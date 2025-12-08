ワールドセレブレーションフェア ランチ＆ディナーブッフェ2026 ～インターコンチネンタルシェフが魅せる、美食の饗宴～

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（所在地：東京都港区海岸1丁目16番2号、総支配人：宮田 宏之）では、2026年1月20日より「シェフズ ライブ キッチン」にて、新年の幕開けを華やかに彩るスペシャルなランチ＆ディナーブッフェを開催いたします。総料理長・中宇祢をはじめとする館内8名のシェフが自慢の腕を振るい、ホテルならではの贅沢な料理が集結。国産牛の煮込みをリヨン風に仕上げたパイ包み焼きやローストビーフのカッティングサービス、チーズケースで和えたパスタ、四万十麦酒牛の鉄板焼き、ナポレオンパイなど、この時期にしか味わうことのできない豪華なラインナップをお届けいたします。

冬の国際的スポーツの祭典の祝祭ムードに包まれる中、インターコンチネンタルシェフ8名が腕を振るった自慢の料理で饗宴。皿の上で繰り広げられる、美食の”競演“が開幕。ローストビーフやパイ包み焼きなど、新年のお祝いにふさわしい豪華な料理が勢揃いシェフたちのスペシャルコラボレーションが実現

新年の祝祭ムードと、冬の国際的スポーツイベントへの期待が高まるこの時期に、年に一度のプレミアムな「インターコンチネンタルシェフの饗宴」を開催いたします。総料理長・中宇祢をはじめとするホテル内の8名のシェフから提供されたレシピを、シェフズ ライブ キッチン料理長・佐藤がブッフェメニューとしてアレンジ。多彩なメニューの数々を一度にご堪能いただけます。

フランス料理の世界大会で受賞歴を持つ総料理長・中宇祢からは、国産牛の煮込みをリヨン風に仕上げたパイ包み焼きを、平日夜限定のタイムサービスとしてお届け。副総料理長・谷口からは、ディナー限定のサクラマスのソテーを、シェフズ ライブ キッチン料理長・佐藤からは、グリルポークのポルケッタ風に加え、ディナー限定でジューシーに焼き上げる特選ローストビーフをご用意いたします。

ラ・プロヴァンスからは、魚と香味野菜の旨味が凝縮した本格南仏仕立てのブイヤベース、ジリオンからはランチ限定で、香り高いポルチーニ茸のボロネーゼをチーズケースで和えて提供いたします。鉄板焼 匠からは、ディナー限定で、四万十麦酒牛の鉄板焼きを、焼きガーリックライスとともにお楽しみいただけます。さらに、マンハッタンからはシグネチャー料理「カラフルアートテリーヌ」が登場。そして、ブッフェのスタートには、温かなクラムチャウダー風スープをお席までお持ちし、心温まるおもてなしのひとときを演出いたします。

デザートには、平日限定タイムサービスとして、エグゼクティブシェフパティシエ・永井による人気のナポレオンパイが登場。さらに、旬のいちごを贅沢に敷き詰めたタルトやムース、お好みでカスタマイズが楽しめるシェフズスペシャルパフェなど、いちごスイーツを豊富に取り揃えました。

さらに、「ベストシェフズディッシュ」を決める投票キャンペーンも実施。ご来店の皆様の一票によって、この冬の人気No.1メニューが決まります。投票いただいた方の中から抽選で1組2名様に、「シェフズ ライブ キッチン」ディナーブッフェ招待券をプレゼントいたします。

