『ぷるす工房ファイル ver.3』累計100セットを達成。現場で使える支援ツールを一冊に--NPO法人ぷるすあるはが制作

『ぷるす工房ファイル ver.3』は、NPO法人「ぷるすあるは」（所在地：埼玉県さいたま市）が作成している支援ツール集です。運営する情報サイト「子ども情報ステーション」で公開している役立ちツール（ダウンロード素材）をもとに、全63種・106枚をA4リングファイルにまとめています。

イラストを担当する精神科看護師の細尾と、医師の北野が中心となって実践的なアイテムを作成しています。2025年5月の発売から半年あまりで、累計100セットを突破し、教育・医療・福祉など、相談支援の現場を中心に広がっています。

ファイルの基本情報

内容：全63種・106枚

仕様：A4対応リングファイル（約249×314×26mm）

価格：14,300円（税込）／CD付き：17,600円（税込）

発売開始：2025年5月

販売ページ：https://pulusualuha.thebase.in/items/105282671

おもな収録アイテム

「イラストで学ぶ統合失調症」

イラストで学ぶ病気や障がい

小学生から大人まで、病気の基本的な情報を直感的にイメージできるシートです。

精神疾患（総論）、うつ病、双極症、摂食症、アルコール依存症などの代表的な精神疾患、発達障害などを取り上げています。

「こころとからだのメーター日記」

セルフケア&コミュニケーションツール

リラックス法や“ちょっと元気になれること”のリスト、調子や気持ちを見える化したり伝えるためのシートなど、子どもも大人もさまざまな場面で使えるアイテムです。相談場面の導入のほか、家庭でも活用できます。

「親が病気の...あなたにおぼえておいてほしいこと」

親が病気の子どものサポートに関するアイテム

子どもへの関わり方のポイント、子どもののぞみをたずねるシート、メッセージイラスト、親の病気のことで聞きたいことアンケートなど、活動テーマにもとづく“ぷるすあるはならでは”のアイテムです。

使いやすさの工夫

- 豊富な素材を一冊にまとめ、準備や印刷をせずにそのまま使えます。- ページをめくりながら説明用紙やワークシートを自然に提示でき、相談時にも導入しやすい構成です。- 2枚セットの素材は見開きで表示されるよう配置し、いっしょに見やすいよう工夫しています。- サイトの最新素材や有料素材（16点）を多数収録しています。- リングファイル仕様で、必要に応じて自由にカスタムして使えます。

利用者の声（一部抜粋）

「全部が一冊にまとまっているところが使いやすいです」（ソーシャルワーカー）

「よく使うアイテムは何枚か印刷してファイルに入れています。その場で渡したり、書きこんで使えたりするのが便利です」（保健師）

「イラストがかわいいので、子どもたちが関心をもってくれます」（相談員）

「あったらいいな」を形に

ぷるすあるはは、2012年から情報サイト「子ども情報ステーション」を運営し、子どもと家族、支援者に役立つ情報やイラストツールを発信してきました。

『ぷるす工房ファイル ver.3』は、2025年のサイト全面リニューアルにあわせて、これまでのツールを一冊にまとめ、支援の場で使いやすい形に整えたものです。

今後も、ツールの開発やアップデートを重ねながら、現場で「必要だけどなかったもの」を作り続けていきます。

作者プロフィール

ぷるすあるはオンラインストアへ :https://pulusualuha.thebase.in/items/105282671

NPO法人ぷるすあるは

イラストを担当する精神科の看護師、細尾ちあきと医師、北野陽子を中心としたプロジェクトチーム。

精神保健に関するさまざまな情報発信を、絵本やツールの制作、Webサイトの運営を通して行っています。精神障がいなどをかかえた親、家族、そこで育つ子どもたちを応援しています。

2012年設立、2015年NPO法人ぷるすあるは設立。2022年、第2回やなせたかし文化賞、大賞受賞。

著書

『家族のこころの病気を子どもに伝える絵本』シリーズ(全4巻),『子どもの気持ちを知る絵本』シリーズ(全3巻)、『こころにケガをしたらートラウマってなんだろう？』（犬塚峰子氏と共著）いずれも、ゆまに書房(2012-2023)、『生きる冒険地図』(2019,学苑社)、『こころとからだコンディションカード』(2022,合同出版)ほか。

情報サイト『子ども情報ステーション』 https://kidsinfost.net/

法人サイト https://pulusualuha.or.jp/

絵本とアイテムストア https://pulusualuha.thebase.in/

デジタル素材ストア https://pulusualuha.stores.jp/