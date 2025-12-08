「湘南美容まつ毛スーパーキープフィクサー」新発売

株式会社シーオーメディカル

株式会社シーオーメディカル（本社：東京都新宿区、代表取締役：瀬出井亮)は、1本でマスカラ下地とトップコートにも使える「湘南美容まつ毛スーパーキープフィクサー」（税込価格：1,760 円）を、12月8日（月）より公式オンラインストアおよび各モールの公式ストアにて、12月末～1月初旬より全国のバラエティショップ・ドラッグストア・ショッピングセンターなどの店頭で順次販売を開始いたします。

■新商品「湘南美容まつ毛スーパーキープフィクサー」

まつ毛美容液No.1＊の湘南美容シリーズから、“まつ毛キープ剤”が誕生。

カールをキープするのはもちろん、マスカラ使用時に作った束感やセパレートなどのまつ毛デザインを崩さずに、まつ毛をキープ＆ホールドすることができます。

コームとチップが一体になった特殊形状2wayカールブラシが特徴的で、マスカラ下地としてもトップコートとしてもお使いいただけます。

部分。

＊湘南美容シリーズ内売上

１. 特殊形状2wayカールブラシ

作ったまつ毛の束感、セパレートまつ毛を崩さないように、特殊形状ブラシを採用しています。

まつ毛デザインを崩さず、夜までメイク仕立ての美まつ毛をキープ。

２.マスカラ下地＆トップコートを1本で

上向きカールを形状記憶する“まつ毛キープ剤”をマスカラ下地とトップコートのダブル使いすることでメイク仕立ての仕上がりを強力キープ。マスカラの色を邪魔をしない透明色。まつ毛のカールを下げずに、マスカラもにじませません。

３. まつ毛美容液成分で日中もケア

同シリーズの人気商品「湘南美容まつ毛美容液」にも含まれる成分を厳選して配合しています。6つのフリー処方で目元にやさしい設計です。

■使い方

【STEP 1】マスカラ下地として

下地用コームでまつ毛全体に液がいきわたるように塗布します。1～2分待ち、しっかり乾かします。

【STEP 2】マスカラを塗る

マスカラ下地が乾いたことを確認してから、お手持ちのマスカラをまつ毛に塗布します。

その際、束感やセパレート等まつ毛デザインを整えます。

【STEP 3】トップコートとして

マスカラが乾いたことを確認してから、まつ毛の根本から毛先にかけて段階的にチップをまつ毛に押し当てます。

【動画】

https://youtube.com/shorts/V7GvFYuL950

■商品概要

商品名 ：湘南美容まつ毛スーパーキープフィクサー

価格（税込）： 1,760円

■販売店舗

【12/8より販売開始】

公式オンライン：https://www.co-medical.jp/product/shonan-eyelash-superkeep/

楽天 ：https://item.rakuten.co.jp/co-medi/shn-superkeep/

Qoo10 ：https://www.qoo10.jp/g/1182128878

Yahoo! ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/comedi/shn-superkeep.html

Amazon ：後日公開予定

【12月末～1月初旬より順次販売開始】

全国のバラエティショップ・ドラッグストア・ショッピングセンターなど

■会社概要

会社名：株式会社シーオーメディカル

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-2-16 カンノビル3階

代表者：瀬出井 亮

設立年月日：平成26年6月4日

事業内容：

1) 化粧品・サプリメントの開発・製造販売

2) アパレルの開発・製造販売

3) 人財紹介事業

4) コールセンター事業

従業員数：61名 (アルバイト・インターン含む) ※2025年2月1日時点