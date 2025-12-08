森と湖のリゾート掬水亭で過ごす特別な冬のひととき1月16日（金）開催　星空ガイドと楽しむ「星空観察会」に協力。

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年1月16日（金）に中国割烹旅館 掬水亭（所在地：埼玉県所沢市、総支配人：三宅康晴）で行われる「星空ガイドと楽しむ『星空観察会』」に協力いたします。

株式会社ビクセンでは、「星を見せる会社」を目指すという企業ビジョンから、星空観望イベントの企画開催、星空を活かした事業コンサルティング、星空案内のための人材育成などの取り組み（『ソラプロジェクト』）を行っています。

中国割烹旅館 掬水亭（きくすいてい）とのコラボレーション企画として、豊かな自然に恵まれた立地を生かした「星空観察会」を開催します。本観察会は、街中では難しい本格的な星空観察の機会を提供することで、お子さまの星や宇宙への知的好奇心を育むことを目指しています。

冬を代表する星座のほか、木星やプレアデス星団など、この季節ならではの星空をわかりやすくご案内します。

参加プランは、気軽にイベントをお楽しみいただける「日帰りプラン」2種類と、「宿泊プラン」の合計3種類がございます。

【日帰りプラン】日帰り入浴・大浴場『狭山の茶湯』プラン

大浴場『狭山の茶湯』で心身ともに温まる贅沢な

ひとときをお過ごしいただける日帰りプランです。

広々とした湯船に浸れば、冷えた身体が芯から温まり星空の余韻に浸りながら癒しの時間をご堪能いただけます。

■星空観察会：19:30～（約45分間）（19:15集合）

■入浴可能時間：星空観察会終了後～当日24:00まで

※星空観察会終了後にご入浴いただけるプランです。

※星空観察会は「第1部」のみへのご参加となります。

※お車でお越しの場合は掬水亭の駐車場をご使用ください。駐車料金は無料です。

【日帰りプラン】麺セット&星空観察会付きプラン

掬水亭の魅力をお手軽に感じていただけるお食事付き日帰りプランです。

レストラン 天外天おすすめの「麺セット」で温まったあと、星空観察会をお楽しみいただけます。

■お食事：17:00～

■星空観察会：19:30～（約45分間）（19:15集合）

※19:15までにお食事を済ませください。

※星空観察会は「第1部」のみへのご参加となります。

※お車でお越しの場合は掬水亭の駐車場をご使用ください。駐車料金は無料です。

【宿泊プラン】家族で楽しむ冬の星空鑑賞会付きプラン

ご家族の冬の思い出作りに最適な、夕食・朝食と星空観察会がセットになった宿泊プランです。

ご夕食はご家族みんなで楽しめる中国料理コース。

旬の食材を使った彩り豊かなお料理を囲んで、賑やかで温かなひとときをお過ごしいただけます。

■星空観察会：20:30～（約45分間）（20:15集合）

※宿泊プラン限定グッズ付き（1部屋につき1セット）

※星空観察会は「第2部」のみへのご参加となります。

「星空ガイドと楽しむ『星空観察会』」 イベント概要

■日時：2026年1月16日（金） 第1部 19:30～ 第2部 20:30～ 各45分間

※日帰りプランの方は「第1部」、宿泊プランの方は「第2部」にご参加いただけます。

※悪天候時は、室内での体験イベントへ変更となります。

■会場：中国割烹旅館 掬水亭（埼玉県所沢市）

■定員：各部30名さま

■イベントURL：https://www.princehotels.co.jp/kikusuitei/facility/event/winter_star/

■主催：中国割烹旅館 掬水亭

■料金と予約方法等：

【日帰りプラン「日帰り入浴・大浴場『狭山の茶湯』プラン」】

1名 \3,500（税込）

ご予約は電話にて TEL. 04-2925-7111

【日帰りプラン「麺セット&星空観察会付きプラン」】

1名 \5,300（税込）

https://www.princehotels.co.jp/kikusuitei/plan/tengaiten/event_mealset/

【宿泊プラン「家族で楽しむ冬の星空観察イベント付きプラン」】

1名 \24,878（税込）より（1室4名利用時）

https://www.princehotels.co.jp/kikusuitei/plan/starrysky_winter_event/

イベントに関する質問・確認等は、主催：中国割烹旅館 掬水亭へお願いいたします。

Tel．04-2925-7114

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan



また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/



＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー