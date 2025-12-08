【登別温泉/望楼NOGUCHI登別】冬の贅沢なひととき、12月より冬膳開始。～この時期ならではの食材を使用したお料理でおもてなし～

野口観光マネジメント株式会社2025冬のお献立。素材の魅力を最大限引き出した和洋会席料理。

寒さが厳しくなる冬の季節にぴったりな『冬膳』は、望楼NOGUCHI登別ならではの厳選素材を使用し、洗練された味わいの料理をお楽しみいただけます。各料理は、食材本来の風味を大切にし、視覚でも味わいを感じていただけるよう、華やかな盛り付けや香りにもこだわっています。寒い季節に心地よく、贅沢な時間をお届いたします。

料理の始めを彩る歓迎の一皿冬の旬食材を活かした前菜。新鮮魚介を使ったお造り。アンコウの昆布〆がお勧め！メインを飾る強肴。道産エゾシカ肉とふらの和牛を存分に。

■提供期間

2025年12月1日（月）～ 2026年2月末まで

デザート時のお飲み物には、今冬限定のビターチョコレートラテも登場します。こちらを楽しめるのは上記期間のみとなりますので、ぜひ今冬は望楼NOGUCHI登別へお越しください。

（※本記事に掲載している写真はイメージです。仕入状況により産地や食材、内容が変更となる場合があります。）