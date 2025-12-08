この度、株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン）はAI誕生から70周年を記念したLedge.aiの年末年始特集に、「ADAS・自動運転技術の進化とデータエンジニアリングのあり方―ブライセンが語る『過去・現在・未来』」と題し、記事とインタビュー動画が掲載されました。

こちらからご覧いただけます。

【掲載先】※閲覧には会員登録が必要です。

<記事>

https://25to26.ledge.ai/articles/interview_brycen

<動画>

https://25to26.ledge.ai/videos/interview_brycen

自動車産業はEV化と自動運転技術の実用化という大変革期にあり、その中心にはAI、そしてAIの燃料となる「データ」が存在します。開発現場では膨大なデータの処理という深刻な課題も生じている今、「未来を見据えた戦略的なデータエンジニアリングの構築」が重要となります。

自動車産業とデータ（IT）産業のそれぞれの歴史と、両者が融合していく過程から見えてくるデータの重要性、開発現場の実態、そして当社が提唱する「伴走型」データエンジニアリングについて、インタビュー動画と記事を掲載しています。

是非ご覧ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ブライセン データエンジニアリングソリューション営業部

MAIL：bpo-sales@brycen.co.jp

TEL：03-6264-7222

住所：〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30F