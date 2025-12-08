株式会社三笠製作所

株式会社三笠製作所(本社: 愛知県名古屋市中区 代表:石田 繁樹 資本金:1,000万円)は、従来と比べて風量の2倍、バッテリーのもちが1.5倍のゴルフカート用後付け冷房クーラー【OASISプラス】と、簡単に取り付け可能なシートヒーター【コタツ】を開発しました。

そこで、【OASISプラス】と【コタツ】を全国のゴルフ場に展開するために販売代理店の募集を致します。

5人乗りカートの運転席と助手席の間に設置された冷風の吹き出し口。写真はイメージです。5人乗りカートの運転席と助手席の間に設置された冷風の吹き出し口。写真はイメージです。2人乗りカートの運転席と助手席の後部に設置された冷風の吹き出し口。写真はイメージです。2人乗りカートの運転席と助手席の後部に設置された冷風の吹き出し口。写真はイメージです。

～販売代理店企業募集～

今回募集するのは、東北から九州に拠点のある企業様で、ゴルフ事業に従事しているか否かは問いません。

弊社の【OASISプラス】と【コタツ】を全国のゴルフ場に販売していただく販売代理店様となります。

～【OASISプラス】と【コタツ】の特徴～

ここ数年、異常気象の影響で夏の猛暑傾向が続き、さまざまなシーンで熱中症対策の重要性が叫ばれています。プレイヤーの高齢化が顕著になりつつあるいま、ゴルフをはじめとする屋外スポーツでも本格的に夏の暑さ対策を講じていくことが避けられない状況です。

2026年の酷暑対策で、三笠製作所がゴルフ場向けに開発した馬力アップ仕様の【OASISプラス】は、従来と比べて風量が2倍、バッテリーの持ちは1.5倍となり、暑い夏でもゴルフプレイヤーが最終ラウンドまで快適なプレイができる仕様です。

5人乗りのカートの運転席と助手席に吹き付ける冷風。同時に後部座席にも冷風が吹き付けられます。写真はイメージです。2人乗りのカートの運転席と助手席に吹き付ける冷風。写真はイメージです。

一方で、猛暑が長期化するなか、秋の快適なゴルフシーズンが短くなり、すぐに冬が訪れる傾向が強まっています。 暑さ対策だけでなく、冬の寒さ対策もプレイヤーの快適性や安全性にとって重要なテーマとなっています。

寒さによるパフォーマンス低下、冷えによるヒートショックリスク、寒空の下での待ち時間対策。

こうした課題に対し、シートヒーターはプレイヤーの身体を効率的に温める最適なソリューションとなります。

当社が開発した後付けシートヒーター【コタツ】は、ゴルフ場が現在使用しているカートに対して、最短10秒で取り付け可能な簡単設計です。2人乗り／5人乗りの2タイプに対応、選べる16色のカラーバリエーション、カートの外観・重量バランスを変えずに装着可能です。

シートカバーに埋め込まれた電熱線で身体が温まります。写真はイメージです。

～先進技術を活かした新たな挑戦～

三笠製作所は、2017年にドバイ警察との共同プロジェクトにより世界初の移動無人交番を開発 (https://www.mikasa-med.co.jp/feature/p176/)。

続く2018年には、ロジスティクス分野の課題解決を目指し、**無人自動運転ロボット「HAKOBOT」**を開発 (https://www.mikasa-med.co.jp/feature/p143/)。

今回のゴルフカート用シートヒーターには、これまでの技術開発で培ったノウハウが活かされています。

～今後の展望～

三笠製作所は、今回募集をする販売代理店様と共に、ゴルフカートの後付け冷房クーラー【OASISプラス】と、ゴルフカート用後付けシートヒーター【コタツ】の導入を全国へ拡大し、 プレイヤーの安全性・健康面・快適性の向上に貢献するとともに、ゴルフ業界全体のサービス向上と発展を目指してまいります。

[会社概要]

■会社名 ：株式会社三笠製作所

■資本金 ：１０００万円

■創業 ：１９７８年５月

■設立 ：１９８６年７月

■代表者 ： 代表取締役 石田繁樹

■事業内容 ：自動運転車両の開発 各種ロボットの開発

[本件に関するお問い合わせ]

株式会社三笠製作所

TEL：052-211-9709

E-Mail：med@mikasa-med.co.jp

https://www.mikasa-med.co.jp