キャンピングカーレンタル大手「JAPAN C.R.C.」 京急蒲田に新拠点をオープン！ 羽田空港・川崎からも好アクセスでレンタル可能に
キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）が運営する「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下Japan C.R.C.）」は2025年12月8日（月）に「京急蒲田キャンピングカーレンタルセンター（以下、京急蒲田C.R.C.）https://japan-crc.com/keikyukamata/」を開設したことをお知らせします。
【京急蒲田C.R.C.導入キャンピングカー】
TOYOTA ハイエース ロビンソンAI（Robinson AI） 料金：平日 30,800 円～（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336379&id=bodyimage1】
ロビンソンAI（Robinson AI）車両詳細 https://japan-crc.com/keikyukamata/detail?car_id=1386
◇市場販売価格1300万円！ロビンソンAI（Robinson AI）の特徴
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336379&id=bodyimage2】
パワフルでタフなTOYOTAハイエースをベースに、キャブコンでは採用されてこなかった開口部の広いオリジナルのスライドドアを装備、幅の広いキャブコンでは苦労しがちな狭い駐車スペースでの乗り降りも楽に行うことができます。また、車両後部には大型リアゲートを採用しており、大きな荷物の出し入れや２方向からの車内アクセスも可能です。
また、独自工法によるスタイリッシュルーフを採用することで、従来の空間を確保しつつ、全高280cm以下を実現。低重心化により、従来のキャンピングカーにおける課題だった「横揺れや風の影響」が軽減され、走行時の安定性が向上しました。
車両後方部のワイドベッドスペースは取り外し可能で、リアハッチ～スライドドアまで広い空間を確保。ワイドベッド設置時は下部が大型の収納庫にもなり、大きな荷物を出し入れすることができます。
利用料金はこちら
https://japan-crc.com/keikyukamata/price-plan
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ JAPAN C.R.C. イメージキャラクター 柴犬の「ジャスパー（JASPER）」くん □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
世界でも人気の日本犬「柴犬」をモチーフにしたJAPAN C.R.C. のイメージキャラクターです。
日本の歴史である戦国時代の象徴「兜」を被り、キャンピングカーで行く「旅」という文字を配置。
日本各地にある歴史、城、神社、文化など、国内外客問わずキャンピングカーでの旅行をサポートしてくれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336379&id=bodyimage3】
【キャンピングカー株式会社概要】
代表者： 代表取締役社長：頼定 誠
所在地： 東京都渋谷区渋谷3丁目11-11 ＩＶＹイーストビル6階
設立： 2009年10月30日
社員数： 18人（2023年11月9日現在、契約社員含む）
資本金： 1000万円
事業内容：キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/東京当日PCR 他
【京急蒲田C.R.C.導入キャンピングカー】
TOYOTA ハイエース ロビンソンAI（Robinson AI） 料金：平日 30,800 円～（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336379&id=bodyimage1】
ロビンソンAI（Robinson AI）車両詳細 https://japan-crc.com/keikyukamata/detail?car_id=1386
◇市場販売価格1300万円！ロビンソンAI（Robinson AI）の特徴
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336379&id=bodyimage2】
パワフルでタフなTOYOTAハイエースをベースに、キャブコンでは採用されてこなかった開口部の広いオリジナルのスライドドアを装備、幅の広いキャブコンでは苦労しがちな狭い駐車スペースでの乗り降りも楽に行うことができます。また、車両後部には大型リアゲートを採用しており、大きな荷物の出し入れや２方向からの車内アクセスも可能です。
また、独自工法によるスタイリッシュルーフを採用することで、従来の空間を確保しつつ、全高280cm以下を実現。低重心化により、従来のキャンピングカーにおける課題だった「横揺れや風の影響」が軽減され、走行時の安定性が向上しました。
車両後方部のワイドベッドスペースは取り外し可能で、リアハッチ～スライドドアまで広い空間を確保。ワイドベッド設置時は下部が大型の収納庫にもなり、大きな荷物を出し入れすることができます。
利用料金はこちら
https://japan-crc.com/keikyukamata/price-plan
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ JAPAN C.R.C. イメージキャラクター 柴犬の「ジャスパー（JASPER）」くん □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
世界でも人気の日本犬「柴犬」をモチーフにしたJAPAN C.R.C. のイメージキャラクターです。
日本の歴史である戦国時代の象徴「兜」を被り、キャンピングカーで行く「旅」という文字を配置。
日本各地にある歴史、城、神社、文化など、国内外客問わずキャンピングカーでの旅行をサポートしてくれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336379&id=bodyimage3】
【キャンピングカー株式会社概要】
代表者： 代表取締役社長：頼定 誠
所在地： 東京都渋谷区渋谷3丁目11-11 ＩＶＹイーストビル6階
設立： 2009年10月30日
社員数： 18人（2023年11月9日現在、契約社員含む）
資本金： 1000万円
事業内容：キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/東京当日PCR 他