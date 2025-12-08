【12/24福岡開催】世界の冬の祭りを体験！在留外国人がホストとなる異文化交流イベント！
一般社団法人YOU MAKE IT
Join Us「よるごはんmeeting」Event Info!Around the world, people celebrate this season in many different ways.
In this event, Givers will introduce activities for celebrating the season together with our Guests. Let’s enjoy festivals from around the world together!
■ 日時 / Date
2025年12月24日（水） 7:30pm～9:00pm
Doors open at 7:00pm
■ スケジュール / Schedule
7:30pm イベント開始
7:45pm 世界のお祭りを体験しよう！
8:35pm グループトーク
8:50pm ダンスパーティー
9:00pm Closing
■ 会場 / Place
ユウアヒア（YOU ARE HERE） 福岡県福岡市博多区上川端町9-35 A 地下101 冷泉荘
Fukuoka, Hakata Ward, Kamikawabatamachi 9-35 Reizensou A 101
■ 参加費 / Fee
・ステッカー付き寄付プラン：500円
・無料 Free
◎参加申し込み / Apply
下記Googleフォームよりお申し込みください。
https://forms.gle/Uu1y4w1pBrD1x6EM8
★会場の都合上、先着25名限定とさせていただきます
◎こんな方におすすめ
・日本に来たばかりの留学生、社会人
・まちづくりをされている方
・多様性や共生社会に興味のある方
※営業や商売の目的、宗教の勧誘等の目的でのご参加はお控えください。
※国籍は問いません。日本人の方も参加可能です。
◎よるごはんmeetingとは？
一般社団法人YOU MAKE ITが運営する、在留外国人の夜の居場所です。外国人住民の方が「Giver」として地域住民や企業と交流し、新しいつながりや居場所を作ることを目的としています。 本事業では、教える・助ける活動による自己肯定感向上を促し、地域とのつながりを深めることで、新たな居場所を見つけることをサポートします。
■ 主催
一般社団法人YOU MAKE IT（よるごはんmeetingメンバー）
■ 問い合わせ先
一般社団法人YOU MAKE IT 事務局 jimukyoku@youmakeit.jp
