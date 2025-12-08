福岡県「キャリアデザインフォーラム2025」開催。若者の“未来の見つけ方”を学ぶ2時間

株式会社サイズラーニング

ダイバーシティ＆インクルージョンを軸に人材開発・組織開発を支援する株式会社サイズラーニング（本社所在地：福岡県中央区、代表取締役：高見真智子）は、この度、福岡県「女子中高生のためのキャリアデザイン応援事業（以下、本事業）」を受託し、福岡県内の10～20代の若者を対象とした「キャリアデザインフォーラム2025」を2026年2月8日（日）に福岡天神で開催します。

進路や将来像を描くことが難しい…。そんな不安を抱える中高生・若者たちに向け、“未来への向き合い方”を体験的に学べる本フォーラム。ゲストには、AI企業シナモンAIの代表であり、Forbes JAPAN「日本の起業家ランキング」受賞歴をもつ平野未来氏が登壇。若い世代が自分らしい未来の“羽ばたき方”を見つけるためのヒントを、リアルな経験とともに語ります。

福岡県主催「キャリアデザインフォーラム2025」特設WEBサイト

https://www.fukuoka-careertalk.com/forum

■実施概要

2026年2月8日（日）、福岡県主催「キャリアデザインフォーラム2025」を開催します。

本事業は、福岡県内の学生や若者たちに向けて、性別などの属性に縛られず、1人ひとりに多様なキャリアの可能性や選択肢がある、ということに気づいてもらうことをねらいとし、昨年度よりフォーラムを開催しています。

今年度は「紙飛行機の軌跡があなたの未来につながる」をテーマに、ゲスト講演とQ&Aセッションを開催。「叶った夢には法則がある」という平野氏直伝の「紙飛行機メソッド」を教えてもらいながら、「夢の見つけ方」や「将来の不安との向き合い方」などを参加者と共に考えます。福岡県内の学生、若者の皆さんと共に、「自分らしいキャリアとは何か」「多様な可能性を信じて夢を描き、実現するにはどうすればよいか」等について、学び、考えるための2時間です。

【開催日時】2026年2月8日（日）13:30～15:30（開場 13:00）

【場所】ヒューリックスクエア福岡天神（HS501＋502 会議室）

【対象】福岡県内の若者（中高生・大学生・社会人等）

【定員】150名（先着順）／参加費無料

【申込締切】2026年1月30日（金）

■ゲストスピーカー

平野 未来（ひらの・みく）氏

シナモンAI株式会社 代表取締役社長 CEO

Forbes JAPAN「日本の起業家ランキング2020」Best10。海外展開、AIサービス開発、企業変革支援など幅広い領域で活躍。

デジタル時代の挑戦と挫折、そこから生まれたキャリアの軌道修正――。

平野氏のリアルな語りは、未来に悩む若者への心強いエールとなります。

■当日のプログラム（予定）

13:00 開場

13:30 主催者挨拶

13:40 講演「紙飛行機の軌跡があなたの未来につながる」

14:50 教えて、平野さん！Q&Aセッション

15:30 閉会

■チラシ

以下よりダウンロードいただけます

https://prtimes.jp/a/?f=d126088-23-027c242fa58dd80dea27bbe79d56baf9.pdf

■お問い合わせ

福岡県 キャリアデザイン応援事業運営事務局

（株式会社サイズラーニング内）

TEL：092-791-5442

MAIL：careertalk@psys.info