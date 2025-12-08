日本最大級の釣りイベントでキャリアチャンスを掴め！ 『釣り業界　リクルートサポート』

写真拡大

一般社団法人　日本釣用品工業会

　一般社団法人 日本釣用品工業会（所在地：東京都中央区）は、2026年1月16日(金)から18日(日)までパシフィコ横浜にて開催する日本最大級の釣りイベント「釣りフェス2026 in Yokohama」において、初の試みとして『釣り業界 リクルートサポート』を実施いたします。


　本企画は、「釣り」への情熱を、あなたの未来を切り拓くキャリアへとつなげる絶好のチャンスです。


　2026年1月16日（金）13:00～17:00に「リクルート特設会場」および会場内（自社ブース）にて実施される本サポートは、「釣り」への熱い思いを持つ求職者と、業界の未来を担う企業との新たな出会いを創出します。


　「釣りフェス」として初めての取り組みとなる本サポートを通じて、釣り業界のさらなる発展と、多様な人材の活躍の場づくりを目指してまいります。



『釣り業界 リクルートサポート』の概要



■日 時 　　： 2026年1月16日（金） 13:00～17:00


■会 場 　　： 「釣りフェス2026」会場内


■参加企業 ： 「釣りフェス2026」出展社（＊事前申込制）


■来場者 　 ： 「釣りフェス2026」来場者（＊釣りフェス2026への入場必須）


＊新卒、中途問わず ＊当日参加


＊「釣りフェス」会場入口 および「リクルート特設会場」受付にて入場券チェック


詳しくは、https://www.tsurifest.com/recruitment_support



■対応方法　　　：


A. リクルート特設会場での対応　パシフィコ横浜　中２階諸室　DM６　各企業デスクに直接お越しください。


【参加企業】


(株)エイテック　（アルファタックル、tailwalk）／クレハ合繊(株)（シーガー/クレハ合繊）


(株)ささめ針　（株式会社ささめ針）／(株)ジャッカル（JACKALL）


(株)ヤマリア　（YAMASHITA / Maria、ヤマシタ）／


(株)ユニマットプレシャス (レンタルボートクラブ「れんたぼー」)



B. ブース内での対応　「釣りフェス」会場内の企業ブースに直接お越しください。


【参加企業】


ヴァンフック(株)（VANFOOK）／(有)スペシャリスト（トラウトアンドキング／バッシンヘブン）



C. 求人情報の掲示


【参加企業】


グローブライド(株)（ダイワ（グローブライド株式会社））／


ビジュアライズイメージ(株)　（DANG SHADES）／富士工業(株)　（富士工業株式会社）


(株)ラインシステム　（ZALT's）


＜『釣りフェス2026 in Yokohama』　開催概要＞


名称 ｜ 釣りフェス 2026 in Yokohama


会期 ｜


2026年１月16日（金）9:00 ～ 12:00　プレビュータイム


　　　　　　　（釣用品関係者・メディア・ゴールドチケット購入者のみ入場可能）


　　　　　　　　　　　12:00 ～ 17:00　一般公開


2026年１月17日（土） 9:00 ～ 17:00　一般公開


2026年１月18日（日） 9:00 ～ 17:00　一般公開



会場 ｜ パシフィコ横浜　展示ホール （〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）


主催 ｜ 一般社団法人 日本釣用品工業会


後援 ｜ 経済産業省・神奈川県・横浜市・公益財団法人 日本釣振興会・全国釣竿公正取引協議会


協力 ｜ 公益財団法人 横浜市観光協会　


協賛 ｜ 京浜急行電鉄株式会社




入場料金｜金曜日


ゴールドチケット　：　前売　6,000円


フライデーチケット：　前売　1,400円／当日　1,600円


　　　　　　


土・日曜日


通常チケット　　　：　前売　1,800円／当日　2,000円


ペアチケット　　 ：　前売　3,400円／当日　3,800円



＊ ゴールドチケットはプレビュータイムからの入場および3日間入場可能


＊高校生以下、75歳以上、および障がい者と介護者1名は無料


＊金額はすべて税込み



ホームページ　　：https://www.tsurifest.com/


Facebook 　　　：https://www.facebook.com/tsurifest/


X　　　　　　　 ：https://twitter.com/tsurifest


Instagram　　　：https://www.instagram.com/tsurifest/



【イベントについてのお問い合わせ先】


釣りフェス運営事務局


担当：加藤・降幡


TEL:03-3532-5611　※10:00~17:30土日祝除く


E-Mail：info@tsurifest.com



【報道関係者からのお問い合わせ先】


釣りフェス広報事務局（株式会社オー・ルージュ）　担当：渡辺


TEL:03-5358‐1932　 FAX:050-3606‐2967


E-Mail：press@tsurifest.com