≪お年賀ギフト≫チョコレート菓子専門店【THE TAILOR】より、『ザ・ショコラクチュール詰合せ お年賀限定パッケージ』を2025年12月10日～発売いたします。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、貴女をエレガントに仕立てるチョコレートブランド【THE TAILOR（ザ・テイラー）】より、2025年12月10日(水)『ザ・ショコラクチュール 詰合せ お年賀限定パッケージ』を期間限定で発売いたします。

チョコレートの薫りと旨味を追究した【THE TAILOR】人気の詰合せ。

【THE TAILOR】人気のショコラサンドである「ザ・ショコラクチュール」3種を楽しめる詰め合わせが、今年もお年賀限定パッケージになって登場。

クッキー生地にアールグレイの茶葉を練り込み、コク深いキャラメルソースとミルクチョコレートをサンドした期間限定の味わい「アールグレイ＆キャラメル」。濃厚なヘーゼルナッツクリームをミルクチョコレートで包み込んでサンドした「ショコラ」。爽やかな酸味のイチゴペーストをミルクチョコレートで包み込んでサンドした「イチゴ」。3種の自慢のショコラサンドを詰め合わせた、ギフトにおすすめの一品。

新年をイメージした華やかな迎春パッケージで、彩りある新年のご挨拶に。期間限定アイテムの為、お早めにお買い求めくださいませ。

◆商品概要

【商品名】ザ・ショコラクチュール 詰合せ お年賀限定パッケージ

【価 格】3,240円（税込）

【内 容】14個入

アールグレイ＆キャラメル 6個

イチゴ 4個

ショコラ 4個

【発売日】2025年12月10日(水)～

【販売店】阪急うめだ店、渋谷東急フードショー店、そごう横浜店

※数量限定商品の為、無くなり次第終了

◆ブランドストーリー

はじめての口紅、はじめての香水。

鏡の中に映る自分をすっと見据える。

そこには、いつもと同じで少し違う自分。

チョコレートの薫りと旨味を追究したその味わいは、

貴女の気持ちまで、エレガントに仕立てる。

THE TAILOR

貴女の日常にお届けする、

贅沢なチョコレート菓子専門店です。

◆商品紹介

＜ザ・ショコラクチュール＞

風味豊かな2種類のソースをミルクチョコレートでコーティングし、さっくりと焼き上げたココアクッキーでサンドした、贅沢な味わいのショコラサンドです。 濃厚なヘーゼルナッツクリームと、爽やかな酸味のストロベリーソースの２つの味のアソートで。

6個入 ：1,404円（税込）

10個入：2,322円（税込）

＜ザ・ショコラクチュール アールグレイ＆キャラメル＞【期間限定】

クッキー生地には、アールグレイの茶葉を練り込み、ひと口ごとに紅茶の華やかな香りが広がる仕上がりに。サクッと香ばしいクッキーで、コク深いキャラメルソースとミルクチョコレートをサンドしました。

8個入 ：1,998円（税込）

※期間限定商品の為、無くなり次第終了

＜ザ・テイラーセレクション＞

ザ・テイラーの人気商品、「ザ・ショコラクチュール ショコラ」「ザ・ショコラクチュール イチゴ」、「ザ・ショコラティグレット マロンオランジュ(※)」の詰合せ。

22個：5,400円（税込）

ザ・ショコラクチュール（ショコラ・イチゴ）各9個

ザ・ショコラティグレット（マロンオランジュ）4個

※酒使用（商品全体のアルコール分0.3％）

◆店舗情報

・ザ・テイラー 阪急うめだ店

住所：大阪府大阪市北区角田町8-7阪急うめだ本店B1F

電話：06-6313-0146

・ザ・テイラー 渋谷 東急フードショー店

住所：東京都渋谷区道玄坂1-12-1

渋谷 東急フードショー１. 1階

電話：03-3477-4673

・ザ・テイラー そごう横浜店

住所：神奈川県横浜市西区高島2-18-1

そごう横浜店 地下２F

電話：045-465-5073

◆公式サイト

ホームページ：https://sucreyshopping.jp/thetailor

Instagram ：https://www.instagram.com/the_tailor_official_/

X(旧Twitter)：https://x.com/the_tailor_jp

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