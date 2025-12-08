韓国インテリアEC「Ohouse」、ブラックフライデーで取引額300%増を達成！日本でのサービス本格化が急成長を後押し

株式会社Bucketplace Japan

株式会社Bucketplace Japan（代表取締役：ゾン・セヒョン）が運営する韓国No.1インテリアECプラットフォーム「Ohouse(オーハウス)」は、年間最大のショッピングイベント「Ohouseブラックフライデー」において、過去最高の取引額を記録したことを発表します。

今回のブラックフライデー期間中の取引額は、本年3月に実施した新生活プロモーションと比較して約300%の成長を達成。また、サイト訪問後に実際に商品を購入いただいたお客様の数は1000%へと大幅に増加し、日本市場における「韓国インテリアといえばOhouse」というポジションを確固たるものにしました。

■急成長の背景：日本市場へのローカライズ戦略

2022年に日本でのサービスを開始して以来、Ohouseは日本の皆様に最高の顧客体験を提供するため、サービスの拡充に努めてまいりました。特に、今回の記録的な成果は、以下の取り組みが大きな要因と考えております。

- 顧客接点の創出（オフラインイベント）2025年9月、渋谷にて初のオフラインポップアップイベント(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000103735.html)に参加。実際にOhouseの世界観や商品に触れていただく機会を設け、ブランド認知度向上とファンコミュニティの形成に繋がりました。- 利便性の向上（国内配送の開始）2025年10月より、日本国内に物流倉庫を確保し、国内配送サービスを開始。これにより、ご注文からお届けまでの時間短縮と、より安心してお買い物いただける環境を実現し、お客様の購入ハードルを大きく下げることに成功しました。国内配送ご案内バナー■韓国インテリアへの関心の高まりと人気カテゴリ

近年の韓国インテリアへの関心の高まりを受け、イベント期間中はほとんどのカテゴリで売上が伸長しました。中でも、収納棚や小型ラックなど空間を効率的に活用できる「家具」や、手軽にトレンドを取り入れられるラグやスリッパなどの「ファブリック」カテゴリが特に人気を集め、全体の取引額を力強く牽引しました。

ブラックフライデーセールで売上を伸ばした人気商品例■株式会社Bucketplace Japan 代表 ゾン・セヒョンからのコメント

「今回のブラックフライデーで過去最高の成果を達成できたことを、大変嬉しく思います。これは、Ohouseを信頼し、ご利用くださっている日本のお客様一人ひとりのおかげです。渋谷でのポップアップイベントや国内配送の開始といった日本市場への継続的な投資が、着実に実を結び始めていることを実感しています。この結果は、『韓国インテリアならOhouse』という私たちのメッセージが、お客様に届いた証だと確信しております。 今後も、インテリアに関心を持つすべての方が『住みたい家』をより簡単に実現できるよう、最高のサービスとインスピレーションを提供し続けてまいります。」

■ 最新韓国インテリアなら「Ohouse（オーハウス）」

「Ohouse(オーハウス)」は韓国内で3,000万ダウンロードを突破した国民的ライフスタイルスーパーアプリです。日本版サービスはアプリを中心に、インテリアの購入から暮らしのアイディア共有、コミュニティ機能までを一体的に提供。2022年のローンチ後100万ダウンロードを達成し、現在ではEコマースでの取り扱い商品数10,000点以上と、韓国のインテリアブランドのECサイトとして最大級の規模で提供しております。

- Ohouseアプリダウンロードページはこちら(https://link.ohouse.com/v6c5qg)- Ohouseウェブサイトはこちら(https://link.ohouse.com/gpi76z)■ 会社概要

会社名 : 株式会社Bucketplace Japan

本社所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5リンクスクエア新宿16F

TEL : 050-1754-0945

代表取締役 : ゾン・セヒョン

設立日 : 2022年04月

公式Instagram：＠ohousejp

■ お問い合わせ先

株式会社Bucketplace Japan PR担当

Email：contact_japan@bucketplace.net