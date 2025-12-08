GINZA ICON、12月9日にグランドオープン

株式会社ALEXANDER&SUN

株式会社ALEXANDER & SUN（本社：東京都港区、代表取締役：鄒 積人）が6月、東京・銀座にプレオープンした「GINZA ICON（ギンザアイコン）」が、2025年12月9日（火）、満を持してグランドオープンいたします。家電量販店大手の「Air BicCamera」が1階に新たに出店し、皆様により良い商品とサービスをご提供いたします。

12月9日、GINZA ICON1階にエアビッグカメラがオープンいたします！

◆わずか半年で販売計画比を超越

2025年6月17日、創業以来最大規模のフラッグシップ型免税店としてプレオープンしたGINZA ICON。オープン後わずか半年で、当初の販売計画を大きく上回る売り上げを記録し、延べ3万人以上のお客様の好評を博してまいりました。

この度のグランドオープンに伴い、国内外からの旅行者に人気の家電量販店「Air BigCamera」（本社：東京都大田区羽田空港３丁目３番２号）を当店1階にオープンする運びとなりました。今回のタイアップにより、より幅広く高品質な商品の提供が実現します。

銀座における総合ショッピングモールのひとつとして、これからも国内外のお客様のニーズにお応えできるよう、ラインナップの展開とサービスの質向上を常に心がけてまいります。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

GINZA ICON 3階

◆主な取扱商品

1階（エアビッグカメラ）；炊飯器、充電器、SIMカード、イヤホン、カメラ、美容家電、健康家電、掃除機、空気清浄機、眼鏡、浄水器、照明器具、ゲームなど

2，3階（ギンザアイコン）；健康食品、化粧品、美容家電、香水、酒、たばこ、時計、ジュエリー、食品、日用雑貨、民芸品、文房具、ブランドバッグ・財布・サングラス、医薬品など

◆安心の質とサービスを

ジャンルごとの商品に精通したスタッフが、丁寧にご案内いたします。日本語はもちろん、英語、中国語、韓国語、ベトナム語などの言語にも対応できるので、安心してお買い物をお楽しみいただけます。

外観

◆店舗概要

施設名称：GINZA ICON（ギンザアイコン）、Air BigCamera（エアビッグカメラ）

グランドオープン日：2025年12月9日 午前9時予定

所在地：東京都中央区銀座1-9-13 1～3階

営業時間：午前9時～午後6時（多少の変動あり）

TEL：03-6228-7927

アクセス：銀座一丁目駅(10番出口)徒歩1分、銀座駅(A13出口)徒歩4分

報道関係お問い合わせ：03-6280-6872／as-imfo@alexanderandsun.com 免税店事業部宛て