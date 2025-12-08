地方女子大の改革事例。就職に強い女子大学全国2位の北海道武蔵女子大学・短期大学が挑む、ブランド力向上のための1年半の取り組みを公開【第110回教育情報共有会｜12月15日｜どなたでも参加可｜視聴無料】

株式会社マインドシェア

株式会社マインドシェア（本社：東京都港区、代表取締役：今井祥雅）は、「教育機関の取り組みに対する認知・理解の促進」と「知見の深化」を目的に、これまでに109回にわたり 『教育情報共有会』を開催しております。

第110回となる今回は「就職に強い女子大学 全国第2位！北海道武蔵女子大学・短期大学の広報は、この1年半で何が進化したのか？」というテーマで2024年7月に北海道武蔵女子大学・短期大学へ着任した澁谷太輔 入試広報課長より、1年半でどのように進化したのかをお話しいただきます。

■セミナー開催の背景

北海道武蔵女子大学・短期大学について

北海道武蔵女子大学・短期大学は、1967年に短期大学として開学し、2024年に四年制大学を設置した女子教育機関です。札幌市北区にキャンパスを構え、地域に根ざした教育と実践的な学びを提供しています。就職に強い大学として評価を高めており、25年は就職に強い女子大学 全国第2位、北海道内の大学1位に北海道武蔵女子大学・短期大学が選ばれています。

北海道武蔵女子大学・短期大学はこちら :https://www.hmu.ac.jp/

学校全体の「ブランド力の高め方」とは？

短期大学や女子大学は、全国的に学生募集環境が厳しさを増しており、地方の単科大学である北海道武蔵女子大学・短期大学も例外ではありません。同校は厳しい環境下において、就職実績において全国トップクラスの評価を獲得しつつ、オープンキャンパスや広報活動、企業連携、文化祭などの取り組みを次々と進化させ、大学全体のブランド力向上を図ってきました。

2024年には四年制大学を新設し、組織としても大きな転換期を迎えています。

本セミナーでは、中小規模の大学・女子大・短期大学でも実現可能な「ブランド力の高め方」のヒントを、多くの教育機関に共有したいと思い、か開催いたします。

■登壇者紹介

お申込みはこちら :https://note.com/eism_ms/n/n76c1e12b4cb2澁谷 太輔氏 プロフィール

北海道武蔵女子大学・短期大学 入試広報課 課長

2024年7月に北海道武蔵女子大学・短期大学へ着任。

これまでの広報・学生募集の経験を活かし、大学・短期大学の魅力発信、企画改善、学生スタッフ育成、企業連携など、広報施策全般を統括。

「オープンキャンパスの進化」「文化祭の進化」「企業との協働強化」など、この1年半の組織改革を中心に実践的な取り組みを推進している。

■開催内容

今回は、2024年7月に北海道武蔵女子大学・短期大学へ着任した、澁谷太輔 入試広報課長より

・北海道武蔵女子大学・短期大学の概要

・オープンキャンパスの進化について

・文化祭の進化について

・企業との取り組みの進化について

・これから計画しているさらなる進化について

についてお話しいただきます。

■開催概要

第110回教育情報共有会「就職に強い女子大学 全国第2位！北海道武蔵女子大学・短期大学の広報は、この1年半で何が進化したのか？」

・日時：2025年12月15日(月)16時00分～17時00分

・登壇：澁谷 太輔氏（北海道武蔵女子大学・短期大学 入試広報課 課長）

・ファシリテータ：西澤陽介(株式会社マインドシェア)

・教育機関の方 参加費：無料

・企業や個人の方 参加費：3,000円(税込)

※所属組織の個人メールアドレスでの登録をお願いいたします

※視聴URLについて、他者へ共有することはお控えください

※1画面を複数人でご覧になる際も、視聴される方おひとりずつのご登録をお願いいたします

・配信方法：ZOOMウェビナー

・主催：株式会社マインドシェア

・協力：北海道武蔵女子大学・短期大学

■教育情報共有会

教育機関の方はこちら :https://note.com/eism_ms/n/n76c1e12b4cb2企業・個人の方はこちら :https://eism110.peatix.com/

2021年4月の開始以来、『教育情報共有会』は109回を超える開催実績を重ね、延べ12,000人以上の教育関係者にご参加いただいています。登壇者には大学・短大・専門学校関係者をはじめ、学生や企業の方々など、教育に関わる多様な立場の皆様をお招きし、現場のリアルな実践と取り組みを共有してきました。

地域や職位の枠を超えたつながりや情報交換の場としても機能しており、「他校の取り組みが大いに参考になった」「明日から実践に活かせる学びがあった」といった、満足度の高い声が多数寄せられています。今後もマインドシェアは、現場の声や実践知を共有する場を通じて、教育の未来に貢献してまいります。

■株式会社マインドシェアとは？

教育情報共有会をはじめたきっかけ :https://note.com/eism_ms/n/nbb0e5a01761a過去の開催内容一覧 :https://www.mindshare.co.jp/works/3556/

株式会社マインドシェア（本社：東京都港区／代表取締役：今井祥雅）は、1989年（平成元年）の創業以来、民間企業や自治体を中心にマーケティング支援事業を展開しています。

調査・コンサルティングからプロモーションまで幅広いサービスを提供しており、課題の原因究明から改善まで、一貫して伴走型の支援を行っています。

■マインドシェアのスクールマーケティングについて

「スクール」分野では25年以上の実績を有しています。これまでに年間40校以上、累計275,000名以上の生徒・学生を対象とした調査を実施してきました。

【主な提供サービス】

・非出願者・合格非入学者調査

・入学生・在学生・卒業生満足度調査

・新学部設置の受容性調査

・学生スタッフの育成

・高大連携の推進サポート

本件に関するお問い合わせ先

株式会社マインドシェア

スクールチーム：西澤、友野、二階堂、飯田

TEL：03-5232-6880

MAIL：edu-info@mindshare.co.jp