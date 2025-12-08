従来技術では限界──先端ノード化が廃ガスを複雑化、半導体廃ガス軽減システム、CAGR 9.4%成長の必須投資
定義と重要性
半導体廃ガス軽減システムとは、半導体製造工程において発生する有害ガスや揮発性化学物質を安全かつ効率的に処理し、環境負荷を低減すると同時に生産現場の安全性を確保するための専用装置である。半導体産業では、エッチング、CVD、フォトリソグラフィといったプロセスで多種多様な廃ガスが発生し、その中には温室効果ガスや人体に有害な物質が含まれる。これらを適切に制御することは、環境規制遵守だけでなく、企業の持続可能性戦略に直結する。加えて、装置そのものが製造歩留まりや稼働効率にも影響を与えるため、半導体廃ガス軽減システムは単なる環境装置にとどまらず、先端製造における不可欠なインフラとして位置づけられている。市場においては、規制強化と同時にカーボンニュートラルへの移行が進むことで、従来の処理技術からより高性能で省エネルギー型のシステムへの置き換え需要が急速に拡大しているのである。
市場規模と成長ポテンシャル
LP Informationの最新レポート「世界半導体廃ガス軽減システム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/422925/semiconductor-waste-gas-abatement-systems）によれば、当該市場は2025年から2031年の予測期間においてCAGR 9.4%という高水準の成長が見込まれている。2031年には市場規模が27.08億米ドルに到達すると予測されており、その背景には半導体需要の継続的拡大と、環境規制・労働安全基準の強化がある。特に、先端ノード製造が加速することで廃ガスの種類や濃度が複雑化しており、従来型のスクラバーや燃焼式処理装置だけでは対応が困難になりつつある。このため、プラズマ方式や高効率触媒方式などの技術革新が進み、設備投資の優先度が一層高まっている。市場拡大のポテンシャルは先進国のみならず、急速にファブ投資を進める中国・韓国・東南アジア諸国にも及んでいる。
図. 半導体廃ガス軽減システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336366&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336366&id=bodyimage2】
図. 世界の半導体廃ガス軽減システム市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレーヤーと競争構造
競争環境においては、Ebara、GST （Global Standard Technology）、Atlas Copco （EdwardsおよびCSKブランド）、Shanghai Shengjian Technology、Busch Group、DAS Environmental Expert、CS Clean Solutions、Kanken Techno、Beijing Jingyi Automation Equipment、CECO Environmentalといったグローバルメーカーが存在感を示している。LP Informationのトップ企業研究センターの分析によれば、2024年における世界トップ10社の市場シェアは約81.0%に達しており、極めて寡占的な市場構造であることが分かる。この寡占状態は、技術的参入障壁の高さや顧客側の長期信頼性要求によって支えられている。特にEbaraやAtlas Copcoといった企業はグローバルな販売網と幅広い製品ポートフォリオを背景に、世界的な半導体メーカーと深い関係を築いている。一方で、中国を中心とする新興企業も技術力を高めつつシェアを拡大しており、地域市場における価格競争や独自規制対応を武器に成長を加速している。
今後の展望と産業的意義
今後の市場成長を支える大きな要因は、半導体需要の持続的拡大とカーボンニュートラル政策の推進である。生成AIや高性能計算、電動車、IoTなど新たな半導体需要が増大する一方で、環境負荷を最小化する技術投資は企業価値を高める重要な要素となっている。各国政府は環境規制や排出基準をさらに厳格化しており、これに適合するための廃ガス軽減システム導入は今後不可避である。さらに、顧客であるファウンドリやIDM各社はサプライチェーン全体のESG対応を重視しており、装置メーカーに対しても持続可能性に直結するソリューション提供を求めている。この産業は単なる環境装置ビジネスではなく、半導体産業の競争力そのものを左右する基盤であるといえる。結果として、半導体廃ガス軽減システム市場は、技術革新、規制強化、持続可能性要求という三位一体の成長ドライバーに支えられ、今後10年にわたり高い注目を集め続けるであろう。
