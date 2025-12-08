ミラティブパートナー事務所「ミラミラ」初のポップアップイベント「ミラミラ POPUP STORE」を2026年2月14日から2月23日に「渋谷モディ」にて開催

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社（代表取締役：下西 竜二）はスマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ」パートナー事務所「ミラミラ」による初のポップアップストアを2026年2月14日から2月23日に渋谷モディにて開催することをお知らせいたします。

開催概要

・開催日：2026年2月14日(土)～2月23日(祝)

・開催場所：渋谷モディ 4F イベントスペース（東京都渋谷区神南1-21-3）

・営業時間：11:00～20:00 ※店舗施設の営業時間に準じます

・同時開催：「桃栗３年、OTAGROUPは８周年」

・アクセス：https://www.0101.co.jp/721/access/?from=01_pc_st721_top_gnav-access

コンテンツ

・ミラミラメンバーのオリジナルグッズ販売

・オフ会イベント

・ミラミラ加入個別相談会

・渋谷モディ 1Fサイネージにて広告掲載

※詳細はミラミラ公式X（https://x.com/mirramirra_no1 ）にて順次公開予定

Mirrativパートナー事務所「ミラミラ」所属ライバー募集 ※12月15日までのエントリーでオリ曲オーディションに参加可

ミラミラの特徴

・パートナー事務所の内スタークラスS到達者数ナンバーワン（※自社調べ、2025年11月末日時点）

・スタークラスSを本気で目指す方向けの選抜クラスを用意

・条件達成でLive2DアバターやゲーミングPC、iPadなどの選べる豪華ギフト

・定期的な有名作曲家によるオリ曲オーディション

・リアルイベントを開催

応募条件

・15歳以上、性別不問（※15～17歳は保護者の同意必須）

・Mirrativを過去90日の間に配信をしていない方

・ミラティブスターズの経験がない方

※ライバー再挑戦、初心者も歓迎

※顔出しせずに配信可能

※機材はスマホだけで可能

応募方法

公式ホームページの「LINEエントリー」より受付

https://mirra-mirra.com/

応募期間

年間通じて随時募集

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社 新ロゴ

「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。

https://otagroup.co.jp