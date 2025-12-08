不動産の新たな価値創出を目指すTAKAGI GROUP 宿泊事業「BIRTH STAY」を始動

株式会社高木ビル

オフィスビル・レジデンス・コワーキングスペース等を都内に展開し、不動産の新しい価値を生む“場所・まちづくり”につながる企画・運営を行う株式会社高木ビル（本社：東京都港区西新橋 代表取締役：高木秀邦 ※「高」は「はしごだか」が正式表記）は、新規事業として「BIRTH STAY（バース・ステイ）」を始動いたします。第一弾として、同社が展開する“住むオフィス × 働く住まい”をテーマとした複合型レジデンス「BIRTH IN-RESIDENCE 麻布十番(https://birth-village.com/inresidence/azabujuban/)」内の１室を宿泊施設としてプレオープン。2025年12月に試験運用を開始し、2026年2月1日(日)より本格スタートする予定です。

「BIRTH STAY」は、単なる宿泊や民泊に留まらず、“地域とまち、人をつなぐ拠点”となることを目指す新たな取り組みです。宿泊者は、同社が運営するコワーキングスペース「BIRTH LAB(https://birth-village.com/lab/) / WORK(https://birth-village.com/work/)（バース・ラボ / ワーク）」を利用できる特典が付帯し、滞在と働く環境がシームレスにつながる体験を提供します。

BIRTH STAYは、不動産を起点に新しい価値を創造するTAKAGI GROUPが新たに展開する宿泊事業です。麻布十番を中心に、地域とのつながり、人々のコミュニケーションから新たなシナジーを生み出し、ライフクリエーションブランド「BIRTH」(https://birth-village.com/)のコンセプトである“THE LIFE TERMINAL”を体現。働く・暮らす・集うといった活動が交差する“場所づくり”を続けてきたBIRTH事業。その想いを宿泊領域にも拡張し、多様な人々や文化が自然にまざりあう、新たな“まちの節点”をかたちにします。

滞在者が地域に溶け込み、BIRTHを起点に交わる人々とのつながりが生まれる。TAKAGI GROUPが大切にしている“想いに伴走する”理念が軸となり、温度感のある都市体験を提供していきたいと考えています。

〈 BIRTH STAYの特徴 〉

BIRTH LAB / WORK 利用特典

- 宿泊 × コワーキング × 地域のつながりという価値を提供- “旅をしながら働く” “地域を深く感じる滞在” など、新しいワークスタイルを提案- 宿泊者はBIRTH LAB(https://birth-village.com/lab/) / WORK(https://birth-village.com/work/) を無料で利用可能- BIRTHのコミュニティやイベントとも連動し、地域交流のきっかけを創出

宿泊者は、滞在期間中以下の特典を受けられます。

旅先や出張先でも“いつもの働く場所がある”という安心感を提供するとともに、新しい出会いやプロジェクトを育む可能性を広げます。

- BIRTH LAB / WORKの１DAYドロップインチケットにて、コワーキング・MTGスペースの利用が可能- 定期開催されるMEETUPやイベント、ワークショップへの参加機会- 地域の人々やスタートアップとの自然なネットワーキングBIRTH LAB / WORK

今後は、利用状況やニーズに合わせて、段階的に展開拡大を検討していきます。

〈 運用開始スケジュール 〉

１. 2025年12月1日(月) - プレオープン（テスト運用開始）

・ BIRTH IN-RESIDENCE 麻布十番内の１室にて先行スタート

※ 休業期間：2025年12月26日(金) - 2026年1月4日(日)

２. 2026年2月1日(日) - グランドオープン

・ 運用体制の整備・利用者のフィードバックなどを反映し、正式リリース

・ Airbnbでの運用をスタート

「BIRTH STAY」提供拠点：BIRTH IN-RESIEDNCE 麻布十番

BIRTH IN-RESINDENCE(https://birth-village.com/inresidence/)は、 “住む”と“働く”を自分らしく自由に愉しむ、TAKAGI GROUPが展開する複合型レジデンスシリーズです。暮らしの延長で働ける環境を用意し、街や人とつながりながら新しい発想を育てる新しい住まいのかたちを提案。「住むオフィス」×「働く住まい」をコンセプトにした麻布十番とプライベートジムを設置した「アスリート特化型」の飛田給を展開しています。

古き良き商店街文化が残りながら、アクセスが良く、国内外の来訪者が多い麻布十番に位置する、都心型レジデンスであるBIRTH IN-RESIDENCE 麻布十番(https://birth-village.com/inresidence/azabujuban/)は、日常の活動時間をシームレスに紡ぎ、共創を生み出す仕掛けが散りばめられています。たとえば１階のダイニングのような空間には、エントランスに開くようにコの字型のキッチンがあり、火～土曜日のランチ・ディナータイムには「BIRTH DINING by plein(https://plein-group.com/ourbrand/birth-dining-by-plein-%e9%ba%bb%e5%b8%83%e5%8d%81%e7%95%aa/)」が営業。店舗の定休日は、レンタルキッチンスペースとして、入居者やBIRTHERs* を対象にイベント利用などで貸し出しており、この場所にに訪れる人と地域のコミュニケーションの場となっています。

今回、この場所の１室がBIRTH STAYとして開放されることで、居住者・地域・来訪者が交わる新しい空間価値が生まれると考えています。

TAKAGI GROUPについて

TAKAGI GROUPは、経営者の側にいて欲しいという想い"Stand by me."に伴走するための事業を、時代の変化に合わせて展開してきました。暮らしの基盤を支え、土台を守るLIVE事業。新たな挑戦を応援し、革新を生むBIRTH事業。そして、人生を豊かにするための循環を拓くINVEST事業。3つの事業がつながり融合しながら、60年以上の歴史を持つ不動産事業を源として、"想い"に伴走することで、共に成長し喜びを分かち合える道を歩みつづけます。

