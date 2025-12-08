株式会社朝日工業社（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙須 康有）は、2025年12月5日（金）に、茨城県つくば市において、「朝日工業社つくば技術研究所」の開所式を執り行いました。

開所式には、来賓の茨城県立地推進東京統括本部統括本部長をはじめ、学会、共同研究先である大学関係の皆さまなどにご列席いただき、つくば技術研究所の開所を祝いました。

写真1 テープカットの様子

写真2 髙須社長による挨拶

1. 新技術研究所での研究内容

①建築設備の省エネ技術

研究員室を、オフィス空間における省エネ性・快適性・知的生産性を向上させる空調システムの研究を行うための実験空間としました。床染み出し式、床吹出し式、床放射式、壁放射式、液冷式の空調システムを備え、その組み合わせによる省エネ性と快適性を実空間で検証します。

また、太陽光を模擬する疑似太陽光照射装置を備えた専用実験室を設け、直射日光がエネルギー消費および快適性に与える影響を検証します。これらの研究で得られたデータを基に、新たなオフィス空調を開発・提案します。

②植物生育環境制御を中心としたアグリ技術

複数の閉鎖型植物栽培室を有する実験室を設け、植物工場に関する様々な研究を行います。一般的な葉物野菜に加えて、高付加価値作物、医薬品原料植物の栽培も可能にするため、一部の栽培室はカルタヘナ法に準拠しています。

教育機関との共同研究に加え、民間企業との協業や、様々な顧客ニーズに応える栽培システムの開発などにも取り組みます。

③環境改善技術

これまで当社が実績を積み重ねてきた脱臭・VOC技術や、近年着手した気流可視化技術を発展させるため、専用の実験室を設けました。作業環境から地球環境に至るまで、さまざまな対策装置の製品化・実用化を目指します。

2. 建築設備の学びの場

つくば技術研究所は、社員教育の場としても活用します。

天井内を見学できる通路や、スケルトン天井の会議室を設けており、新入社員研修などで空調設備の実物を見ながら学べる空間としています。

また、専用の設備研修室には、内部構造を見ることが出来る透明な空調機や衛生陶器を用意し、実際の空気や水の流れを見ながら建築設備の理解を深めることができます。

3. 今後の展望

株式会社朝日工業社は、『朝日工業社つくば技術研究所』を中核拠点とし、大学や研究機関、企業との連携も強化しながら、最先端技術の開発を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

株式会社朝日工業社つくば技術研究所概要

つくば技術研究所の詳細はこちらをご確認ください。