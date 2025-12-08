４０歳～６０歳の女性200人に対する更年期実態調査を実施。更年期の不調、６割超「イライラしやすい・怒りっぽい」約５割超が「物事に集中できない」
aiwell株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：馬渕浩幸）は、この度、40歳～60歳の女性２００人に対し、更年期の不調に関するアンケートを実施しました。 これは、2026年春に予定している「更年期障害検査キット」の発売に先立ち実施したプレモニターに応募頂いた方々より、モニター一次選考通過者２００名の集計によるものです。
今回行ったプレモニター初回募集時の一次アンケートでは、更年期の悩みが「ほてり・発汗」といった典型症状だけでは説明しきれず、睡眠・気分・自律神経に関わる不調が上位にあることが明らかになりました。一方で、ほてり／のぼせ、急な発汗／大量の汗といった血管運動神経症状は3割前後にとどまり、応募者の悩みは睡眠・気分・集中力など多様な領域に広がっていることが確認されました。
■調査概要
調査期間：2025年11月21日～12月8日
調査対象：40歳～60歳の女性
調査人数：200人（一次募集選考通過者のみ集計）
調査方法：インターネット
■本日12月８日より更年期検査キットのプレモニターを追加募集
想定を上回る応募により早期に定員に達し、12月5日に第一次募集を受付を終了したことを受け、2025年12月８日（月）より追加100名の追加募集を開始します。
【追加募集の背景】
aiwellの更年期障害検査は、独自のAIタンパク質解析「aiwell IPA」により、複数の血中タンパク質バイオマーカーのパターン（総合指標）を解析し、ホルモン単体の変動に左右されにくい形で体内状態を捉えることを目指しています。症状が多様で「更年期かどうか分からない」段階でも状態を客観的に把握し、受診・治療の検討に役立つ判断材料となる新しいスクリーニング体験の提供を目的とします。
本モニターは、この評価方法の有用性を検証し、サービス設計と解析精度を高めるための研究試験です。
プレモニター追加募集概要
■追加募集人数
100名
■募集期間
2025年12月8日（月）～12月22日（月）
■募集対象
・40歳～60歳の女性
・更年期症状が有る方も、無い方もご参加いただけます
・治療中の慢性的な病気が無い方
・日常的に更年期症状に関わる薬・漢方・サプリメントを服用していない方
・モニター参加申し込み時および1ヶ月間のアンケートに協力できる方
※条件に該当しても、参加いただけない場合があります。
■応募方法
専用フォームよりご応募ください。
【応募フォーム】
https://forms.gle/USCdMDf4sqUbxPzUA
■選考方法
応募時アンケートをもとに抽選・選考を行い、結果は応募者全員にご連絡します。
■モニター内容
・ご自宅に届く微量採血キットで自己採血
・採血管を返送（送料無料）
・1ヶ月間、LINEで送付されるフォームから症状アンケートに回答
・血液をaiwell IPA技術で解析し、結果を報告
■参加費
無料
■注意事項
本モニターは研究試験であり、医療行為・診断には該当しません。
応募多数の場合は抽選となります。
aiwell IPA（Intelligent Proteome Analyzer）について
aiwell IPAは、血液中タンパク質の網羅的解析とAIを組み合わせ、疾患や体調変化に関連するバイオマーカーの同定・評価を行うaiwell独自のタンパク質解析技術です。更年期に関連するタンパク質バイオマーカーを活用し、ホルモン値だけに依存しない新たな評価手段の提供を目指しています。
■法人での参加について
本モニターは法人単位での参加も受け付けています。
女性従業員の健康課題を科学的に把握し、更年期を前向きに支援する取り組みは、健康経営や女性活躍推進の観点からも重要です。
参加希望の場合【本件に関するお問い合わせ先】のメールアドレスまでご連絡ください。
■aiwell株式会社について
aiwellは、東京科学大学発バイオベンチャーで、プロテオミクス（タンパク質解析）を社会実装する企業です。
東京科学大学発の技術を基盤に、血液中のわずかなタンパク質変動から、健康状態や疾患リスクの兆候を可視化する独自の解析プラットフォーム「aiwell IPA」を開発しました。
「aiwell IPA」は、AI画像解析と質量分析を組み合わせ、これまで時間とコストを要したタンパク質バイオマーカーの探索を大幅に効率化。
医療・ヘルスケア分野にとどまらず、畜産・農業・食品分野でも応用が進んでいます。
aiwellは現在、新川崎に「プロテオミクス・イノベーションセンター（PIC）」を設立し、国内外の研究機関や企業と連携しながら、独自のタンパク質解析による健康予測・疾病予防の実用化を推進中です。
aiwellは以下３件の特許を取得しております。
・無洗浄タンパク質ゲル染色剤（特許第7113446号）
・情報処理システムおよびプログラム（特許第7215682号）
・情報処理システム、特定システムおよびプログラム（特許第7670286号）
【会社概要】
会社名 aiwell株式会社（英文表記：aiwell Inc.）
代表者 代表取締役 馬渕 浩幸
設立 2018年1月23日
所在地 東京都千代田区二番町9番3号
会社HP https://www.aiwelljapan.com
【本件に関するお問い合わせ先】
aiwell株式会社
E-mail：pr@aiwelljapan.com