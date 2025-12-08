伝説の名機ENNE F750の最新バージョン特定原付のspec4販売決定のお知らせ！もちろん常識を覆すクリスマスプレゼント価格で提供予定！！

株式会社ENNE

今回のENNE F750 spec4はクリスマスプレゼントですのでより多くの方に割引商品を買っていただきたいため一回の購入をおひとり様1台とさせていただいております。（1台ご購入後時間をおいて2台目の購入は可能）

参考までにspec1～3は以下の仕様です。

spec1 ナンバーを隠せば自転車、ナンバーを見せれば原付１種となる製品

F750の代表格となる仕様となります。モーターは750Wの高性能モーターを元に定格出力を600Wに抑えた仕様となっております。これにより免許区分は原付1種となりつつも最大出力は1段階上の走りを楽しむことが可能です。また、画像にはございませんがウインカーやミラーなど公道を走るための保安部品は付属いたします。特にこだわったのがリアのウインカーです。よくあるとってつけたようなかっこ悪いタイプではなく自然にスタイリッシュなウインカーを採用しております。

spec2 電動アシスト自転車です。

モーターはspec1と同じものを使用しています。当社の特徴としては最高ギアに入れた場合、他メーカーでは絶対やらないアシスト比率（法律の上限値）を採用し、性能の限界に挑戦しています。もちろん最高ギア以外では省エネモードや快適モード、パワフルモードなどあらゆる状況に対応できる仕様となっています。

spec3 原付2種のeバイク

本製品はspec1と2に使用されるモーターの制限を解除したフルパワーバージョンの750Wの原付2種です。750Wのモーターがあればほとんどの坂道も問題なく上ることが可能です。試験的な走行では赤坂の三分坂でも余裕で登りきることができました。

ENNE F750諸元表

ENNE T600GRについて

ENNE T250は特定原付という性質上ペダルをタイヤに連結することができない構造の中でどのように航続距離を伸ばすかということをテーマに開発された機体です。この発電機構は特許も取得しており、発電能力については先代のT250でも賞賛の声を多くいただいておりますが、この度、発電量を8倍に向上させ、モーターも250Wから350WへパワーアップをさせたENNE T350 Proを発売しました。

ENNE T600GRはT350Proからさらに登坂能力を向上させるため600Wモーターを搭載した最強機種です。

ENNE T350 Proはリアキャリアに本機専用のコンバーターキットを搭載することにより、50RPMから100RPMのケイデンスで発電機を回すことで、発電機はバッテリーと同程度の電圧を生成することが可能となりました。50RPMから100RPMのケイデンスはゆっくり自転車をこぐくらいのスピードです。ペダルの重さは必要な電力により変化しますが、ギヤなしの自転車を平坦な場所で漕ぐくらいの負荷となります。

もちろん新設計のアクセルを回すだけで電動バイクのように乗ることも可能です。

T600GR（T350 Pr）oとT250の発電量比較

発電機能の使い方

普段はアクセルを使って電動バイクとして使用していただけます。毎日使うものですので時には充電を忘れた・充電する時間がない・思わぬ遠出をしてしまったということもあると思います。

キックボードタイプや他の自転車タイプの特定原付ではバッテリーを長持ちさせる機能がそもそもついていません。

特定原付のバッテリーが切れてしまえば、ただの重い荷物になってしまいます。そんな時、ENNE T350Proならペダルをこぐことにより残りのバッテリー消費を劇的に減らすことができますのでバッテリー切れという最悪の事態を回避することができます。

この発電機構は当社が特許を取得しております。（特許7387218）

また、特定原付に使用されるモーターでも回生ブレーキを搭載することは可能ですが通常は25km/h以上で走行していないとほとんど電力を発生しないばかりか、内部構造の複雑化により故障リスクが大きく跳ね上がります。ENNEは特定原付における航続距離向上に最も適した形は発電ユニットの搭載であるという結論にたどり着きました。

ENNE T350 Pro専用コンバーターユニット

本コンバーターユニットはENNE専用に開発いたしました。ENNE T350Proはバイクのように走行することも可能ですが、ペダルをこぐことで発電を行い、バッテリー寿命を2倍に伸ばすことが可能な仕組みを持っています。

カラーバリエーション

スペック

速度モード 6km/h,20km/h

重量(KG) 18kg

組み立て時サイズ（mm） 1360＊570＊1040

折りたたみ時サイズ（mm） 750＊500＊600

タイヤサイズ（インチ） 14＊1.95

純電気航続距離(KM) 50-70

最大航続距離（KM） 100-140

車体最大荷重(KG) 150 kg

適用身長(CM) 140 ~210 cm

定格出力(W) 600W/350W

瞬間最大電力(W) 1500W/700W

発電機定格出力（W) 350W

対応地形 都市/山地

バッテリー Panasonic等 14Ah/10.4Ah

フレーム素材 アルミニウム合金

防水レベル IP54

製品保証 フレーム2年間 バッテリー・モーター1年

車体色 ホワイト/ブラック/ベージュ/ブルー

ブレーキタイプ ディスクブレーキ

灯火類 LED

※蓄電池に関しては基本はPanasonic製を使いますが、原料確保の都合で同等性能の他社製品（LG、SAMSUNG他）を使用する場合があります。

※航続距離は体重や道路状況等によるため保証するものではありません。

※スタンドはサイドスタンドとなることがあります。

※走行時は自賠責書類を携帯してください。

※ヘルメットは努力義務

※16歳以上の方のみ運転できます。免許は不要です。

※その他道路交通法に違反する何れの行為もしないようお願い申し上げます。

