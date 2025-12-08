動画はAIで内製できる。企画から演出、法的リスクまでを体系的に学べ、映像制作のインハウス化を加速！

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用を学べる利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下 当社）は、法人向けリスキリングサービス「SHIFT AI for Biz」のeラーニングプラットフォームにて、AIによる動画生成の基礎理論から実務応用までを体系的に学べる「動画生成AIコース」を2025年12月8日より提供開始します。

本コースでは、生成AIの映像化技術の仕組みやSora・Veo・Seedance・KlingAI・Hailuo・Heygen・Runwayなど主要ツールの特徴と使い分け、ビジネスでの活用事例、プロンプト設計や映像演出の最適化までを総合的に学習し、幅広い業務領域で即戦力となるAI動画クリエイティブスキルを習得できます。

背景・概要

生成AIによる動画生成技術はここ数年で急速に進化し、映像制作・広告・マーケティング・教育など、幅広い分野で企業の競争力を左右する新たな技術基盤となっています。テキストから数秒で高品質な動画を生成できる時代が到来し、制作のスピードと表現力を飛躍的に向上させる手段として、多くの企業が動画生成AIの導入を進めています。

一方で、「どのツールをどう使い分けるべきか」「AI映像をブランドトーンに合わせて表現するにはどうすればよいか」など、実務における課題も多く見られます。さらに、生成動画の著作権・肖像権・倫理面のリスクや、AIが生み出す映像の正確性・信頼性を担保するための運用知識も求められています。

こうした背景を受け、当社は、ビジネスの現場で誰もが安心して動画生成AIを活用できるよう、基礎理論からツールの実践活用、プロンプト設計、映像演出のポイント、そして著作権・倫理に関する留意点までを体系的に学べる「動画生成AIコース」を開発しました。

本コースを通じて、AIがもたらす映像クリエイティブの新しい可能性を理解し、ビジネスにおける映像活用力とクリエイティブ戦略を強化することができます。

本講座の主な特徴

実践力重視のカリキュラム

AIによる動画生成の基礎理論から、Sora・Veo・Seedance・KlingAI・Hailuo・Heygen・Runwayといった主要ツールの実演までを網羅。実際のビジネス現場を想定した課題に取り組みながら、企画から制作、改善までの流れを実践的に学べます。

実績が豊富な講師の登壇

映像制作やマーケティング分野で活躍するAIクリエイター・コンサルタントが講師として登壇。理論だけでなく、現場で即活用できるプロンプト設計や動画演出のコツを、事例を交えて解説します。

想定受講者

提供形態

- WEB広告運用者- デザイナー- マーケティング担当者

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。受講者は自分のペースで学習を進められ、試験対策に必要な知識を効率的に習得できます。

お申込み方法

ただいま、AI活用推進のための無料相談会を開催しております。

以下のリンクよりご予約ください。

ご予約はこちら :https://meetings.hubspot.com/kiida/shiftai-sales

その他ご不明点がございましたら、下記メールアドレスにお問い合わせください。

info@shift-ai.co.jp

【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かしつつ、企業のAI活用を促進し、DX推進を強力に支援します。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1：GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

<X>

フォロワー数14.2万人 (2025年12月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180