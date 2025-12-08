Yahoo!ショッピングの社員が“サンタクロース”に！ クリスマスイブに子どもたちへプレゼントを届ける「サンタにプレゼントを届けてもらおう」プロジェクトを実施

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営・提供する「Yahoo!ショッピング」「Yahoo!ネット募金」は、認定NPO法人チャリティーサンタ（以下、チャリティーサンタ）と連携し、12月24日のクリスマスイブに“サンタクロース”としてお子さまのいる家庭を訪問し、プレゼントと特別な体験をお届けする「サンタにプレゼントを届けてもらおう」（以下、本プロジェクト）を実施します。

本プロジェクトは、過去、東京近郊の家庭に「Yahoo!ショッピング」の社員が“サンタクロース”として直接訪問する形式で実施され、「子どもの“サンタに会いたい”という願いを叶えられた」「ヤフー社員がサンタに仮装なんて粋な取り組み」といった多くの反響をいただきました。今年はこうした声に応えるかたちで、内容をアップデートして再び実施します。

今年も、チャリティーサンタが提供する「サンタ研修」を受けた「Yahoo!ショッピング」の社員50人がボランティアとして東京と大阪の家庭を訪問し、訪問先のご家庭で事前にご用意いただいたプレゼントを、“サンタクロース”としてお子さまへ直接手渡します。

「Yahoo!ショッピング」は、『日本中を「買ってよかった」で埋め尽くす』というビジョンのもと、ユーザーにとって価値ある買い物体験の提供を目指しています。普段はネット上でのお買いものを通じて商品をお届けしていますが、本プロジェクトでは社員自らが“サンタクロース”として家庭を訪問し、プレゼントを直接手渡すという体験を通じて、人と人とのつながりをリアルに感じ、そこで得た気づきや実感を、今後のより良いサービスづくりに生かしていきます。

サンタボランティアに参加予定の社員コメント：

「過去にも参加した経験がありますが、子どもたちの笑顔やご家族の温かい反応に心を打たれます。普段はECサービスの裏側にいる立場ですが、直接“ありがとう”をいただけるこの機会は、自分たちの仕事の意義を再確認できる特別な時間です。今年も参加できることをとても楽しみにしています。」

また、「Yahoo!ネット募金」ではチャリティーサンタの活動支援を目的とした寄付を受け付けており、集まった寄付金は日本の“サンタが来ない”子どもたちへ、クリスマスに夢と希望、そして贈り物を届ける活動の運営に役立てられます。

「Yahoo!ネット募金」認定NPO法人チャリティーサンタ 募金ページURL: https://donation.yahoo.co.jp/detail/5024001

「Yahoo!ネット募金」は、本プロジェクトをはじめ、より多くの方にインターネット募金を知る機会を提供し、寄付の輪が広がる仕組みをこれからも構築していきます。

当日の訪問の様子や社員の活動風景は、「Yahoo!ショッピング」の公式SNSアカウントやLINEヤフーの企業サイトを通じて後日公開予定です。

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーは、「Yahoo!ショッピング」ならではの特別な体験を創出するとともに、「Yahoo!ネット募金」などを通じた社会貢献活動にも引き続き取り組んでまいります。