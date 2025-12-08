生徒数は4年で1.5倍に。改革を進める大阪偕星学園、エンで「校長」を初公募

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2025年12月8日（月）より、大阪偕星学園高等学校の『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）を開始しました。当社が運営する採用支援サービスを通じ、教員免許不要の「校長」を公募します。下記本プロジェクト概要と採用担当のコメントを紹介します。

プロジェクト概要

募集詳細・特設ページはこちら :https://www.enjapan.com/project/kaisei_2512/

約1100名の生徒が通う、大阪偕星学園高等学校。2029年に創立100周年を迎える歴史ある高校ですが、数年前までは定員割れを起こすなど、変革への大きな岐路に立たされていました。次の100年を見据え、学校はどう変わるべきか。その変革の旗手となったのが、30代の若さで学校経営の中核を担う太田尚樹氏です。

「従来の教育だけで、不確実性が増す時代を生き抜く力は本当に育めるのか」という問いから「おもろい、みになる、みちになる」という新たな教育方針を策定。これまでの厳しい「制限と罰則」の方針とは打って変わり、生徒一人ひとりの「おもろい」を起点とした「生きる力」を育むための学校づくりが行なわれています。

改革を加速させるべく、同校が次に挑むのが運営体制のさらなる刷新です。新たな教頭として、現場からの信頼が厚い教員と、外部から採用した人材の計2名を登用。そして最も重要な「校長」については、エン協力のもと、初の試みとして公募を行なうことを決定しました。

今回募集するのは、変革の推進役となる「校長」。太田氏が掲げるビジョンを具体的なカリキュラムへと落とし込み、教員組織を動かす、COOの役割が期待されています。ミッションは、生徒たちが心から「おもろい」と感じる瞬間を増やし、一人ひとりが持つエネルギーを最大限に引き出すこと。経営陣が描くビジョンを土台としながらも、どのような学校づくりを進めていくかは校長次第。新しい学校の姿を描き、実現していく「学校改革の核」となるポジションです。

今回の公募では、学校現場での経験や教員免許は不問。教育への熱意やビジョンへの共感、そして組織を牽引するリーダーシップ・マネジメントスキルが重視されます。教員一人ひとりの情熱や専門性を最大限に引き出し、学校運営を「おもろく」変えていける人材を、教育関係者に限らず広く募る狙いです。

教育の「次の正解」を創り、日本の教育に新たな風を吹き込む。そんな志ある挑戦者をお待ちしています。

採用担当 コメント

本校のスクールミッションは「おもろい、みになる、みちになる」。複雑に変化し続ける社会からの要請に応える形で、教育に求められるものが多様化する中、どこに力点を置き、生徒たちのためにどういった3年間をデザインするか。今回公募する「校長」のポジションでは、その定義づけやカリキュラムデザイン、マネジメントをミッションとして担っていただきます。

教育に対する熱いビジョンと課題意識をお持ちの方のご応募をお待ちしております。

募集要項

- 募集ポジション 校長- 応募受付サイト 『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』- 応募受付期間 12月8日（月）～1月11日（日）- 特設ページ https://www.enjapan.com/project/kaisei_2512/

本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けます。さらに、採用管理システム『Hirehub』の提供により、選考フローを支援。求職者との適切なマッチングを実施します。

採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』https://www.enjapan.com/

社会的インパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー等、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結び、社会の課題解決を加速させていくプロジェクトです。

プロジェクト参画のご相談、取材・セミナーの登壇依頼などお気軽にお問合せください。

MAIL：social_impact@en-japan.com

プロジェクト経由入職者の活躍に迫るYouTube番組『Impactors』 『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』公式YouTubeチャンネルで公開中！https://www.youtube.com/@socialimpact_en(https://www.youtube.com/@socialimpact_en)

■第15弾

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GaHZvGf88Dk ]

■第16弾

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3i0-NBSuXOM ]

プレスリリース ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1118-f49c64561bc83b392e1a43e3597ae986.pdf

=============================

エン株式会社 広報担当

E-mail:en-press@en-japan.com

TEL：03-3342-6590

※メディア専用の電話番号です。

=============================