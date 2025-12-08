【新店OPEN】素材を熟知した江戸前寿司職人がお客様の目の前で技を振るうグルメ回転寿司。2025年12月9日（火）開業の新商業施設”フォレストスクエア仙川”に「匠のがってん寿司」がオープン!
株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦 本社：埼玉県熊谷市）グループの株式会社ジーエスアール（取締役社長：阿部康洋）が運営する、グルメ回転寿司業態「がってん寿司」は、2025年12月9日（火）に匠のがってん寿司「フォレストスクエア仙川店」を新商業施設「フォレストスクエア仙川」にオープンいたします。オープン記念限定メニューには、本まぐろ中とろ煮切り醤油、のどぐろ焼霜造、活あわび、がす海老、いくら軍艦のラインナップで匠5貫「かがやき」が2025年12月9日（火）から12月21日限定で登場します。
2025年12月9日（火）にグランドオープン
「匠のがってん寿司」について
「匠のがってん寿司」は、“職人が握る本格江戸前寿司”を回転寿司スタイルで気軽に楽しめる新しい寿司体験を提供するブランドです。
熟練の寿司職人が、旬の魚介を目利きし、その日の最適な温度・状態で一貫ずつ丁寧に握ります。
「人肌のシャリ」「塗る醤油」「旬一貫」など、素材と技にこだわった一皿は、まるでカウンター寿司のような臨場感と満足感を味わえると好評です。
“技と温度”のこだわり
・米：一貫ごとに最適な温度を保つ「人肌シャリ」
・魚：熟成と締めを使い分け、旨味を最大化。
・醤油：ネタごとに合わせた“塗る醤油”で味を調える。
・空間：木の温もりとカウンター越しの対話が生まれる店内設計。
塩〆：ねっとりとした食感と旨みを凝縮
上ばちまぐろ（塩〆）
昆布〆：じっくりと時間をかけて引き出す
がってん真鯛の昆布〆
匠のがってん寿司 :
https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/takumi/
「匠のがってん寿司フォレストスクエア仙川店」店舗概要
店舗名称：匠のがってん寿司 フォレストスクエア仙川店
所在地：〒182-0002
東京都調布市仙川町3-1-17 フォレストスクエア仙川 3階
（京王線：仙川駅から徒歩約2分）
電話番号：03‐6279‐5277
営業時間：11時～21時（ラストオーダー20時45分）
定休日：無し
座席数：69席
新商業施設「フォレストスクエア仙川」について
2025年12月9日(火) NEW OPEN！
レストラン、カフェや物販店等、約1店舗から構成される商業施設で、駐車場、駐輪場も完備。
駐車場：28台・駐輪場：84台
営業時間：9時～22時
階数：地上３階
フォレストスクエア仙川 :
https://forestsquaresengawa.jp/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnsc6-ta_2yUaSfkv4oRpHHpqIzlgbSQZBjj-oLF5d6tXx_q6iarLW6qTsNiw_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
【商品概要】
1,780円(税込1,958円)
オープン記念商品
匠の5貫「かがやき」
がす海老、いくら軍艦、本まぐろ中とろ、煮切り醤油、のどぐろ焼霜造、活あわび
イセエビ 炙り削り岩塩1貫
価格：570円(税込627円)
通常の食塩よりも多彩な風味がある岩塩。味わいが引き立ちます。
※予告なく販売を終了する場合がございます。
「がってん寿司」ブランド一覧- がってん寿司(https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/gatten/)
- 磯のがってん寿司(https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/isono/)
- 匠のがってん寿司(https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/takumi/)
- 承知の助(https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/g_syouchi/)
- 江戸前がってん寿司(https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/edomae/)
【ホームページ・SNS】- ホームページ：がってん寿司(https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/gatten/)
- Instagram：＠sushi_gatten(https://www.instagram.com/sushi_gatten/)
- X：@sushi_gatten(https://x.com/sushi_gatten)
【RDCグループ】公式アプリについて
世界7ヶ国40業態約270店舗以上を展開するRDCグループ公式アプリです。
”どこでも使えてどこでも貯まる”をコンセプトに、実店舗・オンラインショップでご利用いただけるポイントカードです。
RDCグループ公式アプリ :
https://www.rdcgroup.co.jp/service/appli/
株式会社ジーエスアールについて
【会社概要】
社名：株式会社ジーエスアール
取締役社長：阿部 康洋
所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目１番地
事業内容：がってん寿司／承知の助等の運営
株式会社ジーエスアール :
https://www.rdcgroup.co.jp/company/group/gsr.html
株式会社アールディーシーについて
【会社概要】
社名：株式会社アールディーシー
代表取締役社長CEO：大島 敏彦
所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地
創業：1986年12月26日
事業内容：グループ会社の統括・管理
株式会社アールディーシー :
https://www.rdcgroup.co.jp/