≪お年賀ギフト≫チョコレート菓子専門店【THE TAILOR】より、『ザ・ショコラクチュール詰合せ お年賀限定パッケージ』を2025年12月10日～発売いたします。

株式会社シュクレイ


株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一　本社：東京都港区）は、貴女をエレガントに仕立てるチョコレートブランド【THE TAILOR（ザ・テイラー）】より、2025年12月10日(水)『ザ・ショコラクチュール 詰合せ お年賀限定パッケージ』を期間限定で発売いたします。


チョコレートの薫りと旨味を追究した【THE TAILOR】人気の詰合せ。

【THE TAILOR】人気のショコラサンドである「ザ・ショコラクチュール」3種を楽しめる詰め合わせが、今年もお年賀限定パッケージになって登場。



クッキー生地にアールグレイの茶葉を練り込み、コク深いキャラメルソースとミルクチョコレートをサンドした期間限定の味わい「アールグレイ＆キャラメル」。濃厚なヘーゼルナッツクリームをミルクチョコレートで包み込んでサンドした「ショコラ」。爽やかな酸味のイチゴペーストをミルクチョコレートで包み込んでサンドした「イチゴ」。3種の自慢のショコラサンドを詰め合わせた、ギフトにおすすめの一品。



新年をイメージした華やかな迎春パッケージで、彩りある新年のご挨拶に。期間限定アイテムの為、お早めにお買い求めくださいませ。


◆商品概要


【商品名】ザ・ショコラクチュール 詰合せ お年賀限定パッケージ


【価 格】3,240円（税込）


【内　容】14個入


　　　　　　アールグレイ＆キャラメル　6個


　　　　　　イチゴ　　　　　　　　　　4個


　　　　　　ショコラ　　　　　　　　　4個


【発売日】2025年12月10日(水)～


【販売店】阪急うめだ店、渋谷東急フードショー店、そごう横浜店


※数量限定商品の為、無くなり次第終了







◆ブランドストーリー



はじめての口紅、はじめての香水。


鏡の中に映る自分をすっと見据える。


そこには、いつもと同じで少し違う自分。



チョコレートの薫りと旨味を追究したその味わいは、


貴女の気持ちまで、エレガントに仕立てる。



THE TAILOR



貴女の日常にお届けする、


贅沢なチョコレート菓子専門店です。





◆商品紹介



＜ザ・ショコラクチュール＞



風味豊かな2種類のソースをミルクチョコレートでコーティングし、さっくりと焼き上げたココアクッキーでサンドした、贅沢な味わいのショコラサンドです。 濃厚なヘーゼルナッツクリームと、爽やかな酸味のストロベリーソースの２つの味のアソートで。



6個入 ：1,404円（税込）


10個入：2,322円（税込）







＜ザ・ショコラクチュール　アールグレイ＆キャラメル＞【期間限定】



クッキー生地には、アールグレイの茶葉を練り込み、ひと口ごとに紅茶の華やかな香りが広がる仕上がりに。サクッと香ばしいクッキーで、コク深いキャラメルソースとミルクチョコレートをサンドしました。



8個入 ：1,998円（税込）



※期間限定商品の為、無くなり次第終了







＜ザ・テイラーセレクション＞



ザ・テイラーの人気商品、「ザ・ショコラクチュール ショコラ」「ザ・ショコラクチュール イチゴ」、「ザ・ショコラティグレット マロンオランジュ(※)」の詰合せ。



22個：5,400円（税込）


ザ・ショコラクチュール（ショコラ・イチゴ）各9個


ザ・ショコラティグレット（マロンオランジュ）4個



※酒使用（商品全体のアルコール分0.3％）





◆店舗情報



・ザ・テイラー 阪急うめだ店


　　　　　　　　　


住所：大阪府大阪市北区角田町8-7阪急うめだ本店B1F


電話：06-6313-0146






・ザ・テイラー 渋谷 東急フードショー店



住所：東京都渋谷区道玄坂1-12-1


　　　渋谷 東急フードショー１. 1階


電話：03-3477-4673






・ザ・テイラー そごう横浜店



住所：神奈川県横浜市西区高島2-18-1　


　　　そごう横浜店　地下２F


電話：045-465-5073





◆公式サイト　


ホームページ：https://sucreyshopping.jp/thetailor


Instagram　：https://www.instagram.com/the_tailor_official_/


X(旧Twitter)：https://x.com/the_tailor_jp　



◆会社概要


＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