『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』新イベント「大規模攻略戦Vol.1」開催！

株式会社バンダイナムコエンターテインメントから配信中のApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』にて、マップイベントをアップデートした「大規模攻略戦Vol.1」を開催いたしました。

また、UR「プロヴィデンスガンダム(EX)」/UR「ラウ・ル・クルーゼ」、UR「ケンプファー(EX)」/UR「ミハイル・カミンスキー」などが新たに追加されたピックアップガシャも開催中です。

新イベント「大規模攻略戦Vol.1」開催中！

12月8日より、「大規模攻略戦Vol.1」が開催中です。

本イベントは「マップイベント」の内容をアップデートし、名称を新たにした新イベントです。

新要素として、「仲間」のキャラクター、ユニットが本イベントのバトルに参加、強化されるようになります。イベントを攻略して「仲間」を入手しましょう！

▼大規模攻略戦とは▼

「仲間」と共にさまざまな区域を踏破していき、最奥部にいる強敵の撃破を目指すイベントです。

本イベントでは専用の行動ポイント「PP」を使用します。

「大規模攻略戦」では「仲間」のキャラクター、ユニットが本イベントのバトルに一緒に参加するようになります。

「仲間」は、攻略を進めることでレアリティやLV、限界突破段階などの強化ができます。

「仲間」はイベント終了後にイベント内で強化した内容が反映された状態で獲得することが可能です。

UR「プロヴィデンスガンダム(EX)」/UR「ラウ・ル・クルーゼ」、UR「ケンプファー(EX)」/UR「ミハイル・カミンスキー」などがピックアップガシャに登場！

開催中のピックアップガシャにUR「プロヴィデンスガンダム(EX)」/UR「ラウ・ル・クルーゼ」、UR「ケンプファー(EX)」/UR「ミハイル・カミンスキー」、URサポーター「ムルタ・アズラエル＆ドミニオン」が新たに登場！

▼ガシャ詳細▼

※開催期間：開催中 ～ 2026/1/5 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ムビチケ前売券（オンライン）の購入でプレミアムガシャチケットがもらえる！

2026年1月30日より全国の劇場で公開予定の『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のムビチケ前売券（オンライン）を購入すると、ゲーム内で使用できるプレミアムガシャチケットを1枚プレゼント！

メインステージに追加された「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」と合わせて、ぜひ映画もお楽しみください。

■販売ページ

https://ticket.moviewalker.jp/film/088862?from=official

※販売期間：販売中 ～ 2026/1/29 23:59まで（予定）

※詳しくはMOVIE WALKER STORE販売ページをご確認ください。

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！

本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。

１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能

マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！

２.迫力ある演出と共に原作を追体験

数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。

知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！

３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成

ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！

また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！

４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら300以上のユニットを入手

強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。

初期開発可能なユニットは300以上！

また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する

ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！

５.93のガンダム作品から750機以上が参戦！17のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！

本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！

現在、93作品から750機以上が参戦！

参戦している全作品は以下の通りとなっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1973_1_9f409791d2515c1d698565a23638a994.jpg?v=202512080557 ]

※太字はメインステージ及び、ヒストリーステージとしてシナリオが収録されている作品です

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？

「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から

自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった

シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、

ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。

原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、

作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、

「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。

新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。

ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。

製品概要

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信開始日：配信中

販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金

配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。

対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字

公式サイトURL：https://gget.ggame.jp/

公式X：https://x.com/ggene_eternal

著作権表記：(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

