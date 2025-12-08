中学受験にも役立つ！ 受験料キャッシュバックなどの特典もある 全国観光特産検定で「こども観光特産博士」を目指そう！
一般社団法人日本観光文化協会（東京都北区赤羽西1-22-15：会長 小塩稲之）では、2026年6月7日（日）の全国観光特産検定において、小学生の3級試験合格者は永久会員（会費無料）に、さらに、80点以上の高得点者に受験料をキャッシュバック、また「こども観光特産博士」として表彰し、表彰状を贈呈します。
全国観光特産検定は、2026年で33回目になる実績と信頼のある検定で、現在は全国で約1500人の観光特産士（R）がいます。全国の「食」「伝統と技」（土産物、駅弁、伝統工芸品、伝承品、地場産業など）などを中心に観光や歴史、地理、文化などの知識を問う問題が出題され、クイズ感覚で学力アップし小学生でも取得しやすいとして人気の検定の一つです。「勉強への意欲が高まる」「歴史や地理に興味を持った」「旅先を選ぶきっかけになった」など、小学生の受験生やその両親からも多くの声が寄せられています。
【キャンペーン概要】
実施級：観光特産士（R）検定3級
試験日：2026年6月7日（日）
受付期間：2025年12月8日（月）～2026年5月24日（日）
会場：オンライン
試験内容：選択式全70問
地域の特産品が大好きな方、もっと観光のこだわりを深めたい方、高い関心をもつ方におすすめします。観光特産品では欠かすことの出来ない必須の知識を問います。公式テキスト3級、4級、前年度上期試験問題などから関連問題を出題します。観光特産士3級からの受験が可能で、合格基準は70点以上です。
キャンペーン内容：通常、一般6,600円（税込）、学生4,400円（税込）のところ、小学生の受験者で申し込み先着300名まで、100点満点中80点の高得点者に受験料をキャッシュバック。またペア割引制度として、親子などペアで申し込むと、二人合わせて8,800円（税込）とします。
キャンペーン詳細：https://jtmm.jp/kanko-kids/
◆合格者をこども観光特産博士として永久会員に
観光特産士（R）資格は、登録制となっています。通常、ご登録にあたっては、資格登録料25,300円（税込）（初回資格登録料12,100円、年間登録料13,200円）のお支払いにより、観光特産士（R）資格認定証（カード）を発行しております。また観光特産士（R）資格の登録有効期間は、4級資格登録日を初回登録日とし、有効期間は1年間です。登録を継続する場合は、資格登録更新料（13,200円）を納付すると更新されます。
小学生の合格者は資格登録料、年間登録料が免除となり、更新不要の「永久会員」（※当検定が存続している限りにおいて）に認定します。
◆スーパー小学生『こども観光特産博士』目黒 悠暉君（小学2年生で合格）
（1）試験を受けたきっかけはなんですか？
小さい頃から、日本地図を見ることに興味があり、その土地の有名な場所や特産品等を歌で覚えることを楽しんで行っていました。
旅行に行くと、その土地の美味しいものや有名な所を見つけ、覚えることが好きなので、自分の知識がどれぐらいあるのか試したかったので受験を希望しました！
（2）どのような勉強方法をされましたか？
とにかく家族で問題を出し合い、長い時間クイズ形式で勉強をしました。今までの知識を生かしながら、正しく覚えているか復習を重ねました。出かける時は参考書を持って、移動中も頑張りました。わからない特産品は写真を見て、特産品と名前が一致するように頭の中で整理しました！
（3） これからの受験者へメッセージをお願いします。
全国観光特産士の検定は自分が受かると思っていても、勉強をしっかりとやらないと受かりません。難しい言葉がたくさんあるので、小さい子が受ける場合、その言葉の意味を大人が分かりやすく言い換えて、教えないとわからなくなってしまいます。先程言った通り、特産品や伝統工芸品等は写真や本物を見ることが大事だと思います。
