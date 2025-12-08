櫻坂46「Buddies感謝祭 2025 EX」DAY1を12月16日（火）にLeminoで生配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年12月16日（火）に行われる櫻坂46「Buddies感謝祭 2025 EX」DAY1の模様を生配信（PPV）※1いたします。また、2025年12月25日（木）にリピート配信いたします。

Leminoチケット購入ページ：https://bit.ly/449kc9H(https://bit.ly/449kc9H)

※本ペイパービューをご購入の方は、生配信およびリピート配信どちらもご視聴いただけます。

このたび、櫻坂46『Buddies感謝祭 2025 EX』の配信実施が決定いたしました。本イベントは、Buddies（櫻坂46ファン総称）のみなさまへ日頃の感謝の気持ちをお届けする公演です。

会場にお越しになれないお客さまも、この機会にぜひお楽しみください！

＜配信概要＞

■タイトル：櫻坂46「Buddies感謝祭 2025 EX」

■出演：櫻坂46

■配信日時：2025年12月16日（火）18:30（開場：17:30）

■リピート配信：2025年12月25日（木）20:00（開場：19:00）

■販売期間：2025年12月8日（月）正午～2025年12月25日（木）20:00まで

■販売価格：通常価格 3,500円（税込）

※別途システム利用料220円（税込）がかかります。

■購入方法：下記のLeminoチケット購入ページにてご購入ください。

Leminoチケット購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ0NjQ%3D&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202512_s46_kanshasai-ex&utm_content=prtimes

※本ペイパービューをご購入の方は、生配信およびリピート配信どちらもご視聴いただけます。

また、Leminoにてテレビ東京「そこ曲がったら、櫻坂？」の見逃し配信と合わせて「そこ曲がったら、櫻坂？」のスピンオフ番組「ちょこさく」を独占配信中です。下記URLよりご視聴ください。

(C) Seed & FlowerLLC

「そこ曲がったら、櫻坂？」

視聴ページ：https://bit.ly/4iBUTTH

(C)NTT DOCOMO. INC

「ちょこさく」

視聴ページ：https://bit.ly/44NXLqF

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

※1 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※2 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。