京成百貨店つくばサテライトショップ「KEiSEI & owl」にて「グッドグラス」が期間限定販売を実施！ 限定500本の70周年記念「ミッフィー」ストローも登場

株式会社アイワ工業 海外事業部 「グッドグラスジャパン」（本社：愛知県半田市、代表取締役：榊原 和彦）は、2025年12月9日（火）から12月25日（木）まで、「京成百貨店つくばサテライトショップ KEiSEI & owl」（〒305-0031 茨城県つくば市吾妻）にて、グッドグラスの期間限定販売を実施いたします。大人気キャラクター「ミッフィー」誕生70周年を記念した限定500本の新作ストローも販売いたします。

12月5日から販売が開始された、ミッフィーの誕生70周年を祝う特別なデザインのガラス製マイストローが「KEiSEI ＆ owl」に登場。

ストロー本体とシリコンケースには、70周年記念ロゴと花のモチーフをあしらい、アニバーサリーにふさわしい優しい雰囲気に仕上げました。

シリコンケースには、ミッフィーを象徴するオレンジカラーを採用し、ファン心をくすぐるデザインとなっています。

本商品は、日常のマイストローとしてだけでなく、コレクションアイテムやギフトとしてもおすすめの限定モデルです。

ストローには、持ち歩きに便利な専用シリコンケースと、日々のお手入れに便利な洗浄ブラシもセットになっています。

お家だけでなく、外出の際にバッグに忍ばせて持ち歩けば、カフェや学校、職場など、さまざまなシーンで使うことができます。また、タピオカドリンクやスムージーにも使える口径サイズなので、幅広い飲み物にも対応可能です。

さらに、繰り返し使えるガラス製マイストローは、使い捨てストローの削減に貢献するだけでなく、ガラスならではのなめらかな口当たりも特長です。

紙ストローを苦手とするお客様から好評をいただいており、エコ活を楽しみながら、ティータイムをより快適にしてくれるアイテムとなっています。

販売店情報

店舗名：「KEiSEI ＆ owl」

所在地： 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-6-1 トナリエつくばスクエアキュート2階

期間 ：2025年12月9日（火）～12月25日（木）

場所 ：トナリエつくばスクエアキュート「KEiSEI ＆ owl」

プレゼントに最適！人気商品をラインナップ予定！

ミッフィーの新作ストローのほか人気キャラクターのグラスやストローなど、プレゼントにも最適な商品を多数ラインナップする予定です。

商品情報

「クロミ」ストロー「クロミ」ストロー「くまのプーさん」ダブルウォールグラス「シナモロール」ダブルウォールグラス「和服しば犬」ダブルウォールグラスセット「リラックマ」ダブルウォールグラス

商品名：「ミッフィー」ガラス製マイストローセット

付属品：シリコンケース、洗浄ブラシ

材質：ストロー本体（ホウケイ酸ガラス）シリコンケース（シリコーン）、ブラシ （ステンレス、ナイロン）

サイズ：長さ22cm 口径1.3cm (手作りのため個体差あり)

パッケージ：専用ボックス

価格： 税込 3,990円（税抜 3,628円）

製造：台湾

商品名 ：「クロミ」ガラスストローセット

種類：スタンダード、ウィンク ※シリコンケースはいずれもパープル

付属品 ：シリコンケース、洗浄ブラシ

材質 ：ストロー本体（ホウケイ酸ガラス）シリコンケース（シリコーン）、ブラシ （ステンレス、ナイロン）

サイズ ：長さ22cm 口径1.4cm (手作りのため個体差あり)

パッケージ：専用ボックス

価格 ： 各 3000円＋税（3300円）

製造 ：台湾

商品名 ：くまの「プーさん」ダブルウォールグラス

種類 ：2種類あり POOH01、POOH02

材質 ：ホウケイ酸ガラス

仕様 ：耐熱 -20℃～120℃

サイズ ：W9.3cm H9cm (手作りのため個体差あり)

容量 ：220ml (手作りのため個体差あり)

パッケージ：専用ボックス

価格 ：4,300円+税（4,730円）

製造 ：台湾

※本製品はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とスケーター株式会社の商品化契約に基づき、株式会社アイワ工業が企画・製造したものです。

商品名：「シナモロール」ダブルウォールグラス

種類：鳥さんを抱いたタイプ

材質：ホウケイ酸ガラス

仕様：耐熱 -20℃～120℃

サイズ：10.3L × 13.8W × 9.3H cm（手作りのため個体差あり）

容量：230ml（手作りのため個体差あり）

パッケージ：専用ボックス（1個入り）

価格：4,500円＋税（4,950円）

製造：台湾

商品名 ：「和服しば 仲良しセット(梅)」

数量 : 2個入り

材質 ：ホウケイ酸ガラス

仕様 ：耐熱 -20℃～120℃

サイズ ：Dia8cm H9.8cm (手作りのため個体差あり)

カラー ：内外面ガラスクリア、着物は緑と赤

容量 ：250ml (手作りのため個体差あり)

パッケージ：専用ボックス

価格 ：6,800円+税

製作 ：台湾

商品名 ：「リラックマ」ダブルウォールグラス

種類 ：2種類 スタンダード、めつぶり

材質 ：ホウケイ酸ガラス

仕様 ：耐熱 -20℃～120℃

サイズ ：W9.3cm H7.9cm (手作りのため個体差あり)

容量 ：150ml (手作りのため個体差あり)

パッケージ：専用ボックス

価格 ：3,900円+税（4,290円）

製造 ：台湾

【会社概要】

・商号：株式会社アイワ工業

・設立：1989年10月

・代表者：代表取締役 榊原 和彦

・本社：愛知県半田市

店舗およびECサイト

・グッドグラスラフォーレ原宿店

東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿2階

・グッドグラスジャパン公式通販サイト

https://official.goodglas-japan.shop

・グッドグラス楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/goodglas

その他

催事、公式サイトおよびグッドグラスラフォーレ原宿店は、グッドグラスジャパン株式会社が運営し ています。https://www.goodglas-jp.com/

