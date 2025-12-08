【新プラン発表】株式会社給与アップ研究所、業務棚卸から報酬設計まで一気通貫で支援する「まるごとパッケージプラン」を提供開始

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋恭介）は、人事評価制度の見直しを検討する企業向けに、業務棚卸から報酬設計・運用支援までを一気通貫で支援する新サービス【まるごとパッケージプラン】を提供開始しました。

■ 背景：制度の形骸化を防ぐ“運用設計”の重要性

多くの企業で、「評価制度はあるが運用がうまくいかない」「評価が属人的になっている」という課題が顕在化しています。



給与アップ研究所の調査によると、制度自体よりも“運用の詰まり”が生産性を阻害する要因になっているケースが多く、その解消には「業務の見える化」と「評価運用の型づくり」が不可欠です。

■ サービス概要：「制度よりも、まず棚卸」から始める評価再設計

まるごとパッケージプランでは、全社員の業務・工数データをAIで自動分析。

そのデータをもとに、評価基準・KPI・報酬テーブルを設計し、クラウド上で運用まで伴走します。

サービスの5本柱

業務棚卸：全従業員の工数を可視化し、リソース配分を最適化

制度構築：AIが一次データを解析し、バイアスを排除した評価制度を設計

報酬設計：市場データと社内バランスを踏まえた等級・職種別報酬テーブルを策定

運用支援：月1回の定例レビューで改善を継続

クラウド提供：SaaS型プラットフォームで、場所を問わず運用可能

■ 導入の流れ

初月に業務棚卸とAIレポート作成を行い、1ヶ月で制度ドラフトを構築。

その後は月次レビューと改善提案を繰り返すことで、制度を「整える」だけでなく「育てる」運用へ導きます。

■ 費用と導入効果

外部コンサルに依頼した場合、制度構築～運用までの費用は600～1,000万円が一般的。

まるごとパッケージプランでは、トータル150万円～と、約80～90％のコスト削減を実現しました。

■ 特徴：AI×クラウドで「整える」から「動かす」へ

■ 料金プラン

■ 代表コメント

- 属人的評価の解消：AI分析により評価バイアスを除去- データドリブンな制度運用：業務実績に基づくKPI管理を自動化- 月次レビューとアラート通知で運用の“詰まり”を防止- クラウド上で全データを一元管理し、経営・現場の連携を強化[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/80_1_20336601708543eff27cc9125fd15499.jpg?v=202512080227 ]

「評価制度は“整える”ものではなく、“育てる”ものです。

私たちは、制度設計をゴールではなく“運用改善の起点”と捉えています。

現場の見える化とAI分析を通じて、誰もが納得できる評価運用を実現してまいります。」

（株式会社給与アップ研究所 代表取締役 高橋恭介）

■ 無料カウンセリングのご案内

「うちの制度でも適用できるのか話だけ聞いてみたい」

「制度を整える前に、まず棚卸から相談したい」

という方には、専門コンサルタントによる無料カウンセリング（オンライン45分）を実施しています。

無料カウンセリングのご予約はこちら :https://timerex.net/s/3133/3a7afad0

※コメント欄に「まるごとパッケージプランについて」とご記入ください。

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5階

設立：2021年1月

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

・生成AI評価制度「壁打ち」プラン

・「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス

・業務最適化マッチング「ジョブオペ(R)︎ BPO」