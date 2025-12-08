武田真一と佐野元春の対談を4日間お届け。J-WAVE『Sanrio SMILEY SMILE』12/8週オンエアで対談が実現

株式会社J-WAVE

佐野元春、武田真一

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週月曜～木曜 21:30～22:00に放送中の番組『Sanrio SMILEY SMILE』（ナビゲーター：板谷由夏）。12月8日（月）から11日（木）までの4日間は、フリーアナウンサーの武田真一とミュージシャンの佐野元春の対談をお届けします。

収録中の対談の様子

デビュー45周年という節目の年の佐野元春を、武田真一が迎えた本番組。

楽曲制作や音楽への向き合い方など、45周年ツアーにも自ら足を運んだ武田真一が佐野元春へ様々な質問を投げかけながら、濃密な4日間をお届けします。

ぜひオンエアでお楽しみください。

