティシエが手掛ける繊細で華やかなスイーツをご堪能いただける人気のアフタヌーンティー。今回は、旬のいちごを贅沢に使用した華やかでキュートなアフタヌーンティーをお届けいたします。

サクサクのクランブルとフレッシュないちご、さわやかなジュレが楽しめるいちごのパルフェをはじめ、フレッシュいちごをサンドした見た目が可愛らしいマカロン、まるで宝石のように丸く輝くショコラのムース、いちごづくしのタルト、艶やかな赤色が魅力のいちごのムース、ピンクと白の層が美しいなめらかな口どけのいちごとチーズのケーキなど、パティシエこだわりのスイーツ7種をご用意。

また、風味豊かな茸とハーブを乗せたブルスケッタ、なめらかなモッツアレラチーズとうまみ溢れるマグロのマリネ、クリーミーで優しい味わいのカリフラワーのポタージュの3種のセイボリーもご堪能いただけます。

オプションでお選びいただける『いちごのミルフィーユパイ』は、繊細な層を重ねたパイ生地と、なめらかな極上クリームが、口の中で優雅なハーモニーを奏でる逸品です。

丁寧に焼き上げられたサクサクのパイ生地と濃厚なクリームが織りなすハーモニーに、フレッシュないちごの酸味が加わることで、甘さと酸味が絶妙に調和した、最後まで飽きのこない極上の味わいをご提供いたします。

大きな窓から明るい陽射しがふりそそぐ開放的な空間で、優雅なティータイムをお過ごしください。

■『真っ赤ないちごづくしのアフタヌーンティー』 MENU

【スイーツ】

・いちご尽くしのヴェリーヌ

・いちごのマカロン

・濃厚ショコラのとろけるムース

・いちごのムース

・たっぷりいちごのタルト

・いちごとチーズのケーキ

・いちごのブールドネージュ

【セイボリー】

・茸とハーブバターのタルティーヌ

・マグロとモッツァレラチーズのマリネ

・カリフラワーとビーツのポタージュ

【スコーンスタンド】

・プレーンスコーン

・コンディメント（いちごジャム）

【ティーセレクション】

紅茶（マリアージュフレール社）・コーヒーなど飲み放題

（90分ラストオーダー）

【オプション】

・いちごのミルフィーユパフェ （カフェ付2,600円～）

・スペシャリテ「いちごのミルフィーユパイ」

・いちごのミルフィーユミニパフェ

・フライドポテト

※パフェ以外はアフタヌーンティーとセットでご注文いただけます

【プラン】

・ミニパフェ付アフタヌーンティー 6,000円～

・パフェ付アフタヌーンティー 7,300円～

・スペシャリテ付アフタヌーンティー 5,700円～

※食材の仕入れ状況により、一部内容が変更となる可能性があります

※店舗により価格異なる為、詳細は公式HPをご参照ください

■販売概要

店舗により一部内容が異なります。詳細は各店にお問合せください。

◆リストランテ マンジャーレ 伊勢山

【販売期間】2026 年1月7日（水）～2月2日（月） ※要予約

【販売価格】平日：4,900円～／土日祝：5,400円～

※価格は全て消費税・サービス料15％込

【販売時間】平日 12:00～17:00（最終入店15:00）

土日祝 15:00～17:00

【住所】〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町58-3 伊勢山ヒルズ1F

【アクセス】JR「桜木町駅」より徒歩7分

【定休日】火曜日

【お問合せ】045-260-8845

【ご予約】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18344/?restaurant=iseyama_mangiare

◆大宮璃宮 カフェ＆レストラン 四季庭

【販売期間】2025年12月26日（金）～2026年2月2日（月） ※要予約

【販売価格】平日：4,300円～／土日祝：4,700円～

※価格は全て消費税込・サービス料15％別

【販売時間】11:00～16:30（最終入店15:00）

【住所】〒331-0813埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7 大宮璃宮3F

【アクセス】JR「土呂」駅より徒歩9分

【定休日】火曜日

【お問合せ】 048-662-5551

【ご予約】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18347/?restaurant=shikitei

