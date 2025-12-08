歩いてつなげ！高校バレーボール応援キャンペーン!

TORANOTEC株式会社

TORANOTEC株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:ジャスティン・バロック)が運営する、歩いてポイントがもらえるアプリ「歩いトク！ for MUFG」は、2026年1月初旬に開催される「令和7年度 全国高等学校バレーボール選手権大会」の出場校を応援する特別企画を実施いたします。

本企画では、アプリユーザーの日々の歩数が応援する高校への「応援歩数」としてカウントされ、男女それぞれの上位4チームに大会公式認定試合球(6球セット)をプレゼントいたします。

出場校のみなさん、ご家族やOBと地域のみなさん、さらには高校バレーボールファンの方も含め、すべてのバレーボールファンの日々の一歩が、出場校の応援につながります。奮ってご参加ください。

「歩いてつなげ！高校バレーボール応援」キャンペーン概要

特設サイト

http://aruitoku.jp/volleyball

実施期間（応援歩数集計期間）

2025年12月8日（月） ～ 2026年1月8日（木）

発表

中間発表： 2025年12月18日（木）

最終発表： 2026年1月9日（金）

参加方法

● 「歩いトク！ for MUFG」アプリをダウンロード

● 特設サイト(http://aruitoku.jp/volleyball)上の出場校リストから応援する高校を選択

● 登録完了後、キャンペーン期間中の歩数が自動的に「応援歩数」としてカウント

プレゼント内容

【賞品 A. 応援歩数部門】 男女それぞれ上位4チーム（計8校）

大会公式認定試合球 6球セット(公式メーカーバッグ付)

・男子:ミカサ V300W(国際公認球)

・女子:モルテン V5M5000(国際公認球)

【賞品 B. 応援人数部門】 男女それぞれ5チーム（計10校）

大会公式認定試合球 1球

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

本キャンペーンに関する詳細については特設サイト(http://aruitoku.jp/volleyball)をご覧ください。

歩数計アプリ「歩いトク！ for MUFG」 について

「歩いトク！」は、歩くだけでポイントがもらえる歩数計アプリです。アプリをインストールして歩くだけで投資に使えるポイントがもらえます。「歩いトク！ for MUFG」はMoney Canvas(*)のアカウントでご利用いただけます。

1日5,000歩以上で1円分、1万歩以上で追加２円分の合計３円分、さらに月20万歩以上で10円分の投資資金に活用可能な「歩いてポイント」が貯まり、投資資金はいつでも資産運用サービス「トラノコ」で1ポイント＝1円で投資に利用できます。

(*)Money Canvasは株式会社三菱UFJ銀行が提供する資産形成総合サポートサービスです。

キャンペーンの最新情報などは、当社サービス関連SNSをフォローしてご確認ください。

「歩いトク！ for MUFG」 公式SNSアカウント

・X（旧Twitter）： https://x.com/aruitoku

・Instagram： https://www.instagram.com/aruitoku/

資産運用サービス「トラノコ」について

TORANOTEC投信投資顧問株式会社が提供する「トラノコ」は、毎月定額の積み立て投資はもちろん、日々のお買い物データから算出されるおつり相当分や各種ポイントを、手軽にコツコツ投資に回し、少額からでも本格的な資産運用が行えるアプリサービスです。3つのファンドから１つを選ぶだけで幅広い国際分散投資が行えるほか、そのまま投資資金となるトラノコポイントを歩くだけで毎日獲得できる「歩いて投資」機能など、投資する習慣を日々の生活に取り込みやすい各種サービスも搭載。投資経験に関わらず、長期投資に最適な料金体系で、無理なく、楽しく、簡単に資産形成を行なっていただけます。

公式サイト：https://toranoko.com

TORANOTEC株式会社について

TORANOTEC株式会社は、「すべての人を投資家に」というビジョンのもと、投資を始める上でのハードルを極限まで下げて、資産運用の知識・経験がほとんどない若年層を含め幅広い方々に、スマホで気軽に楽しく「おつり」や各種ポイント・マイルで資産形成を行うサービスを開発するフィンテック企業です。完全子会社のTORANOTEC投信投資顧問株式会社から提供する資産運用サービスを人々の日々の消費生活と結びつけることで、投資を生活の当たり前の一部にし、誰もが将来のために長期的な資産運用ができる世界の実現を推進しています。

URL : https://toranotec.com

TORANOTEC株式会社

名称：TORANOTEC株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー36階

代表者：代表取締役社長 ジャスティン・バロック

事業内容：金融サービス投資、フィンテック開発、アプリ運営

設立年月日：2016年8月17日

本リリースに関してのお問い合わせ、取材のお問い合わせについて

本件に関するお問い合わせにつきましては、以下までお願いいたします。

TORANOTEC 広報担当

Email: press@toranotec.com