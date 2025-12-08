「hololive production OFFICIAL POP UP SHOP」東京駅一番街にて開催決定！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、VTuberグループ「ホロライブプロダクション」のポップアップショップを、株式会社キデイランド（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：津村孝彦）の協力運営の元、2026年1月9日（金）から1月22日 (木)までの期間、『東京駅一番街 いちばんプラザ』にて開催することをお知らせします。

東京駅一番街にて実施する本イベントは、ホロライブ0期生、ホロライブインドネシア1期生、ホロライブEnglish「Myth」のタレントたちが、「感謝」の花束を抱えた特別な描き下ろしイラストで登場します。会場では、本イベントのために描き下ろされたイラストを使用した商品の販売や、東京駅一番街を彩る特別装飾を実施します。期間限定の華やかな空間をぜひお楽しみください。

◼︎開催概要

場所 ：東京駅一番街内「いちばんプラザ」

期間 ：2026年1月9日（金）～2026年1月22日 (木)

営業時間 ：10:00～20:30

※1月22日は18:00までの営業となります。

【参加タレント】

ときのそら / ロボ子さん / AZKi / さくらみこ / 星街すいせい / アユンダ・リス / ムーナ・ホシノヴァ / アイラニ・イオフィフティーン / 森カリオペ / 小鳥遊キアラ / 一伊那尓栖

◼︎来場予約

一部日程は事前抽選による予約制となります。

下記予約サイトの注意事項をご確認のうえ、ご応募ください。

・1月9日 (金) 10:00～12:00

https://livepocket.jp/e/hu961



・1月10日 (土) 10:00～12:00

https://livepocket.jp/e/mp3ew

・1月11日 (日) 10:00～12:00

https://livepocket.jp/e/nmry6

・1月16日 (金) 10:00～12:00

https://livepocket.jp/e/ph4u7

・1月17日 (土) 10:00～12:00

https://livepocket.jp/e/u_f2z

・1月18日 (日) 10:00～12:00

https://livepocket.jp/e/tfkbm

◼︎取扱商品

特別な衣装をまとった描き下ろしイラストの新商品を販売予定です。

※販売状況により購入制限をかけさせていただく可能性がございます。

※いずれの商品も十分な数量をご用意しておりますが、品切れの際はご容赦ください。

※在庫に関するお問い合わせ（在庫数・入荷予定等）にはお答え出来かねますので、あらかじめご了承ください。

※これらの商品は、本会期終了後、事後販売を行う場合がございます。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

◼︎購入者ノベルティ

本イベントで商品をご購入いただいたお客様を対象に、特別なノベルティをご用意します。

◼︎特別装飾・企画

※特典はなくなり次第終了となります。

・東京駅一番街をジャック！

本企画参加のタレントたちが起用された特別装飾で、東京駅一番街を彩ります。

※画像はイメージです。

・等身大パネルの設置

描き下ろしイラストを使用した、特別な等身大パネルを展示します。



・参加型イベント「メッセージを送ろう！」

タレントへのメッセージをその場で書いて貼れるメッセージボードが登場します。

メッセージカードはご購入のお客様向けにお渡し致します。

【特設サイトはコチラ】

https://hololive.hololivepro.com/events/popup-2601/(https://hololive.hololivepro.com/events/popup-2601/)

■株式会社キデイランドについて

株式会社キデイランドは、全国にキャラクター雑貨を中心とした店舗を展開する小売企業です。国内の主要都市を拠点に、人気キャラクターのオフィシャルショップの運営や限定グッズの展開など、ファンに楽しんでいただける空間づくりを行っています。

・所在地：東京都千代田区

・代表者：代表取締役社長 津村孝彦

・コーポレートサイト：https://www.kiddyland.co.jp

会社概要

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：http://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください ：(C) COVER