インターコンチネンタルシェフたちが贈る、スペシャルなセレブレーションメニューをぜひこの機会にご体験ください。

＜概 要＞

【期間】 2026年1月20日（火）～3月31日（火）

【場所】 シェフズ ライブ キッチン／3F

【料金】＊税金込、サービス料15％別 ＊ラストオーダーは各終了時間の15分前

ランチブッフェ（11:00～14:30）

平日 大人 \5,500 子供 \2,530 ／ 土日祝 大人 \6,710 子供 \3,300

ディナーブッフェ（日～金：17:30～21:00、土：17:30～22:00）

平日 大人 \7,370 子供 \3,630 ／ 土日祝 大人 \8,580 子供 \3,960

【お問い合わせ・ご予約】 03-5404-2222（代表）

https://www.interconti-tokyo.com/clk/plan/clk-world-celebration-fair_2026.html

【メニュー内容】

＊ランチ、ディナーの記述がないメニューは、

ランチおよびディナーにて提供。

＊入荷状況に応じて、食材および産地の変更の可能性があります。

ファーストディッシュ

・コラーゲンたっぷりクラムチャウダー風スープ

ファーストディッシュ

選べるバラエティ豊かなカラフルサラダ

・生ハムのシーザーサラダ

・チキンとアボカド、ビーツのチョップサラダ

・シーフードのサラダ セビーチェ風

・ツナとポテトのニース風サラダ

・海老とポークの生春巻き

冷前菜

・＜マンハッタン料理長 村上より＞

カラフルアートテリーヌ ポークと根菜ブランケット仕立て

・フォアグラとクリームチーズのサンド ストロベリーの香り

・しめ鯖とクスクスのサラダ 白バルサミコドレッシング

・イカのブリュレ 柚子の香り

・鴨スモークとフルーツ マスタードソースとともに

温製料理

・＜ラ・プロヴァンス料理長 井上より＞ブイヤベース

・ ＜シェフズ ライブ キッチン料理長 佐藤より＞グリルポークのポルケッタ風

・2色のラザニア

・フリッタータ 2種のソースとともに

・フォアグラとミートパテのパート包み りんごとチーズのソース

ランチ限定

・季節魚のポワレ ペスカトーレ風

・シーフードパエリア

ディナー限定

・ ＜副総料理長 谷口より＞サクラマスのソテー ポロネギのアラクレーム ボルシチソース

寿司

・ランチ：鮪、烏賊、サーモン

・ディナー：鮪、海老、烏賊、サーモン、季節の魚2種

天ぷら（ディナーのみ）

・海老、烏賊、季節魚、季節野菜

ご飯・麺など

・ランチ：本日のカレー2種、

＜ジリオン 料理長 阿部より＞チーズケースで和えたパスタ ポルチーニ茸香るボロネーゼソース

・ディナー：蟹の炊き込みご飯 だし汁をお好みで

鉄板コーナー

・ランチ：パリパリチキン（おろしポン酢、BBQソース、フルール・ド・セル4種）

・ディナー：＜鉄板焼 匠 料理長 馬原より＞麦酒牛の鉄板焼き 焼きガーリックライス添え

カッティングサービス（ディナーのみ）

・＜シェフズ ライブ キッチン料理長 佐藤より＞特選ローストビーフ

（フォン・ド・ボーソース、和風ソース、レフォール、きざみわさび、フルール・ド・セル4種）

タイムサービス（平日限定）

・ランチ：ローストビーフ

・ディナー：＜総料理長 中宇祢より＞国産牛のリヨン風煮込み パイ包み焼き

・ランチ&ディナー：＜エグゼクティブシェフパティシエ 永井より＞ナポレオンパイ

デザート ＊4月1日よりデザートメニューが一部変更になります。

・アイスクリーム：バニラ、チョコレート、季節のアイス2種

・ソフトクリーム：北海道ミルク、いちご

・ベリーヌ：いちごパンナコッタ、ストロベリー＆ヨーグルトムース、

いちごジュレ

・ガトー：いちごムース、ストロベリーガトーショコラ、いちごタルト、

ベイクドチーズケーキ、ベリー＆ココナッツムース

・チョコレートファウンテン

・カスタマイズデザート：

しぼりたて洋栗モンブラン

シェフズスペシャルパフェ（北海道ミルク・いちご・コーヒーゼリー）

＜「シェフズ ライブ キッチン」について＞

「一品ひと品がスペシャリテ」、「シェフの心が息づく躍動感あふれる海辺のオールデイダイニング」がコンセプトのシェフズ ライブ キッチンは、「ヘルシー・ビューティー・フレッシュ」をテーマにした美味しいメニューを心ゆくまでお楽しみいただけ、元気で美しくなれるようなシェフの心遣いを感じていただけるレストランです。こだわっているのは“出来立ての美味しさ”と“心に残る楽しい時間”を提供すること。常に新しいシーンをご提案できるよう、美味しさと楽しさを追求し続けています。

