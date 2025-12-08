¡Ú»²²ÃÌµÎÁ¡Û¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯¾¯½÷±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ª12/6³«ºÅ
Ç£ºê»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÎå¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÊÝ¸î¼Ô¡¦»ØÆ³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯¾¯½÷±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òËè·î³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯¾¯½÷±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ëÃË½÷¤Î¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¾Íè¤Î¶¥µ»À¸³è¤ä·ò¤ä¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¡¦¼«¸Ê´ÉÍý¡¦¿´¤Î¥±¥¢¡¦¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ö¡¢·ÑÂ³·¿¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡¢¥»¥ß¥Êー¤´¤È¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
12·î¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä°å³ØÇî»Î¤Îß·°æ¼ëÈþÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ö½÷À¥¢¥¹¥êー¥ÈÆÃÍ¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤È¶¥µ»¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·î·Ð¤Î¥ê¥º¥à¡×¤Ï½÷À¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¿´¿È·ò¹¯¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤ò´èÄ¥¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¢¥Áー¥à»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ç£ºê»Ô³°¤ÎÊý¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:30～11:30¡Ê¼õÉÕ 10:00～¡Ë
²ñ¾ì¡§Ç£ºê»ÔÌò½êÊÌ´Û 3F 301²ñµÄ¼¼
¹Ö»Õ¡§¥¹¥Ýー¥Ä°å³ØÇî»Î¡¡ß·°æ¼ëÈþÀèÀ¸
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
¥¹¥Ýー¥Ä¤ò´èÄ¥¤ëÁª¼ê¤ÎÊÝ¸î¼Ô
¥Áー¥à»ØÆ³¼Ô
¾®³Ø5Ç¯À¸～Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê
¡ÊÁª¼ê¤Î¤ß¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¡¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÏÁ´Ç¯Îð»²²Ã²Ä¡Ë
Ç£ºê»Ô³°¤ÎÊý¤â»²²Ã²ÄÇ½
¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤â´¿·Þ
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
http://nirasaki-sc.jp/jbalance/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Ç£ºê»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0551-22-0498
´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È²¹Àô¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ç£ºê»Ô¤Ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤²¹Àô¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉðÅÄÇµ¶¿ Çò»³²¹Àô¡×¤Ï¡¢Å·Á³¤«¤±Î®¤·¤ÎÆüµ¢¤ê²¹Àô¡£
¼«Á³¤È·Ý½Ñ¤Ë¿Æ¤·¤á¤ë²¹Àô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÁë¤¬ÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤ÊÆâÅò¤Ï¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à－±ö²½Êª¡¦Ãº»À¿åÁÇ±öÀô¡ÊÄãÄ¥À¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¹â²¹Àô¡Ë¤Ç¡¢Îä¤¨À¤äÈèÏ«²óÉü¡¢ÈéÉæ¼À´µ¤Ê¤É¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈþÈ©¤ÎÅò¡£
ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿±£¤ì²ÈÅªÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡¢È¬¥ö³Ù¤ä³ý¥ö³Ù¤ÎÍº»Ñ¤È¡¢Ìë¤Ë¤Ï¤¤é¤á¤¯Ç£ºê»Ô¤ÎÌë·Ê¤âÄ¯Ë¾¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
µÙ·Æ½ê¤ä¥í¥Óー¤Ë¤Ï¡¢ÂçÂ¼ÃÒÇî»Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¿È¤â¿´¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Çò»³²¹Àô¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½»½ê¡§Ç£ºê»Ô¿À»³Ä®Æé»³1809-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0551-22-5050
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～21»þ(ºÇ½ªÆþ´Û¡§20»þ15Ê¬)
ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Ï±Ä¶È¡Ë
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í¡§700±ß¡¢»Ò¤É¤â(3ºÐ°Ê¾å)¡§500±ß
ÉðÅÄÇµ¶¿ Çò»³²¹Àô ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.hakusanonsen.jp/
https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/syukuhaku_onsen/onsen/6237.html