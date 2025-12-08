シナネンモビリティPLUSによる入居者専用シェアサイクルが新築分譲マンション「ザ・パークワンズ 日本橋人形町」に導入

シナネンホールディングス株式会社

エネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を展開するシナネンホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：中込 太郎）の子会社で、移動を楽しく、快適にするシェアサイクル「ダイチャリ」を運営するシナネンモビリティPLUS株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：菅原 健）は、三菱地所レジデンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：宮島 正治)と東京建物株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：小澤 克人）が共同で開発する「ザ・パークワンズ 日本橋人形町」において、マンション入居者の満足度向上に繋がる付加価値の提供を目的として、入居者のみが利用可能な「利用者限定シェアサイクル」サービス（以下 本サービス）が導入・設置されたことをお知らせいたします。

■概要

シナネンモビリティPLUSは、一都三県および大阪府を中心にシェアサイクル「ダイチャリ」のステーションを2,800か所超、電動アシスト自転車を15,500台超運営・展開する日本最大級のシェアサイクル事業者です。2017年のサービス開始以来、様々な事業者との提携を通じ、ラストワンマイルの移動手段としてシェアサイクルサービスを提供し、これまでに累計5,400万回以上ご利用いただいてきました。

「利用者限定シェアサイクル」は、このサービス運営ノウハウを生かしつつ、利用者を特定範囲のユーザーに限定することを可能にしたサービスです。これは、サービスを導入する運営者が、利用できるユーザーの範囲や設置するステーション数、導入する自転車の台数、利用料金等を自由に設定することができるため、管理がしやすく、これまでも、マンション等の施設利用者や自治体の地域住民に特化したサービスとしてご活用いただいています。また、施設内の敷地を有効活用いただくことで、施設利用者の駐輪場スペース不足といった問題解決に加え、移動選択肢の増加による利便性の向上、利用者満足度が高まるといった効果も期待されます。

このたび、マンション入居者の利便性向上、物件付加価値向上を目的に、マンション管理組合を運営者として三菱地所レジデンス株式会社と東京建物株式会社が開発する新築分譲マンション「ザ・パークワンズ 日本橋人形町」に本サービスが導入されることになりました。

「ザ・パークワンズ 日本橋人形町」は、東京メトロ日比谷線・都営浅草線「人形町駅」から徒歩3分という駅近の立地ながら、線路からははなれた静かな住環境に位置しています。甘酒横丁沿いの風情ある街並みや、浜町公園・隅田川テラスなどの自然も身近にあり、幅広いライフスタイルに対応しています。通勤・通学やお買い物などの日常利用だけでなく、休日のレジャーやサイクリング利用等、入居者のアクティビティとしてもご活用いただけます。

シナネンモビリティPLUSでは、今後も環境配慮型の交通インフラであるシェアサイクル「ダイチャリ」及び本サービスの展開を通じて、SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」、目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」に貢献してまいります。

■ステーションイメージ

■「利用者限定シェアサイクル」サービスについて

運営者が利用者を限定してシェアサイクルサービスを提供できるため、マンションやアパートであれば物件価値の向上や入居者様の満足度向上、企業のオフィスや店舗、シェアオフィス、コワーキングスペースであれば従業員・会員の利便性向上など様々な付加価値を提供することができます。

特徴１. 利用者を、現地で特定コードを入手したユーザーに限定して自転車をシェアできるので安心。

特徴２. 24時間365日利用可能なシェアサイクルサービスを手間なく、容易に導入可能。

特徴３. 自転車の種類や台数、料金等は自由に決めることができ施設・建物に合わせて運用可能。

■シナネンモビリティPLUS株式会社について

https://www.sinanen-mplus.com/

シナネンモビリティPLUS株式会社は、シナネンホールディングスグループのモビリティ事業を展開する企業です。一都三県及び大阪府を中心に約2,800ステーション、自転車約15,500台（2025年9月末日時点）を運営するシェアサイクル「ダイチャリ」及び「利用者限定シェアサイクル」サービスを展開しています。環境配慮型の交通インフラであるシェアサイクルの展開を通じて、SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」、目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」に貢献していきます。

■シナネンホールディングス株式会社について

https://sinanengroup.co.jp/

シナネンホールディングス株式会社は、1927年に創業したエネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を展開する企業グループの持株会社です。グループのミッションとして、「エネルギーと住まいと暮らしのサービスで地域すべてのお客様の快適な生活に貢献する」を掲げ、消費者向けのエネルギー卸・小売周辺事業、法人向けのエネルギーソリューション事業、非エネルギー事業（総合建物メンテナンス事業、自転車事業、シェアサイクル事業、システム事業、環境・リサイクル事業、抗菌事業等）を提供しています。脱炭素社会の実現に向け、環境配慮型の新規事業開発や、企業としての取り組みも強化しています。

このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。