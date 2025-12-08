【JAF福島】ふわふわのバウムクーヘン・香り豊かな釜めしなど！ JAFアプリクーポンでお得に「食」を楽しもう
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）福島支部（支部長 大沼 健弘）は、福島県福島市松川町の株式会社丸福織物と連携し、同社運営のJAF会員優待施設「バウムラボ樹楽里 松川本店」と「和風料理 絹の里」で『食』を楽しめるJAFアプリクーポンを12月26日（金）まで配信中です。両施設は隣接しており、駐車場から徒歩で移動可能です。ぜひ、この機会にお得に『食』をお楽しみ下さい！
～バウムラボ樹楽里の紹介～
小麦粉を一切使用せず、厳選された「天の粒」の米粉と「ロイヤルレッド」のたまごを使用して焼き上げたバウムクーヘンは、しっとりふわふわの食感と、濃厚で贅沢な風味をお楽しみいただけます。
バウムラボ樹楽里 JAFアプリクーポン
優待内容
バウムラボ樹楽里 松川本店のみの特別企画
3,000円以上のお買上げで、「ごえんバウム1個」を進呈
※JAF通年優待「商品購入代5％割引」併用可
※他の優待との併用不可
優待期間
2025年11月20日（木）～12月26日（金）
利用方法
会計時にJAFアプリクーポンをご提示ください。
対象人数
JAF会員を含む1グループ1会計
所在地
福島県福島市松川町下川崎字西原25-4
～和風料理 絹の里の紹介～
一人前の小釜で、出汁と具材を一緒に炊き上げる釜めしが人気です。常時12種類ある釜めしは、米は地元・福島市松川町の契約農家のコシヒカリを使用しています。ほかにも自家製十割そばや、丼などのメニューも豊富です。店内は座敷・小上がり・イス席をご用意しており、ゆっくりおくつろぎいただけます。
和風料理 絹の里 JAFアプリクーポン
優待内容
1会計2,500円以上お食事の方300円引
※他の割引・優待との併用不可
優待期間
2025年11月20日（木）～12月26日（金）
利用方法
会計時にJAFアプリクーポンをご提示ください。
対象人数
JAF会員を含む1グループ1会計
所在地
福島県福島市松川町下川崎字西原25-2
