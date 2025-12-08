【横浜/大宮】旬のいちごをふんだんに使用した心ときめくキュートなスイーツ『真っ赤ないちごづくしのアフタヌーンティー』
株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する「リストランテマンジャーレ 伊勢山」（神奈川県横浜市西区）及び「大宮璃宮 カフェ＆レストラン 四季庭」（埼玉県さいたま市北区）では、『真っ赤ないちごづくしのアフタヌーンティー』（1名4,300円～）を、2025年12月26日（金）～2026年2月2日（月）の期間限定で販売いたします。
※店舗により価格・販売期間異なる
◆大宮璃宮 カフェ＆レストラン 四季庭公式ホームページ：
https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18347/?restaurant=shikitei
◆「リストランテ マンジャーレ 伊勢山」公式ホームページ：
https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18344/?restaurant=iseyama_mangiare
真っ赤ないちごづくしのアフタヌーンティー※スペシャリテ・ミニパフェ付 イメージ
シーズン毎にテーマを設定し、専属パティシエが手掛ける繊細で華やかなスイーツをご堪能いただける人気のアフタヌーンティー。今回は、旬のいちごを贅沢に使用した華やかでキュートなアフタヌーンティーをお届けいたします。
サクサクのクランブルとフレッシュないちご、さわやかなジュレが楽しめるいちごのパルフェをはじめ、フレッシュいちごをサンドした見た目が可愛らしいマカロン、まるで宝石のように丸く輝くショコラのムース、いちごづくしのタルト、艶やかな赤色が魅力のいちごのムース、ピンクと白の層が美しいなめらかな口どけのいちごとチーズのケーキなど、パティシエこだわりのスイーツ7種をご用意。
スタンド上段スイーツ イメージ
スタンド中段スイーツ イメージ
また、風味豊かな茸とハーブを乗せたブルスケッタ、なめらかなモッツアレラチーズとうまみ溢れるマグロのマリネ、クリーミーで優しい味わいのカリフラワーのポタージュの3種のセイボリーもご堪能いただけます。
オプションでお選びいただける『いちごのミルフィーユパイ』は、繊細な層を重ねたパイ生地と、なめらかな極上クリームが、口の中で優雅なハーモニーを奏でる逸品です。
丁寧に焼き上げられたサクサクのパイ生地と濃厚なクリームが織りなすハーモニーに、フレッシュないちごの酸味が加わることで、甘さと酸味が絶妙に調和した、最後まで飽きのこない極上の味わいをご提供いたします。
いちごのミルフィーユパイ イメージ
大きな窓から明るい陽射しがふりそそぐ開放的な空間で、優雅なティータイムをお過ごしください。
■『真っ赤ないちごづくしのアフタヌーンティー』 MENU
【スイーツ】
・いちご尽くしのヴェリーヌ
・いちごのマカロン
・濃厚ショコラのとろけるムース
・いちごのムース
・たっぷりいちごのタルト
・いちごとチーズのケーキ
・いちごのブールドネージュ
【セイボリー】
・茸とハーブバターのタルティーヌ
・マグロとモッツァレラチーズのマリネ
・カリフラワーとビーツのポタージュ
【スコーンスタンド】
・プレーンスコーン
・コンディメント（いちごジャム）
【ティーセレクション】
紅茶（マリアージュフレール社）・コーヒーなど飲み放題
（90分ラストオーダー）
【オプション】
・いちごのミルフィーユパフェ （カフェ付2,600円～）
・スペシャリテ「いちごのミルフィーユパイ」
・いちごのミルフィーユミニパフェ
・フライドポテト
※パフェ以外はアフタヌーンティーとセットでご注文いただけます
【プラン】
・ミニパフェ付アフタヌーンティー 6,000円～
・パフェ付アフタヌーンティー 7,300円～
・スペシャリテ付アフタヌーンティー 5,700円～
※食材の仕入れ状況により、一部内容が変更となる可能性があります
※店舗により価格異なる為、詳細は公式HPをご参照ください
スタンド上段スイーツ
スコーン
スタンド中段スイーツ
スペシャリテ「いちごのミルフィーユパイ」
スタンド下段セイボリー
ティーセレクションイメージ
いちごのミルフィーユパフェ（左：通常/右：ミニ）
フライドポテト
※写真は全てイメージ
■販売概要
店舗により一部内容が異なります。詳細は各店にお問合せください。
◆リストランテ マンジャーレ 伊勢山
【販売期間】2026 年1月7日（水）～2月2日（月） ※要予約
【販売価格】平日：4,900円～／土日祝：5,400円～
※価格は全て消費税・サービス料15％込
【販売時間】平日 12:00～17:00（最終入店15:00）
土日祝 15:00～17:00
【住所】〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町58-3 伊勢山ヒルズ1F
【アクセス】JR「桜木町駅」より徒歩7分
【定休日】火曜日
【お問合せ】045-260-8845
【ご予約】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18344/?restaurant=iseyama_mangiare
レストラン内観 イメージ
レストラン外観 イメージ
◆大宮璃宮 カフェ＆レストラン 四季庭
【販売期間】2025年12月26日（金）～2026年2月2日（月） ※要予約
【販売価格】平日：4,300円～／土日祝：4,700円～
※価格は全て消費税込・サービス料15％別
【販売時間】11:00～16:30（最終入店15:00）
【住所】〒331-0813埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7 大宮璃宮3F
【アクセス】JR「土呂」駅より徒歩9分
【定休日】火曜日
【お問合せ】 048-662-5551
【ご予約】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-18347/?restaurant=shikitei
レストラン内観 イメージ
レストラン外観 イメージ