毎日の「何作ろう？」から解放！　料理教室の生徒1万人が絶賛する「無限つゆ」で、ごはん作りがラク速に。

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、2025年12月10日（水）に、影山みづき氏による新刊『無限つゆで味が決まるラク速ごはん(https://www.amazon.co.jp/dp/4074625164)』を発売いたします 。

料理教室「ととのえごはん教室」主宰・影山みづき氏が、忙しい人々のために開発した万能調味料「無限つゆ」。これさえあれば、和洋中どんな料理も味がピタリと決まります。

作るのは月1～2回でOK、冷蔵で1カ月保存可能 。

もう、献立にも味つけにも悩みません！

毎日のごはん作りが「つらい」から「楽しい」に変わる！

「今日は何を作ろう？」

「家族には体にいいごはんを食べさせたい」

「でも、とにかく忙しくて時間がない」

本書は、そんな忙しい日々のごはん作りに悩むすべての人に向けた一冊です。

著者は、山口県で料理教室「ととのえごはん教室」を主宰する影山みづきさん 。

自身も仕事と子育てに追われるなかで 、「もっとシンプルに、もっと気軽に、日々の役に立ちたい」という思いから考案したのが、本書の主役である「無限つゆ」です 。

受講生1万人以上が「もっと早く知りたかった！」 「料理が楽しくなった！」 と感激した、

魔法の万能調味料。

その秘密と活用術を、本書で余すところなく公開します。

「無限つゆ」とは？ 3つの特徴

「無限つゆ」は、料理の味つけの軸となる万能調味料です。

市販のつゆを卒業し 、これ一つで味が決まる手軽さが魅力です。

1. 材料はたったの5つ！作り方はシンプル

使うのは、しょうゆ、みりん、酒、こんぶ、かつお節の5つだけ 。1～3回作れば覚えられるほど簡単な手順で 、誰でも手軽に作れます。自分で作るから、正真正銘の無添加です 。

2. 月1～2回作ればOK！ 冷蔵で1カ月保存可能

一度作っておけば、冷蔵庫で約1カ月保存が可能です 。忙しい日のために週末に作っておくだけで、平日のごはん作りが驚くほどラクになります。

3. 和洋中へ「無限」に展開！

「無限つゆ」のすごさは、その展開力にあります。

基本の無限つゆ：だし巻き卵、お吸い物、煮物

＋みりん：「甘辛無限つゆ」に。照り焼き、肉じゃが、しょうが焼き

＋酢・砂糖：「甘酢無限つゆ」に。南蛮漬け、甘酢あん

＋α：マヨネーズやトマトケチャップと合わせれば、洋食や中華にも変幻自在 。

いなり揚げがラクに作れる。うどんはつゆまで飲み干せる。学校給食発！ 山口県民のソウルフード チキンチキンごぼう。甘酢のうまみと豆腐タルタルの相性抜群。甘酢チキン豆腐のタルタル添え。無限つゆ＋マヨネーズを焼き衣にした「さわらのつゆマヨチーズ焼き」とマヨネーズでいためてガツン味のスタミナおかず「和風回鍋肉」

本書では、この3つのつゆを使いこなし、レシピに頼らなくても自分らしく料理ができるようになる「考え方」もお伝えします 。

掲載レシピは、家族が喜ぶ定番おかずばかり

本書では、「無限つゆ」を使った具体的なレシピを多数紹介。

「鶏のだしから揚げ」 や「重ね煮無水肉じゃが」、「豚と玉ねぎのしょうが焼き」 といった定番おかずから、人気の「たいの和風アクアパッツァ」まで、レパートリーは無限です。

じゅわじゅわーっとしみ出るだしに歓喜する、鶏のだしから揚げ。だし汁いらずで手軽に作れる、重ね煮無水肉じゃが。

さらに、悩みがちな献立も「最高の献立レシピ」として提案 。主菜と副菜、汁物まで、まるごと紹介しているので、もう迷うことはありません。

「何作ろう……」から「これでいい！」に変わる毎日へ 。

「無限つゆ」が、あなたの忙しい日々を力強く支えます 。

著者プロフィール

影山みづき（かげやま・みづき）

料理研究家。山口県出身、高校生男子と小学生女子の母。Midukitchen 合同会社代表。和食と発酵食の基本を教えて11年、料理教室「ととのえごはん」主宰。「ごはん作りの悩みから解放された」「教室がパワースポット」という口コミが広がり、受講生は1万人を超える。テレビ山口「mix」水曜レギュラー出演のほか、企業との商品開発や飲食店向けレシピ開発、出張料理教室、大学や中学・高校でのセミナー、自治体主催の食育セミナーなど講演活動も活発に行う。

書誌情報

書名：無限つゆで味が決まるラク速ごはん

著者： 影山みづき

仕様：B５判、96ページ

定価：1760円（税込み）

発行：主婦の友社

発売日： 2025年12月10日（水）

ISBN： 978-4-07-462516-1

電子書籍も同時発売

【Amazon】 https://www.amazon.co.jp/dp/4074625164(https://www.amazon.co.jp/dp/4074625164)

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18386588(https://books.rakuten.co.jp/rb/18386588)

本書に関するメディア関係者のお問い合わせ先

【主婦の友社広報窓口】 株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）