＜ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ シェフ8名 プロフィール＞

総料理長 中宇祢 満也

2001年フランス料理の世界大会「第35回ピエール・テタンジェ国際料理賞コンクール」にて世界第3位を受賞。フランス料理の伝統の技に、旬の素材を活かした独自の料理をはじめ、時代の潮流に合わせた素材や技法を取り入れた料理を提供。また、お客さまのご要望にあわせた料理の提案を心がけ、大切なシーンを最高のおもてなしで演出できるよう指揮をとる。出身地高知県の観光特使も務め、食文化のすばらしさを伝える活動も行っている。2020年9月30日にフランス共和国より名誉ある「フランス農事功労章 シュヴァリエ」を受勲。

副総料理長 谷口芳樹

複数のホテルでの経験や、銀座のカリフォルニアキュイジーヌレストランの料理長を務めた後、2019年にホテル インターコンチネンタル 東京ベイの宴会調理統括料理長に就任。2025年からはホテルの副総料理長として、確かな技術と得意とするカリフォルニアキュイジーヌの感性を活かして、宴会料理を中心に、幅広いメニュー監修を行っている。

シェフズ ライブ キッチン料理長 佐藤克紀

北海道札幌市出身。外資系ホテルを中心に鉄板焼レストラン、アジア料理レストラン、宴会調理での経験を経て、2018年よりシェフズ ライブ キッチンの料理長に就任。美味しさだけではなく五感で楽しさを感じていただけるように、常に新しい料理を探求し提供し続けることをモットーとしている。

ファインダイニング ラ・プロヴァンス料理長 井上泰佑

2023年9月、ホテルを代表するファインダイニング ラ・プロヴァンスの料理長に就任。食材へのこだわりはもちろん、一つ一つのお皿の上での味や色のバランス、食感のバランスなど、細部へのこだわりを大事にし、繊細さが必要とされる食材への火入れを得意とする。

イタリアンダイニング ジリオン料理長 阿部洋平

星付きのイタリアンレストランにて経験を積み、2013年3月よりイタリアンダイニング ジリオンの料理長を務めている。イタリア料理はスピードが命と考え、素材に対してストレスのない調理法を心掛け、料理の出来上がりの瞬間の美味しさをお客様に提供することをモットーとする。

鉄板焼 匠料理長 馬原雄一

複数の外資系ホテルで勤務したのち、在ロシア・サンクトペテルブルク日本国総領事館公邸料理人として国内外の著名人の宴席を担当。2018年に鉄板焼 匠の料理長に就任し、外国のお客様にも喜ばれる鉄板焼きを提供するため、日本の四季を感じさせながらも各国料理のテイストを加えたコースを考案している。

マンハッタン料理長 村上誼

2013年にホテル インターコンチネンタル 東京ベイに入社後、フレンチレストラン「ラ・プロヴァンス」にてフレンチの基礎を学び、2023年にマンハッタン料理長に就任。ここでしか味わえない料理を創作し提供することを常に心がけ、再び訪れたくなるようなお店作りを目指している。

エグゼクティブ シェフ パティシエ 永井翔也

帝国ホテルにて経験を積んだのち、海外の5スターホテルやペストリーショップの副製菓長代理を務め、2024年6月よりエグゼクティブ シェフ パティシエに就任。菓子作りは個性を表現する“アート”と考え、固定概念を取り払った自由な発想をもとに日々菓子作りに向き合っている。

＜ホテル概要＞

世界初にして最大の国際的な高級ホテルブランドであり、世界で最もエキサイティングな地域に220 以上のホテルを展開するインターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツに属する当ホテルは、豊かな歴史・伝統と、日本の精神と文化の調和が織りなすアイコニックなラグジュアリーウォーターフロントホテルです。寛ぎを追求した客室からは、夜のライトアップが美しいレインボーブリッジをはじめとする東京湾を見渡せるベイビュー、又はリトルマンハッタンと称されるビル群と豊かに流れる隅田川が眼下に広がるリバービューの景観をお楽しみいただけます。個性豊かな7つのレストラン、ラウンジ＆バー、東京ベイに臨む宴会場、フィットネスルームなどを有し、様々な目的に合わせてご利用いただけます。また、都心のビジネスエリアや銀座などのショッピングゾーン、歴史ある増上寺や浜離宮庭園、東京のシンボル「東京タワー」などの観光地、東京国際空港（羽田空港）へ好アクセスの立地にあります。

https://www.interconti-tokyo.com/

インターコンチネンタル(R) ホテルズ&リゾーツについて

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com その他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。