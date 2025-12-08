新カタログ完成！高知特産虎竹の魅力をお届けします

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、創業以来大切にしてきた高知県特産の虎竹(https://www.taketora.co.jp/c/special/ta0003)文化や竹製品の魅力を、より多くのお客様にお伝えするため、カタログをリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、掲載商品を見直し、新商品を追加。竹製の料理道具や竹炭製品、さらにギフト提案や製品修理のご案内など、竹虎ならではの多彩な情報を詰め込んだ内容に仕上がっています。また、各ページのテキストのフォントやレイアウトも刷新し、視認性と情報伝達力を向上。商品や取り組みをより直感的にご理解いただけるよう工夫を凝らしました。

冒頭ページでは、「竹×料理」をテーマに、竹製大根おろし「鬼おろし」や、ヘルシー志向の高まりと共に人気を集める杉蒸篭など、調理シーンを豊かにする製品を多数ご紹介。竹の特性を活かした道具は、料理の質を高めるだけでなく、日常に自然素材ならではの温もりをもたらしてくれます。

また、ロングセラー商品である「虎竹の里 竹炭石鹸」や「竹炭の洗い水」、さらに「国産竹炭100％熟睡ピロー」など、暮らしを快適にする竹炭アイテムも充実。竹炭の持つ独自の機能と、竹虎のものづくりへのこだわりを、ビジュアルと共にわかりやすく解説しています。

さらに、贈り物として喜ばれる竹製品を提案するギフト特集や、自然素材製品の修理についての案内ページも新設。購入後のサポート体制も含め、長くご愛用いただける製品とサービスを提供する竹虎の姿勢を感じていただける構成となっています。

中でも注目は、高知県須崎市安和地区の「虎竹の里」の風景を紹介するページです。高知県須崎市特産の虎斑竹（とらふだけ）が自生する地域であるこの土地の自然の美しさを、迫力ある写真で紹介。竹虎のルーツである虎竹文化と、その背景にある風土や歴史を感じていただける特集となっています。

このカタログは、竹虎の商品をお買い上げいただいたお客様へのお届け荷物に同封され、商品と一緒に手元に届きます。デジタルではなく紙媒体ならではの魅力として、何度も見返せること、暮らしの中でふと目にとまる存在であることから、商品やブランドに対する理解や愛着を深めるツールとしても大きな役割を果たします。カタログを通じて、より多くの方々に虎竹の魅力や竹製品の可能性をお届けし、「虎竹のある暮らし」を実感していただくきっかけとなることを願っております。

竹虎（株）山岸竹材店 会社概要

https://www.taketora.co.jp/c/special/ta0002

