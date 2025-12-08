こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
2027年国際園芸博覧会関係閣僚会議（第3回）が開催されました！
※2027年国際園芸博覧会の円滑な準備及び運営について協議することを目的に開催（議長：内閣官房長官）。
1.会議の概要
日時：令和7年12月5日（金曜日）17時15分から17時30分まで
場所：官邸2階小ホール
出席者：高市内閣総理大臣、木原内閣官房長官、金子国際園芸博覧会担当大臣・国土交通大臣、鈴木農林水産大臣、赤澤経済産業大臣・国際博覧会担当大臣、茂木外務大臣、平口法務大臣、石原環境大臣、あかま内閣府特命担当大臣（防災）・国家公安委員会委員長、堀内総務副大臣、中谷財務副大臣、小林文部科学副大臣、神谷厚生労働大臣政務官、吉田防衛大臣政務官、古川復興大臣政務官
一般社団法人日本経済団体連合会・公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会 筒井会長、横浜市 山中市長、神奈川県 黒岩知事、一般社団法人 神奈川県商工会議所連合会・横浜商工会議所 上野会頭、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会 河村事務総長
議事：入場券価格（案）について
関係省庁の取組について
協会の体制強化について
出席者からの発言
2.会議資料
内閣官房2027年国際園芸博覧会関係閣僚会議https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/2027_hakurankai/index.html（外部リンク）
添付資料
プレスリリース(PDF : 791KB)