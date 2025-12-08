【JAF福島】ふわふわのバウムクーヘン・香り豊かな釜めしなど！　　JAFアプリクーポンでお得に「食」を楽しもう

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）福島支部（支部長 大沼 健弘）は、福島県福島市松川町の株式会社丸福織物と連携し、同社運営のJAF会員優待施設「バウムラボ樹楽里 松川本店」と「和風料理 絹の里」で『食』を楽しめるJAFアプリクーポンを12月26日（金）まで配信中です。両施設は隣接しており、駐車場から徒歩で移動可能です。ぜひ、この機会にお得に『食』をお楽しみ下さい！

～バウムラボ樹楽里の紹介～

小麦粉を一切使用せず、厳選された「天の粒」の米粉と「ロイヤルレッド」のたまごを使用して焼き上げたバウムクーヘンは、しっとりふわふわの食感と、濃厚で贅沢な風味をお楽しみいただけます。

バウムラボ樹楽里 JAFアプリクーポン

バウムクーヘン イメージバウムラボ樹楽里 松川本店 外観

優待内容

バウムラボ樹楽里 松川本店のみの特別企画

3,000円以上のお買上げで、「ごえんバウム1個」を進呈

※JAF通年優待「商品購入代5％割引」併用可

※他の優待との併用不可

優待期間

2025年11月20日（木）～12月26日（金）

利用方法

会計時にJAFアプリクーポンをご提示ください。

対象人数

JAF会員を含む1グループ1会計

所在地

福島県福島市松川町下川崎字西原25-4

～和風料理 絹の里の紹介～

JAF福島支部ご当地情報ページ :https://jaf.link/fukushima-2025-017-1JAFアプリクーポンの詳細はこちらをご確認ください

一人前の小釜で、出汁と具材を一緒に炊き上げる釜めしが人気です。常時12種類ある釜めしは、米は地元・福島市松川町の契約農家のコシヒカリを使用しています。ほかにも自家製十割そばや、丼などのメニューも豊富です。店内は座敷・小上がり・イス席をご用意しており、ゆっくりおくつろぎいただけます。

和風料理 絹の里 JAFアプリクーポン

お料理 イメージお料理 イメージ

優待内容

1会計2,500円以上お食事の方300円引

※他の割引・優待との併用不可

優待期間

2025年11月20日（木）～12月26日（金）

利用方法

会計時にJAFアプリクーポンをご提示ください。

対象人数

JAF会員を含む1グループ1会計

所在地

福島県福島市松川町下川崎字西原25-2

JAF福島支部ご当地情報ページ :https://jaf.link/fukushima-2025-017-2JAFアプリクーポンの詳細はこちらをご確認ください