栗林商船、船舶管理プラットフォーム「MARITIME 7」船員情報管理を導入

株式会社ザブーン（本社：東京都港区、代表取締役 戸高克也）は、当社が開発・運営する船舶管理プラットフォーム「MARITIME 7」の一機能である船員情報管理を、栗林商船株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 栗林宏吉）に導入したことをお知らせいたします。

■ MARITIME 7 船員情報機能

船舶の運航において、船員情報や乗船履歴、資格・研修情報などを紙やExcelで個別に管理しているケースが多く、情報の分散や更新漏れが課題となっていました。

今回導入いただいた「MARITIME 7」の船員情報管理機能により、船員に関するあらゆる情報をクラウド上で一元管理できるようになります。これにより、以下のような効果が期待されています。

■ 栗林商船株式会社様 導入の背景

- 各船員の資格・研修、乗船歴、住所、緊急連絡先などの船員の基本情報の一元管理- 各資格・研修の有効期限が近づくと自動通知され、更新忘れを防止- 乗組員名簿や履歴書を自動で作成- 手作業による転記ミスや作成時間のコスト削減

これまで船員情報は紙やExcel等で個別に管理しており、情報の分散や更新期限の管理が課題となっておりました。

この度、DXによる業務効率化を目指し、船員に関するあらゆる情報をクラウド上で一元管理できる「MARITIME 7」の導入を決定いたしました。本システムの活用により、管理業務の負担軽減や転記ミスの防止を図り、より正確で効率的な運航管理体制を構築してまいります。

■ 株式会社ザブーンについて

「船舶管理のスタンダードをつくる」をビジョンに、内航・外航船向けに、クラウド型船舶管理プラットフォームを提供し、DXによる船舶運航の効率化に貢献しています。

インターネット環境のない船舶や、電波状況の悪い海域でもオフライン利用が可能な仕組みを構築し、2022年の初回リリース以降、10,000名を超える船員が利用しています。

現在は海外展開にも注力し、日本発の船舶管理プラットフォームとしてさらなる進化を目指しています。

本件に関するお問い合わせ先

<製品やサービス関するお問い合わせ>

https://zabooon.com/contact

<メディア、報道関係者様からのお問い合わせ>

pr@zabooon.com

会社概要

会社名:株式会社ザブーン(ZABoooN, Inc.)

代表者:戸高克也

所在地: 東京都港区新橋1丁目11-2 I/O Shimbashi 6F

事業内容:MARITIME 7の開発・運用

会社HP:https://zabooon.com

連絡先:pr@zabooon.com

採用状況

現在、株式会社ザブーンでは事業拡大に伴い、人材採用を強化しております。

詳しくは以下をご確認ください。

採用情報はこちら↓

https://herp.careers/v1/zabooon