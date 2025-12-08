「防犯」と「防災」機能を1台に備えた自動販売機をカインズ店舗に設置開始

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家正行）は、アサヒ飲料株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：米女太一）と連携し、「防犯」と「防災」機能を1台に備えた自動販売機を、11月12日にオープンしたカインズ 堅田店（滋賀県大津市）、および12月11日にオープンを迎えるカインズ 吉川美南店に設置したことをお知らせします。今後も、カインズ店舗への設置を順次展開し、「安全・安心なまちづくり」を共創して広げてまいります。

カインズ 吉川美南店に設置された「防犯・防災自動販売機」平時はカメラによる地域見守りを行い、災害時には飲料を無償提供する。

この自動販売機は、アサヒ飲料が2019年から導入を開始した「防犯カメラ付きの自動販売機」（通称：「まちをみまもる自販機」）と、災害時に電力が使えない状況でも飲料を提供できる「災害対応型自動販売機」の機能を併用したものです。平時は内蔵されたクラウド型カメラによって地域の安全を見守る役割を果たし、人通りが少なくなる夜間の防犯対策にも役立ちます。また、災害時には、地域の皆さまへ飲料を無償でご提供します。

カインズは、2021年10月に策定した地域共生を志向する「くみまち構想」の実現に向けて、地域の様々なステークホルダーと協働/共創し、日本の地域やくらしが抱える様々な課題やニーズへの取り組みを進めています。これまでに、自治体や警察などと連携し、災害協定や「安全・安心なまちづくり」の取り組みを進めてきました。

アサヒ飲料は、「豊かな地域を共に創る」をCSV（Creating Shared Value＝共通価値の創造）の重点テーマとして掲げ、飲み物を通じた地域のつながりづくりを推進しています。

そうした両社の「安全・安心なまちづくり」に向けた想いが一致し、今回の設置に至りました。

カインズは今後も、ステークホルダーの皆さまと共創しながら、それぞれの地域で防災や災害対応の取り組みを進め、「まちのライフライン」として「安全・安心なくらし」の実現に貢献してまいります。

「くみまち構想」とは

「まちのくらしをみんなでDIY。」

創業以来、「商業を通して社会の発展に貢献する」ことを志に、それぞれの店舗が、それぞれの地域の皆様のくらしに寄り添いながら事業活動を行っている、カインズならではの構想です。店舗やそこで働くメンバー（従業員）がハブとなり、それぞれの地域における困りごとや関心、ニーズに丁寧に耳を傾け、くらしに携わる様々なステークホルダーと協働/共創することで、人々が自立し、共に楽しみ、助け合える、“一人ひとりが主役になれる「まち」（≒地域社会）”の実現を目指します。

「くみまち.com」：https://kumimachi.com/

＜アサヒ飲料株式会社 概要＞

＜カインズについて＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/579_1_e28a22094aaf578aa57980adb21b66ad.jpg?v=202512081056 ]

株式会社カインズは、29都道府県下に262店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/579_2_2fdbe89054b1ad81d17fd4c0776fe239.jpg?v=202512081056 ]