【明治】「エコプロ2025」に出展、“カカオ産地の今”を学ぶ体験型サステナビリティ展示を実施

SDGs Week EXPO 2025 「エコプロ2025」に出展 “カカオ産地の今”を学ぶ体験型サステナビリティ展示を実施 ～次世代を担う小中高生に向け、森林減少・児童労働などの課題と 解決に向けた取り組みをわかりやすく紹介～ 12月10日（水）～12日（金）東京ビッグサイト 東ホール

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、2025年12月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級の環境展示会、SDGs Week EXPO 2025「エコプロ2025」に出展します。本展示では、各コーナーを巡りながらカカオやサステナビリティに関する“選択型クイズ”に参加でき、楽しみながらカカオ産地が抱える社会課題や解決に向けた取り組みを学ぶことができます。

チョコレートの原料であるカカオを入り口に、生産国が抱える「森林減少」や「児童労働」などの課題と、その解決に向けた取り組みであるカカオ農家支援活動「メイジ・カカオ・サポート」や“森をつくる農業”の「アグロフォレストリー」、カカオ未活用部位をアップサイクルした素材「カカオバイオプラスチック（樹脂素材）」「カカオセラミド（保湿成分）」など、見て・触れて・学べる体験型コンテンツでわかりやすく紹介します。

ブースデザインは、チョコレート関連の展示であることを示すために2025年9月に99周年を迎えた「明治ミルクチョコレート」ロゴを掲示し、ブース全体を通してアグロフォレストリーについて考えていただけるよう、森をイメージしました。

出展ブースイメージ

展示概要①：カカオの基礎知識を知る

カカオの実の収穫から、発酵・乾燥を経てカカオ豆になるまでの過程を、映像や模型で体験的に学べます。チョコレートの原料となるカカオ豆とカカオ生産国のことを知り、生産国が抱える社会課題について考えるきっかけを提供するとともに、これまで約20年にわたり取り組んできたカカオ農家支援活動「メイジ・カカオ・サポート」もあわせてご紹介します 。

展示イメージ ※当日の装飾とは異なる場合がございます。



展示概要②：カカオを通して環境について考える

“森をつくる農業”と呼ばれる「アグロフォレストリー」を、収穫物シールを貼る参加型パネルで体験しながら学ぶことができます。当社はブラジル連邦共和国やガーナ共和国にて、アグロフォレストリーを推進しています。森林伐採後の荒廃した土地に、自然の生態系に倣い多種の農林産物を共生させて栽培することで、自然への負荷を抑え、長期的な土壌利用につなげることができます。また、収穫時期の異なる多種多様な農作物を育てることにより、農家の収入安定にもつながります 。

展示イメージ ※当日の装飾とは異なる場合がございます。



展示概要③：カカオの新しい可能性を知って、考える

カカオ豆の皮であるカカオハスクのアップサイクルを通じて生まれた素材、「カカオバイオプラスチック（樹脂素材）」「カカオセラミド（保湿成分）」を使用した製品を展示します。カカオの実のうち、チョコレートとして使用されるのは全体の約3割（種子と果肉）に過ぎず、残る部位は飼料や肥料、燃料などに利用されています。未活用部位の有効活用により、カカオ産地の所得向上や環境負荷低減への貢献を目指します 。

出展品イメージ ※当日の展示とは異なる場合がございます。



当取り組みは「TICAD9」や「COP30」などの国際会議でも展示され、国内外から高い関心が寄せられています。当社はこれからも、「メイジ・カカオ・サポート」に代表されるカカオ産地の支援活動を深化させ、カカオの生産調達にとどまらず、アップサイクル技術による未活用部位の付加価値化を行い、カカオの持続可能性に貢献してまいります。

SDGs Week EXPO 2025 「エコプロ2025」について

ビジネスと次世代育成による社会課題解決を目指し、産官学民の多様なステークホルダーが交流する日本最大級の環境展示会です。

名称：エコプロ [第27回]

会期：2025年12月10日(水)～12日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東ホール

入場料：無料（登録制）

主催：日本経済新聞社

URL：https://messe.nikkei.co.jp/eco-pro/