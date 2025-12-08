2026年の運勢占い｜村野弘味が九星気学で占う2026年あなたの総合運。村野弘味の公式占いサイトにて「2026年の運勢占い」を一般公開中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2025年12月8日（月）より、月額公式占いサイト「村野弘味の九星気学」にて、「村野弘味が占う2026年の運勢」を一般向けに提供開始いたしました。

◆『村野弘味が占う2026年の運勢』URL：https://murano-hiromi.jp/guest_category_menu/2026

◆『村野弘味の九星気学』URL：https://murano-hiromi.jp

村野弘味が占う2026年の運勢

■概要

村野弘味の公式占いサイト「村野弘味の九星気学」では、この度、「村野弘味が占う2026年の運勢」を一般向けに公開いたしました。まだ当サイトへの会員登録がお済みでないお客様にも、2026年の運勢を占っていただけるページとなっております。

2026 年は「一白水星」の年。流れる水のように柔軟に変化し、新たな始まりを受け入れる人が運気を味方に付けることができます。また、2026年は、内省と変化を大切にすることで大きな成長が期待できる、チャンスの一年でもあります。常に新しい知識を取り込むことで、開運の波に乗って新たなステージへと進めるのです。「村野弘味が占う2026年の運勢」では、一年間あなたに巡る運気はもちろんのこと、開運行動や人生を左右する重大な転機とその日付まで、詳細に占っていきます。

この機会に是非『村野弘味の九星気学』をお楽しみください。

※「村野弘味が占う2026年の運勢」を全て確認するためには、公式サイト『村野弘味の九星気学』（https://murano-hiromi.jp）への会員登録が必要です。（月額440円）

■公式サイト『村野弘味の九星気学』のご紹介

この人だから頼りたい！【TV番組『突然ですが占ってもいいですか？』出演後、予約殺到】実体験に基づき『結果を出す』鑑定士・村野弘味。あなたの“叶えたい”“成就させたい”に寄り添いながら上手くいかない「原因」を探り出し、答えへと導きます。その場しのぎの言葉ではない「結果」を出す鑑定、体感してください。

■監修者紹介

小さなころから波乱万丈の人生を過ごす。

両親の離婚や、多額の借金、自身の離婚や会社倒産の危機…幾多の困難を経験し、自分の人生において占いとの出会い、方位取りの大事さを知る事で九星気学の世界に入る。

上手くいかない時、辛い時の苦しさを経験したからこそわかる、お客様の気持ちに寄り添った鑑定を行い、夫婦関係、人間関係、親子関係、お金、健康、他、多くの悩みに寄り添い、開運のお手伝いをしている。

現在も会社経営に携わり、経営者のプレッシャー、孤独感を経験、そんな体験を活かし会社の業績を上げる、そして社員、スタッフの方々のもって生まれた能力、相性等から円滑な人間関係が上手くいくアドバイスをしている。

生活の中に風水や九星気学、四柱推命などの東洋占術を用いた多くの開運法を取り入れ、心の成長、ゆとりを味わいながら不動産業など様々なビジネスに関わっている。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：村野弘味の九星気学

・販売料金 ：月額440円（税込）

・提供URL ： https://murano-hiromi.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。