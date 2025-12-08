【TIFFANY & CO.】 ホリデー シーズンを祝福する「Bird on a Box」 名古屋の JRセントラルタワーズ タワーズテラスに展示

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

ティファニーは、「Bird on a Box（バード オン ア ボックス）」を、名古屋 JRセントラルタワーズ タワーズテラス（２階）に展示いたします。Bird on a Boxは、ブルー ボックスに込められた多様な愛の形を象徴し、2025年ホリデー キャンペーン「Love is a Gift（愛は贈り物）」を表現します。

1965年にジャン・シュランバージェが手がけた宝石に鳥が佇む「バード オン ア ロック」 ブローチは、半世紀以上にわたりティファニーの象徴として愛されてきました。そして、今秋に発売された「バード オン ア ロック バイ ティファニー」ジュエリー コレクションは、ティファニーに継承される卓越したクラフトマンシップを讃え、現代のアイコンとなる鳥を新たな魅力へと昇華させています。

ティファニー公式LINEアカウントでは、12月3日(水)から4週にわたり、ティファニーと日本が紡いできたラブストーリーをご覧いただける特別コンテンツが登場いたします。毎週更新されるストーリーを体験いただくと、ホリデーを彩るティファニーのモチーフをお受け取りいただけます。

ティファニーは、ロマンティックな愛、家族への愛、自分自身への愛など、様々な愛の形を讃え、煌めきに満ちたホリデーシーズンを心より祝福いたします。

ホリデー イルミネーション「Bird on a Box」の展示

展示期間 ：2025年12月4日(木)～25日(木)

展示場所 ：名古屋 JRセントラルタワーズ タワーズテラス（２階）

ティファニーについて

ティファニーは、1837年にチャールズ・ルイス・ティファニーがニューヨークで創業し、洗練された革新的なデザイン、精巧なクラフトマンシップ、そして卓越した創造性の代名詞としてその名を馳せるグローバル ラグジュアリー ジュエラーです。

ティファニー社とその子会社は、全世界で300店以上の店舗と14,000名を超える従業員を擁し、ジュエリー、ウォッチ、ラグジュアリーアクセサリーのデザインから製造、販売までを行っています。また3,000名を超える卓越した職人たちは、自社工場でダイヤモンドのカッティングやジュエリー製作に携わりながら、ティファニーが約束する最高品質へのコミットメントの実現に貢献しています。

ティファニーは、責任ある事業活動を行い、自然環境を維持し、多様性と包括性を優先し、事業を行う地域社会に良い影響を与えることを長年にわたり取り組んでいます。ティファニー社、およびティファニーのサステナビリティに対する取り組みの詳細については、tiffany.co.jpをご覧ください。

